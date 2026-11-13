Giá vàng, bạc 'xuống đáy' một năm

Chỉ số MXV-Index mất gần 0,4%, xuống 2.704 điểm.Nguồn: MXV

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường hàng hóa tiếp tục biến động, trong đó nhóm kim loại dẫn dắt đà giảm của toàn thị trường, kéo MXV-Index mất gần 0,4%, xuống 2.704 điểm.

Cụ thể, giá vàng kỳ hạn giảm 2,8%, còn 3.876 USD/ounce; bạc giảm 3,7%, xuống 50 USD/ounce. Đồng USD tăng giá, giá dầu đi lên và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thắt chặt tiền tệ gây sức ép lên giá kim loại quý.

Diễn biến giá vàng, bạc liên kỳ hạn. Nguồn: MXV

Chỉ số DXY lên cao nhất 18 tháng sau khi CPI Mỹ tháng 10 tăng 0,4%, còn CPI lõi tăng 0,3%, đều vượt dự báo. FedWatch của CME ghi nhận xác suất Fed nâng lãi suất tháng 12 vượt 85,5%.

Bên cạnh đó, giá dầu Brent tăng gần 96 USD/thùng sau những diễn biến mới về xung đột tại Trung Đông. Giới đầu cơ cũng đẩy mạnh đóng vị thế mua vàng. Với bạc, nhà giao dịch phi đại lý bán ròng khoảng 2,3 tỷ USD.

Trái ngược với làn sóng bán tháo của giới đầu cơ,nhu cầu tích trữ vẫn hỗ trợ vàng. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc mua ròng tháng thứ 24 liên tiếp trong tháng 10, với khoảng 25,8 tấn; đưa tổng lượng mua 10 tháng đạt 129 tấn. Thị trường bạc được dự báo tiếp tục thâm hụt nguồn cung năm thứ sáu liên tiếp trong năm 2026.

Diễn biến giá cà phê kỳ hạn. Nguồn: MXV

Trên thị trường nguyên liệu công nghiệp, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12 tăng 4,16%, lên 6.177 USD/tấn; cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11 giảm 1,17%, còn 3.222 USD/tấn.

Arabica được hỗ trợ bởi triển vọng mùa vụ Brazil năm 2027 kém thuận lợi. Mưa phân bố không đều ảnh hưởng quá trình ra hoa, đậu quả. Đáng chú ý, Quỹ Procafé ước tính mưa đá có thể khiến sản lượng giảm thêm 1,5 triệu bao. Còn Cooxupé đánh giá tiềm năng sản xuất tại Minas Gerais và Sao Paulo thấp hơn khoảng 10% kỳ vọng.

Tồn kho Arabica được chứng nhận tại ICE New York ngày 12-11 giảm 21.655 bao, còn 228.586 bao, thấp hơn 43,5% cùng kỳ năm trước và gần mức thấp nhất 27 năm. Các quỹ đầu cơ giảm vị thế mua ròng 5.372 hợp đồng, xuống 14.732 hợp đồng.

Trong khi đó cà phê Robusta chịu sức ép từ nguồn cung. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2026-2027 đạt 32,5 triệu bao, tăng 800.000 bao so với vụ trước. Xuất khẩu tháng 10 đạt khoảng 114.000 tấn, tăng 61% cùng kỳ. Brazil xuất khẩu 897.081 bao Robusta và Conilon trong tháng 10, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Về triển vọng trong trung hạn El Nino vẫn đặt ra rủi ro thời tiết. NOAA dự báo hiện tượng này có thể duy trì đến tháng hết quý I-2027; khô hạn tại Việt Nam và Indonesia có thể ảnh hưởng cà phê Robusta niên vụ 2027-2028.