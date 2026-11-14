Giá trị vàng của 'lá phổi xanh'
Với đặc thù vùng đất 3 mặt giáp biển, Cà Mau có hệ thống rừng theo từng hệ sinh thái ngập lợ và ngập mặn, trải rộng từ Đông sang Tây, từ trên đất liền đến ngoài đảo xa.
Diện tích rừng trên địa bàn tỉnh hơn 73.966 ha, trong đó rừng tự nhiên gần 13.000 ha, với những khu rừng đặc dụng nguyên sinh, 2 vườn quốc gia (VQG) gồm VQG Mũi Cà Mau và VQG U Minh Hạ.
Rừng Cà Mau sở hữu giá trị to lớn đã được chứng nhận: Mũi Cà Mau được UNESCO công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới, VQG Mũi Cà Mau được Tổ chức Môi trường thế giới công nhận Khu Ramsar thế giới.
Ở địa đầu cực Nam Tổ quốc những năm tháng kháng chiến cứu nước, “rừng che bộ đội, rừng vây quân thù”, giúp quân và dân Cà Mau anh hùng lập nhiều chiến công hiển hách, giải phóng quê hương, cùng cả nước đi đến ngày toàn thắng, giành độc lập, tự do cho dân tộc. Thời kỳ đổi mới và hội nhập, song hành phát triển kinh tế - xã hội, Cà Mau đặc biệt chú trọng giữ rừng, với nhiều chủ trương, chính sách bảo vệ và nâng tỷ lệ che phủ rừng.
Đặc biệt, đi đôi với bảo vệ, Cà Mau quan tâm phát triển kinh tế lâm nghiệp, hướng tới mục tiêu tạo động lực phát triển kinh tế tỉnh nhà, đồng thời tạo sinh kế bền vững, cải thiện và nâng cao đời sống người dân lâm phần, cùng chung tay giữ giá trị vàng "lá phổi xanh" thiên nhiên ưu ái ban tặng quê hương.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/gia-tri-vang-cua-la-phoi-xanh--a134226.html