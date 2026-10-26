Giá trị thương hiệu 'thượng đẳng': Chỉ cần một bức ảnh của V (BTS) là đủ

Theo thông tin ghi nhận, một loại rượu vang mà V thưởng thức tại một nhà máy rượu ở Chile đã "cháy hàng" tại các điểm bán lẻ chính thức, cả ở Hàn Quốc lẫn nước ngoài, chỉ trong vòng hai giờ, sau khi những hình ảnh về loại rượu này được chia sẻ trên mạng xã hội.

Vào ngày 20/10, V đã đăng tải một số bức ảnh lên tài khoản Instagram cá nhân, ghi lại khoảnh khắc anh đang thư giãn tại Chile. Những hình ảnh này cho thấy, V dạo bước giữa vườn nho, khám phá hầm rượu, cầm trên tay ly rượu vang và chăm chú quan sát một chai rượu. Sản phẩm cụ thể thu hút sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ chính là "Lazuli Cabernet Sauvignon", dòng rượu vang chủ đạo của nhà máy rượu Viña Aquitania tại Chile.

Sản phẩm hiện đã cháy hàng tại một số địa điểm, bao gồm ba cửa hàng bán lẻ chính thức ở Hàn Quốc, nền tảng nhập khẩu rượu vang trực tiếp Winezip của Nhật Bản và nền tảng rượu vang trực tuyến Bottiglia.com của Hy Lạp. Các nhà bán lẻ trong nước hiện đang nhận đơn đặt trước, với dự kiến ​​hàng sẽ về lại sau khoảng hai tháng.

Viña Aquitania, tọa lạc tại quận Peñalolén, Santiago (Chile), sản xuất rượu vang từ các vườn nho nằm dưới chân dãy núi Andes. "Lazuli", dòng rượu vang cao cấp chủ đạo của nhà sản xuất này được làm từ giống nho Cabernet Sauvignon.

Sức ảnh hưởng của V còn lan tỏa sang cả thế giới thời trang. Một chiếc áo thun mà anh mặc trong buổi tổng duyệt trước một buổi hòa nhạc tại Peru đã nhanh chóng "cháy hàng" ngay sau đó. Caracas Merch, thương hiệu đến từ Venezuela đứng sau chiếc áo này, đã bày tỏ lòng biết ơn và cho biết, việc V diện sản phẩm của họ đã giúp thương hiệu này cũng như đất nước Venezuela được biết đến rộng rãi hơn.

Hơn nữa, sau khi V trở thành đại sứ toàn cầu cho thương hiệu công nghệ Anh "Nothing" vào tháng trước, các mẫu tai nghe mà anh sử dụng trong hình ảnh quảng bá đã bán sạch, không chỉ trên trang web chính thức của hãng mà còn tại 15 cửa hàng bán lẻ trên khắp thế giới, bao gồm Vương quốc Anh, Canada, Nhật Bản, Malaysia và Philippines.