Ngày 17/11, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tăng thêm 13 đồng so với phiên trước, chạm mốc 25.652 đồng. Diễn biến này đánh dấu lần đầu tiên tỷ giá trung tâm vượt ngưỡng 25.650 đồng và tiếp tục duy trì ở mức cao. Cục Quản lý ngoại hối cũng điều chỉnh tăng tỷ giá tham khảo với mức độ tương ứng.

Giá bán USD tại các ngân hàng tiến sát mốc 26.000 đồng.

Với biên độ dao động 5%, các ngân hàng thương mại được phép mua bán đồng USD trong khung từ 24.369,4 đến 26.934,6 VND/USD. Khảo sát tại các ngân hàng thương mại, giá USD cũng ghi nhận xu hướng nhích dần lên sát rào cản 26.000 VND. Cụ thể, Vietcombank niêm yết giá mua vào và bán ra ở mức 25.540 và 25.950 VND/USD, cùng tăng 30 đồng cả hai chiều so với phiên trước. BIDV cũng nâng 30 đồng ở cả chiều mua và bán, đưa mức niêm yết lên 25.570 và 25.950 VND/USD.

Như vậy, chỉ sau một tuần, mỗi USD tại quầy ngân hàng đã tăng thêm tổng cộng 250 đồng, tương đương mức tăng gần 1%. Mặc dù đang trong nhịp phục hồi, mức giá giao dịch này vẫn thấp hơn 2,2% so với đỉnh lịch sử trên 26.520 đồng từng được lập vào cuối tháng 7, đồng thời vẫn giữ khoảng cách khá an toàn so với mức giá trần được phép giao dịch.

Trong khi đó, tỷ giá trên thị trường tự do đang giao dịch quanh mức 25.980 đến 26.030 VND/USD - cao hơn thị trường chính thức từ 30-35 đồng.

Đà đi lên của tỷ giá chịu sự dẫn dắt từ xu hướng quốc tế. Chỉ số USD Index đo sức mạnh đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,13% lên 103,69 điểm, tiếp tục neo ở vùng giá cao nhất trong 19 tháng. Đồng USD mạnh lên chủ yếu do số liệu lạm phát Mỹ vượt dự kiến, làm gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiến hành nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 tới. Dữ liệu từ CME FedWatch phản ánh thị trường đang đặt niềm tin lớn vào khả năng lãi suất được điều chỉnh tăng thêm 25 điểm cơ bản.

Dẫu chịu sức ép từ đồng USD toàn cầu, sức chống chịu của tiền đồng vẫn được đánh giá tích cực nhờ các trợ lực bên trong. Bệ đỡ chính cho đồng nội tệ là cán cân cung cầu ngoại tệ đang có những chuyển biến rõ nét sau giai đoạn nhập siêu lớn hồi đầu năm nhằm nhập khẩu nguyên liệu sản xuất. Riêng tháng 10/2026 đã ghi nhận tháng xuất siêu thứ hai liên tiếp với giá trị 7,31 tỷ USD, hỗ trợ kéo giảm mức thâm hụt lũy kế từ đầu năm xuống còn 12,07 tỷ USD.

Song song đó, số liệu từ VCBS Research ghi nhận vốn FDI giải ngân trong 10 tháng năm 2026 ước đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ và là con số cao nhất suốt 5 năm. Doanh thu từ du khách quốc tế mang lại khoảng 9 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm, cộng hưởng với việc các ngân hàng và doanh nghiệp tích cực huy động dòng vốn ngoại tệ từ thị trường quốc tế.

Về phương diện điều hành, cơ quan quản lý đã linh hoạt triển khai các công cụ hỗ trợ thanh khoản. Ngày 6/11/2026, NHNN công bố phương án hoán đổi ngoại tệ Swap USD/VND kỳ hạn 182 ngày với quy mô tối đa 2 tỷ USD nhằm giải tỏa áp lực vốn mùa vụ cuối năm và Tết Nguyên đán, hạn chế rủi ro đảo nợ ngắn hạn qua đêm hoặc từ 7 đến 14 ngày, qua đó giảm thiểu dao động cho lãi suất liên ngân hàng.

Bên cạnh đó, từ ngày 11/11, NHNN đã chính thức trở lại mua ngoại tệ giao ngay từ các ngân hàng thương mại hai lần mỗi tuần ở mức giá 25.500 đồng/USD. Đây là lần mua ngoại tệ trở lại đầu tiên sau một thời gian dài, tiếp nối đợt mua vào 6 tỷ USD từng diễn ra trong nửa đầu năm 2023. Động thái này giúp củng cố dự trữ ngoại hối và bơm thanh khoản tiền đồng vào hệ thống.

Trước đó, vào đầu tháng 4 năm nay, cơ quan quản lý cho biết dự trữ ngoại hối đạt khoảng 87,6 tỷ USD, giảm 24 tỷ USD so với mốc kỷ lục gần 112 tỷ USD được thiết lập vào tháng 1/2022.

Dự báo về thị trường ngoại hối giai đoạn cuối năm 2026, MBS Research giữ thái độ thận trọng khi nhận định tỷ giá vẫn có thể đối diện sức ép nếu giá dầu giữ mức cao và chính sách thắt chặt tiền tệ của Fed tiếp diễn. Dù được bù đắp bởi mặt bằng lãi suất trong nước, dòng vốn FDI thuận lợi và xuất khẩu mùa cao điểm, MBS Research dự báo tỷ giá USD/VND đến cuối năm 2026 sẽ nằm trong khoảng 26.400 đến 26.600 VND/USD, tương ứng mức tăng từ 0,5% đến 1,2% so với đầu năm.

Trong khi đó, VCBS Research kỳ vọng tỷ giá sẽ duy trì trạng thái ổn định nhờ nguồn cung ngoại tệ dồi dào từ đà phục hồi xuất khẩu, dòng vốn FDI giải ngân đều đặn, nguồn kiều hối chuyển về dịp cuối năm và dòng vốn vay ngoại tệ của doanh nghiệp, kết hợp cùng áp lực từ chỉ số DXY hạ nhiệt và sự can thiệp nhịp nhàng từ phía NHNN.