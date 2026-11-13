Giá USD thấp nhất gần 2 năm, doanh nghiệp và người dân hưởng lợi thế nào?

Sáng nay (13/11), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.627 đồng/USD, tăng 4 đồng so với sáng qua. Tại Vietcombank, giá USD giao dịch ở mức 25.490 - 25.870 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 20 đồng cả 2 chiều so với sáng qua. Các ngân hàng thương mại khác cũng điều chỉnh tăng nhưng giá USD vẫn duy trì dưới mốc 26.000 đồng/USD.

Tỷ giá "hạ nhiệt", doanh nghiệp nhập khẩu hưởng lợi

Giá USD đang giao dịch trên kênh ngân hàng ở vùng thấp nhất gần 2 năm. Diễn biến này được kỳ vọng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhập khẩu, đồng thời đặt ra câu hỏi liệu chi phí đầu vào giảm có kéo giá hàng hóa đến tay người tiêu dùng đi xuống?

Trong điều hành tỷ giá, lãi suất, mới đây, NHNN triển khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng với quy mô trước mắt 2 tỷ USD. Riêng ngày 9/11, gần 50.000 tỷ đồng được cung ứng thêm cho hệ thống ngân hàng thông qua nghiệp vụ này. Ngay sau khi NHNN công bố triển khai, lãi suất hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng trên thị trường liên ngân hàng giảm về mức tương đương mức NHNN chào giao dịch; lãi suất hoán đổi các kỳ hạn từ 3 tháng trở lên cũng có xu hướng giảm.

Một lãnh đạo công ty chuyên nhập khẩu thức ăn chăn nuôi tại xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Bình quân mỗi tháng, công ty nhập khẩu gần 2.000 tấn ngô, đậu, đậu tương, sắn… phục vụ sản xuất. 95% nguyên liệu phục vụ sản xuất nhập khẩu từ các nước Nam Mỹ. Năm 2025, tỷ giá ở mức cao kéo theo giá nguyên liệu nhập khẩu đội lên đáng kể".

Theo vị này, chi phí sản xuất tăng nhưng giá bán không thể tăng tương ứng, nhiều thời điểm doanh nghiệp buộc phải chấp nhận bù lỗ để giữ thị trường. Hiện nay, tỷ giá giảm giúp doanh nghiệp tạm thời “dễ thở” hơn.

“Tuy nhiên, tỷ giá vẫn có thể biến động khó lường, vì vậy chúng tôi tiếp tục tập trung tiết kiệm chi phí, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, cơ cấu lại nguyên liệu và đa dạng hóa nguồn cung để chủ động sản xuất”, vị này cho hay.

Trao đổi với PV Tiền Phong, TS. Lê Thị Việt Hà - giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà - Nội nhận định, giá USD giảm giúp doanh nghiệp bớt chi phí mua nguyên liệu, thiết bị và thanh toán các nghĩa vụ bằng USD. Với những doanh nghiệp có kim ngạch nhập khẩu lớn, chênh lệch vài trăm đồng/USD có thể tạo ra khoản tiết kiệm đáng kể, giảm áp lực dòng tiền và nhu cầu vay vốn lưu động.

Tỷ giá "hạ nhiệt" tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhập khẩu. Ảnh: CP.

Nếu nguyên liệu nhập khẩu được thanh toán bằng USD chiếm 40% tổng chi phí sản xuất, tỷ giá giảm 2% thì chỉ giúp tổng chi phí giảm khoảng 0,8%, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi. Đây cũng chưa phải mức giảm giá bán, bởi doanh nghiệp còn phải tính đến nhu cầu thị trường và biên lợi nhuận.

"Độ trễ cũng là yếu tố đáng chú ý. Hàng hóa đang lưu thông có thể được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu ở thời điểm tỷ giá cao. Doanh nghiệp cần thời gian nhập lô hàng mới, luân chuyển tồn kho và điều chỉnh hợp đồng trước khi lợi ích tỷ giá phản ánh vào giá thành. Vì vậy, giá USD giảm có thể giúp giá hàng hóa giảm hoặc ít nhất hạn chế đà tăng giá trong thời gian tới", bà Hà nói.

Làm thế nào để lợi ích tỷ giá đến người tiêu dùng?

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Văn Lộc - Đại học Phenikaa - cho PV Tiền Phong biết, vấn đề quan trọng là làm thế nào để lợi ích từ tỷ giá giảm được chuyển đến người mua, thay vì chỉ dừng lại ở khâu nhập khẩu và sản xuất.

Theo ông Lộc, không nên lấy mức giảm tỷ giá làm căn cứ yêu cầu doanh nghiệp giảm giá đồng loạt. Cơ quan quản lý cần theo dõi giá theo từng chuỗi hàng hóa, nhất là những nhóm sản phẩm có tỷ trọng nguyên liệu nhập khẩu lớn; đối chiếu giá quốc tế, tỷ giá, chi phí vận chuyển và giá bán trong nước để nhận diện mức độ giảm chi phí thực tế.

Bên cạnh đó, cần minh bạch thông tin về giá đầu vào, nguồn cung, tồn kho và chi phí logistics. Việc này giúp thị trường nhận diện những khâu còn độ trễ, đồng thời phát hiện dấu hiệu cạnh tranh bất hợp lý, thông đồng giá hoặc lạm dụng vị thế thị trường khi có đủ bằng chứng.

"Như vậy, USD giảm đang mở ra dư địa giảm chi phí sản xuất, nhưng để người tiêu dùng thực sự được hưởng lợi, cần thêm sự cộng hưởng từ cạnh tranh thị trường, kiểm soát chi phí trung gian và nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng", ông Lộc cho hay.