Giá vàng, bạc rớt mạnh, về mức thấp nhất năm

Chốt phiên giao dịch cuối tuần này, giá vàng thế giới "bốc hơi" 146,3 USD xuống thẳng 3.874,4 USD/ounce, vùng đáy thấp nhất trong một năm qua.

Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 của Mỹ cũng chốt phiên giảm 3,3% xuống 3.898,9 USD/ounce.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã giảm 30% kể từ khi lập đỉnh lịch sử 5.595 USD/ounce vào tháng 1, do kỳ vọng lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn và sức ép từ nhu cầu ảm đạm tại châu Á.

Ông Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập, cho rằng "bầu trời đang sụp đổ". Các kim loại sẽ không thể thoát khỏi sức ép từ một đợt điều chỉnh mạnh trên thị trường chứng khoán. Lợi nhuận doanh nghiệp là nền tảng cho đà tăng của cổ phiếu AI và hiện tại, nền tảng đó đang xuất hiện những vết nứt, theo Reuters.

Theo các nhà phân tích của Commerzbank, đà lao dốc mạnh của cổ phiếu công nghệ có thể đã khiến nhà đầu tư buộc phải bán các tài sản trú ẩn an toàn như vàng, đồng thời đối mặt với các yêu cầu bổ sung ký quỹ. Tuy nhiên, ngân hàng này kỳ vọng kim loại quý sẽ phục hồi trong thời gian tới.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương thường có xu hướng gia tăng khi giá vàng xuống dưới 4.000 USD/ounce.

Trong khi đó, 3 kim loại quý khác gồm bạc, bạch kim và palladium không nhận được sự hỗ trợ từ hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương và nhu cầu đầu tư trú ẩn an toàn như vàng trong những năm gần đây.

Đà giảm 7-9% của bạc, bạch kim và palladium trong tuần này, so với mức giảm 2,9% của vàng, đã đẩy chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của các kim loại này xuống sâu trong vùng "quá bán" lần đầu tiên trong 3 năm qua. Diễn biến này cho thấy lực bán đang chiếm ưu thế mạnh mẽ.

Giá bạc giảm 6,5%, xuống 49 USD/ounce, lần đầu xuyên thủng ngưỡng 50 USD trong 11 tháng, trong khi palladium rơi xuống dưới 1.000 USD/ounce. Riêng bạch kim giảm 4,2%, xuống 1.425,02 USD/ounce do các lo ngại về nhu cầu từ ngành ôtô.

Hiện tại, để mua một ounce vàng, nhà đầu tư cần 79 ounce bạc, mức cao nhất trong 11 tháng. So với hồi tháng 1, tỷ lệ này chỉ ở mức 46 ounce, thời điểm giá bạc lập đỉnh lịch sử 122 USD/ounce.

Trong khi đó, tỷ lệ giá vàng/bạch kim tăng lên 2,7 và đây cũng là mức cao nhất kể từ giữa năm 2025.

Trái ngược hoàn toàn với xu hướng trên thị trường kim loại, giá dầu thô chốt phiên 31/10 ở mức cao nhất kể từ cuối tháng 4, khi các nhà giao dịch chuẩn bị cho khả năng xung đột Iran leo thang sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ. Vụ tấn công nhằm vào một tàu chở dầu tại eo biển Hormuz cũng gây thêm rủi ro đối với nguồn cung.

Cụ thể, dầu Brent chuẩn toàn cầu tăng mạnh 2,37% lên 113,4 USD/thùng, còn dầu WTI tại Mỹ nhích hơn 2% lên quanh 104 USD/thùng. Tính chung cả tháng qua, giá dầu Brent tăng 13,6%, trong khi dầu WTI tăng 15,2%.

Theo cập nhật trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số Nasdaq Composite lao dốc trong phiên giao dịch ngày 30/10 (giờ Mỹ), trong khi Dow Jones diễn biến tốt hơn khi các nhà đầu tư chuyển vốn khỏi những cổ phiếu chủ chốt liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) sang các nhóm cổ phiếu có tính phòng thủ cao hơn, theo CNBC.

Nasdaq Composite, chỉ số có tỷ trọng lớn các cổ phiếu công nghệ, giảm 2,86% và chốt phiên ở mức 25.437 điểm. Đây là phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 6, đồng thời chỉ số này cũng đang thấp hơn khoảng 8% so với mức đỉnh gần đây.

Chỉ số Dow Jones giảm 572,25 điểm (-1,09%) xuống 51.770,31 điểm. Trong khi đó, S&P 500 mất 1,82% còn 7.580,07 điểm.

Áp lực bán càng gia tăng trong phiên giao dịch buổi chiều khi các nhà đầu tư chốt lời vào thời điểm cuối tháng và trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đầy căng thẳng vào tuần tới.