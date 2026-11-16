Giá USD ngân hàng áp sát mốc 26.000 đồng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 16/11 công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.639 đồng/USD, tăng 2 đồng so với cuối tuần trước.

Với biên độ giao dịch +/-5%, tỷ giá trần các ngân hàng được phép áp dụng là 26.921 đồng/USD, trong khi tỷ giá sàn ở mức 24.357 đồng/USD.

Đáng chú ý, trong phiên giao dịch chiều nay, nhiều ngân hàng thương mại đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh giá USD. Tại Vietcombank, tỷ giá mua - bán được niêm yết ở mức 25.540 - 25.950 đồng/USD, tăng 40 đồng ở cả hai chiều so với cuối tuần trước.

Tương tự, VietinBank nâng giá mua - bán USD lên 25.511 - 25.956 đồng/USD. BIDV cũng niêm yết giá mua vào ở mức 25.570 đồng và bán ra 25.950 đồng/USD.

Các ngân hàng khác như HDBank, Eximbank, VPBank, ACB, SHB... cũng điều chỉnh tăng 20-40 đồng mỗi USD. Theo đó, giá mua vào phổ biến quanh 25.500-25.550 đồng/USD, trong khi giá bán ra dao động 25.940-25.955 đồng/USD.

Hiện giá bán USD vẫn thấp hơn đáng kể so với mức trần được NHNN cho phép. Tính chung trong một tuần qua, tỷ giá USD tại các ngân hàng đã tăng khoảng 250 đồng, tương đương mức tăng ròng gần 1%. So với vùng đỉnh trên 26.520 đồng/USD thiết lập vào cuối tháng 7, tỷ giá USD tại các ngân hàng hiện thấp hơn khoảng 2%.

Trái ngược với diễn biến tại hệ thống ngân hàng, giá USD trên thị trường tự do lại quay đầu giảm mạnh trong phiên chiều nay. Các điểm thu đổi ngoại tệ tại Hà Nội chiều 16/11 giao dịch USD quanh mức 25.830 - 25.880 đồng/USD (mua - bán), giảm lần lượt 250 đồng và 260 đồng ở hai chiều so với phiên cuối tuần trước.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - giảm nhẹ 0,02% xuống 103,39 điểm trong phiên hôm nay. Dù điều chỉnh trong phiên, chỉ số này đã tăng 1,75% trong vòng một tuần qua, lên vùng cao nhất trong 19 tháng.

Đà tăng của đồng USD diễn ra trong bối cảnh những phát biểu gần đây của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy mối lo ngại ngày càng lớn về nguy cơ lạm phát kéo dài. Điều này củng cố kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ có thể tiếp tục nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Dữ liệu lạm phát Mỹ công bố trong tuần qua cũng cho thấy áp lực giá cả vẫn hiện hữu. Cụ thể, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 10 tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 6,3% của tháng 9 nhưng thấp hơn dự báo của thị trường. Động lực tăng chủ yếu đến từ chi phí vận tải và kho bãi. Trong khi đó, PPI lõi, không bao gồm thực phẩm và năng lượng, giữ nguyên mức tăng 5% so với cùng kỳ, phù hợp với dự báo.

Kết hợp với dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được công bố trước đó, các số liệu này cho thấy áp lực lạm phát tại Mỹ chưa thực sự hạ nhiệt.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang định giá xác suất gần 90% Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm % trong tháng 12, trong khi khả năng tăng 0,5 điểm % vào khoảng 10%.

Không chỉ Mỹ, diễn biến lạm phát tại Canada, Anh và Nhật Bản cũng đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Áp lực giá cả gia tăng có thể khiến các ngân hàng trung ương tại những nền kinh tế này tiếp tục duy trì hoặc thắt chặt chính sách tiền tệ.

Tại Anh, lạm phát tháng 9 tăng lên 3,5%, mức cao nhất trong vòng một năm. Nếu áp lực giá tiếp tục gia tăng trong tháng 10, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) có thể phải nâng lãi suất thêm một lần nữa ngay trong tháng 12.

Bên cạnh diễn biến chính sách tiền tệ, thị trường tài chính quốc tế tuần này còn hướng sự chú ý tới kết quả kinh doanh của Nvidia, trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư đối với nhóm cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn biến động mạnh.