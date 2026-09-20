Giá trị từ những phiên chợ nông sản vùng cao

Vì vậy, chính quyền các địa phương vùng cao của tỉnh Quảng Ngãi đã nỗ lực tìm giải pháp để hỗ trợ cho bà con nông dân. Một trong số đó là các phiên chợ nông sản – hình thức chợ phiên theo đặc trưng riêng của mỗi địa phương.

Từ khởi nguồn hy vọng…

Các đại biểu cắt băng khai mạc Phiên chợ nông nghiệp lần đầu tiên được xã Ba Vì tổ chức, diễn ra từ 19 – 20/9/2026.

Nhân kỷ niệm 52 năm Chiến thắng Giá Vực (20/9/1974 – 20/9/2026), từ 19 – 20/9, Ủy ban nhân dân xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Khai mạc Phiên chợ vùng cao “Hương vị Ba Vì - Sắc màu ẩm thực Hrê” ở khu vực trung tâm xã. Tham gia phiên chợ, có 10 gian hàng nông sản của bà con nhân dân, với các sản phẩm đặc trưng như rau rừng, măng tre, vật nuôi truyền thống, các loại thổ cẩm, đồ thủ công… Đây đều là những mặt hàng được đảm bảo về mặt chất lượng, được nuôi trồng tại vùng đất Ba Vì màu mỡ dưới chân đèo Violak.

Ông Thành Minh Thuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ba Vì cho biết, đây là lần đầu tiên, phiên chợ vùng cao được xã Ba Vì tổ chức. Phiên chợ nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp do chính bà con tự tay nuôi trồng, hoặc thu hái từ rừng. Mục tiêu cốt lõi là đưa phiên chợ nông sản thành hoạt động thường kỳ của địa phương, với tần suất hướng tới 2 tuần/lần; chuyển đổi mạnh mẽ tư duy sản xuất của người dân, từ “trưng bày sản phẩm” sang “kết nối sản phẩm với thị trường và du lịch”.

“Chợ phiên phải trở thành điểm đến quen thuộc để bà con giao thương buôn bán và quan trọng nhất, phải hướng đến việc xây dựng phiên chợ thành một sản phẩm du lịch mang thương hiệu riêng của Ba Vì. Chúng tôi cũng kỳ vọng, Ba Vì không chỉ là một điểm “đi ngang qua”, mà phải là “một điểm dừng chân lý tưởng”, để đón luồng khách tấp nập đến khám phá vẻ đẹp văn hóa Hrê cùng với cảnh quan thiên nhiên hoang sơ của địa phương”, ông Thành Minh Thuận nói.

Lần đầu tiên, Phiên chợ nông nghiệp xã Ba Vì (Quảng Ngãi) được tổ chức từ 19 – 20/9, thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, mua sắm.

Cũng theo ông Thuận, trước mắt, chợ phiên Ba Vì sẽ khuyến khích người dân địa phương tiêu thụ, quảng bá sản phẩm nông sản của chính bà con trong xã. Sau khi phiên chợ được biết đến rộng rãi hơn, chính quyền địa phương sẽ mời gọi các doanh nghiệp về kết nối, tiêu thụ sản phẩm nông sản cho bà con, dựa trên lợi thế xã nằm trên Quốc lộ 24 với nhiều hướng giao thương.

Ông Phạm Văn Thái, Bí thư Chi bộ thôn Violak, xã Ba Vì cho biết, lần đầu tiên xã tổ chức phiên chợ nông sản, ông cùng bà con nhân dân thôn rất vui mừng, phấn khởi. Những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương như rau rừng, măng, gà thả vườn… đến để mở gian hàng bán. Chỉ trong một thời gian ngắn, toàn bộ sản phẩm của thôn đã được người tham gia phiên chợ tiêu thụ, cho thấy sức hút mạnh mẽ của các sản phẩm nông nghiệp địa phương. Điều này mở ra kỳ vọng cho bà con về những phiên chợ tiếp theo, với sức mua nhiều hơn, tạo ra nhiều giá trị cho người nông dân.

Em Đinh Gia Tuệ, thôn Giá Vực, xã Ba Vì chia sẻ, em đã từng đi nhiều phiên chợ vùng cao ở các xã khác trong tỉnh như chợ phiên Măng Đen để tham quan, mua sắm. Vì vậy, em rất mong muốn bà con Hrê ở Ba Vì cũng có một phiên chợ nông sản để giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương, của dân tộc. Em cảm thấy rất vui khi chính quyền xã đã tổ chức được phiên chợ và hy vọng mô hình chợ phiên nông sản sẽ được tiếp tục tổ chức và phát huy giá trị trong việc quảng bá, kết nối tiêu thụ nông sản cho bà con nhân dân trong vùng.

