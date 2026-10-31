Giá USD lần đầu giao dịch dưới 26.000 đồng sau gần 2 năm

Đồng USD giao dịch trên kênh chính thức vừa rớt khỏi vùng giá 26.000 đồng/USD lần đầu tiên kể từ giữa tháng 4/2025. Ảnh: Nam Khánh.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 25.580 đồng/USD chiều mua vào và 25.990 đồng/USD chiều bán ra.

Tại các ngân hàng quốc doanh khác, tỷ giá cũng giảm sâu. VietinBank chốt giá giao dịch USD cuối tuần này ở mức 25.540 - 25.980 đồng/USD, trong khi BIDV niêm yết giá mua vào 25.600 đồng và bán ra 25.980 đồng/USD.

Không chỉ nhóm ngân hàng quốc doanh, nhiều nhà băng tư nhân cũng điều chỉnh giảm giá đồng bạc xanh xuống dưới mốc 26.000 đồng/USD (bán ra). Hiện chỉ còn một số ít ngân hàng như Sacombank, TPBank, Techcombank... còn duy trì giá bán USD quanh mốc 26.000 đồng.

Đáng chú ý, lần gần nhất tỷ giá USD tại các ngân hàng cùng xuống dưới ngưỡng 26.000 đồng ở cả chiều mua và bán là vào giữa tháng 4/2025. Như vậy, sau khoảng hơn một năm rưỡi, đồng bạc xanh mới rớt mạnh về vùng giá này.

Tính từ cuối năm 2025 đến nay, giá USD tại các ngân hàng đã giảm khoảng 360 đồng/USD, tương đương mức giảm 1,35%.

Diễn biến này giúp những người có nhu cầu mua ngoại tệ để du lịch, du học hoặc thanh toán các khoản nợ bằng USD tiết kiệm được chi phí. Ngược lại, người đang nắm giữ ngoại tệ hoặc nhận kiều hối bằng USD sẽ chịu bất lợi khi quy đổi sang tiền Đồng do giá trị quy đổi suy giảm.

Đà giảm của tỷ giá ngân hàng cũng khiến khoảng cách với thị trường tự do nới rộng trở lại. Khảo sát tại một số điểm thu đổi ngoại tệ ở Hà Nội trong sáng nay cho thấy giá USD được mua vào quanh 25.700 đồng/USD và bán ra 25.780 đồng/USD. Mức giá này thấp hơn khoảng 200 đồng so với giá bán USD tại các ngân hàng thương mại.

Một diễn biến đáng chú ý khác là tỷ giá USD tại các ngân hàng đang đi ngược chiều với tỷ giá trung tâm. Trong phiên giao dịch cuối tuần, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) duy trì tỷ giá trung tâm ở mức 25.637 đồng/USD. Mức giá này tăng khoảng 10 đồng so với cuối tuần trước.

Trên thị trường quốc tế, đồng bạc xanh cũng chịu áp lực điều chỉnh. Chỉ số USD-Index giảm nhẹ 0,07 điểm, xuống 101,96 điểm. Dù tâm lý thận trọng thường thúc đẩy nhu cầu nắm giữ các tài sản trú ẩn an toàn như USD, áp lực từ đà giảm của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lại đang lấn át yếu tố hỗ trợ này.

Trong khi đó, kết quả kinh doanh của các tập đoàn công nghệ lớn như Alphabet, Amazon và Intel trong tuần qua tiếp tục làm dấy lên lo ngại về quy mô chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI).

Những quan ngại này đã kích hoạt làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ trong phiên giao dịch ngày 30/10, qua đó tác động đến tâm lý và dòng tiền trên thị trường tài chính toàn cầu, làm ảnh hưởng tới biến động của đồng bạc xanh.