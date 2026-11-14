Giá trị vàng của 'lá phổi xanh'

Diện tích rừng trên địa bàn tỉnh hơn 73.966 ha, trong đó rừng tự nhiên gần 13.000 ha, với những khu rừng đặc dụng nguyên sinh, 2 vườn quốc gia (VQG) gồm VQG Mũi Cà Mau và VQG U Minh Hạ.

Rừng Cà Mau sở hữu giá trị to lớn đã được chứng nhận: Mũi Cà Mau được UNESCO công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới, VQG Mũi Cà Mau được Tổ chức Môi trường thế giới công nhận Khu Ramsar thế giới.

Rừng nguyên sinh VQG Mũi Cà Mau - vành đai xanh bảo vệ bờ biển. (Ảnh chụp tại xã Đất Mũi).

Nằm sâu trong nội đồng, vùng lõi rừng nguyên sinh VQG U Minh Hạ có diện tích trên 8.000 ha.

Hệ sinh thái rừng Cà Mau đa dạng chủng loài, có giá trị bảo tồn và nghiên cứu khoa học.

Ở địa đầu cực Nam Tổ quốc những năm tháng kháng chiến cứu nước, “rừng che bộ đội, rừng vây quân thù”, giúp quân và dân Cà Mau anh hùng lập nhiều chiến công hiển hách, giải phóng quê hương, cùng cả nước đi đến ngày toàn thắng, giành độc lập, tự do cho dân tộc. Thời kỳ đổi mới và hội nhập, song hành phát triển kinh tế - xã hội, Cà Mau đặc biệt chú trọng giữ rừng, với nhiều chủ trương, chính sách bảo vệ và nâng tỷ lệ che phủ rừng.

Những mô hình chuyển đổi, kết hợp bảo vệ rừng và sản xuất phù hợp điều kiện thực tế, giữ vững hệ sinh thái gắn với phát triển kinh tế, nâng cao giá trị nông sản dưới tán rừng.

"Dòng điện xanh" ven bờ hoà cùng màu xanh những cánh rừng ven biển tạo bức tranh về khát vọng phát triển xanh, bền vững của Cà Mau.

Đặc biệt, đi đôi với bảo vệ, Cà Mau quan tâm phát triển kinh tế lâm nghiệp, hướng tới mục tiêu tạo động lực phát triển kinh tế tỉnh nhà, đồng thời tạo sinh kế bền vững, cải thiện và nâng cao đời sống người dân lâm phần, cùng chung tay giữ giá trị vàng "lá phổi xanh" thiên nhiên ưu ái ban tặng quê hương.

Lực lượng chức năng tuần tra, bảo bệ rừng.