… Đến khẳng định vị thế

Phiên chợ nông nghiệp xã Đăk Hà năm 2026 được tổ chức từ 17 – 19/9, thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, mua sắm.

Trong khi đó, xã Đăk Hà nằm trên trục đường Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) từ nhiều năm qua đã khẳng định được vị thế của mình trong việc phát triển nông nghiệp. Toàn xã hiện có 14 sản phẩm OCOP, với 6 sản phẩm 4 sao và 8 sản phẩm 3 sao, với các sản phẩm gắn liền như cà phê, trái cây,…

Kế thừa phiên chợ nông sản thường niên của huyện Đăk Hà cũ, từ 17 – 19/9, Ủy ban nhân dân xã Đăk Hà tổ chức Phiên chợ nông nghiệp xã Đăk Hà năm 2026. Phiên chợ có 23 gian hàng, trưng bày và giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng, hàng thủ công, ẩm thực truyền thống và cây cảnh của người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong và ngoài xã.

Không chỉ trưng bày, quảng bá sản phẩm, phiên chợ còn đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số. 100% gian hàng được tích hợp thanh toán không dùng tiền mặt bằng mã QR. Các sản phẩm cũng được giới thiệu, quảng bá trên nền tảng số thông qua hoạt động livestream.

Ông Nguyễn Minh Vương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đăk Hà cho biết, Đăk Hà là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát triển nông nghiệp, với nhiều sản phẩm đặc trưng đã từng bước khẳng định chất lượng và tạo dựng uy tín trên thị trường. Đằng sau mỗi sản phẩm là công sức, kinh nghiệm và sự sáng tạo của người nông dân; là sự đầu tư, liên kết của các hợp tác xã, doanh nghiệp; là câu chuyện về đất đai, con người, văn hóa và bản sắc của quê hương Đăk Hà.

“Thông qua phiên chợ, xã Đăk Hà mong muốn không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm, bán được hàng hóa, mà quan trọng hơn là tạo không gian kết nối giữa người sản xuất, doanh nghiệp và người tiêu dùng; giúp sản phẩm của Đăk Hà được biết đến nhiều hơn, được thị trường đón nhận và hình thành thêm những mối liên kết hợp tác ổn định, lâu dài”, ông Nguyễn Minh Vương nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Sáu, Tổ nghề nghiệp thôn Bình Minh, xã Đăk Hà chia sẻ, sản phẩm đặc trưng của thôn là cà phê, trái cây và mật ong; trong đó, có sản phẩm đã được chứng nhận OCOP cấp tỉnh. Để các sản phẩm được người tiêu dùng biết đến nhiều hơn, ông đã mạnh dạn đăng ký một gian hàng để bán các sản phẩm.

“Hiện nay, chúng tôi đang làm hồ sơ để nâng cấp sản phẩm mật ong từ OCOP 3 sao lên 4 sao nên mong muốn chính quyền địa phương tạo điều kiện chúng tôi hoàn thiện các thủ tục cần thiết nâng hạng sản phẩm OCOP. Tham gia phiên chợ, bên cạnh việc giới thiệu sản phẩm, tôi cũng mong muốn kết nối với các doanh nghiệp có kinh nghiệm khác để mở rộng quy mô và liên kết trong khâu tiêu thụ sản phẩm”, ông Sáu nói.

Chị Y Ngân, xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, khi đến với Phiên chợ nông nghiệp xã Đăk Hà năm 2026, bên cạnh được tham quan, thưởng thức và mua sắm các sản phẩm nông nghiệp vốn đã quen với người dân trong khu vực, chị còn được biết đến các sản phẩm mới hay những sản phẩm được nâng cấp, cải tiến hơn so với những năm trước. Điều này khiến người tiêu dùng như chị cảm thấy rất ấn tượng, và tự tin hơn với những lựa chọn sản phẩm của mình.

Cùng với Ba Vì, Đăk Hà, nhiều địa phương vùng cao khác của tỉnh Quảng Ngãi như Măng Đen, Sơn Tây Thượng, Ngọk Bay… cũng thường xuyên tổ chức các phiên chợ nhằm giới thiệu, kết nối nông sản. Các phiên chợ đã dần trở thành địa chỉ quen thuộc để người nông dân mang sản phẩm nông nghiệp đến kết nối, giao thương; là nơi để người tiêu dùng, doanh nghiệp đến tham quan, mua sắm, mở ra nhiều cơ hội hợp tác lâu dài trong lĩnh vực nông nghiệp, giúp bà con nông dân ổn định được đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp.