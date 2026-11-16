Giá trị thương hiệu ACB tăng hơn 5 lần, đạt 1,4 tỷ USD

ACB được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 50 Thương hiệu dẫn đầu Việt Nam 2026 với giá trị thương hiệu đạt 1,403 tỷ USD.

Theo thông tin công bố ngày 12/11, giá trị thương hiệu của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng từ khoảng 257 triệu USD năm 2021 lên 1,403 tỷ USD năm 2026, tương đương mức tăng khoảng 446% sau 5 năm.

Đáng chú ý, so với mức 398 triệu USD năm 2024, giá trị thương hiệu ACB đã tăng hơn 3,5 lần chỉ sau hai năm. Đây là một trong những chỉ dấu cho thấy sự thay đổi đáng kể về giá trị thương hiệu của ngân hàng trong giai đoạn gần đây.

Theo phương pháp định giá của Forbes Việt Nam, giá trị thương hiệu được xác định dựa trên mức độ đóng góp của thương hiệu vào kết quả kinh doanh và khả năng tạo lợi nhuận trong tương lai. Vì vậy, chỉ số này không đồng nghĩa với tổng tài sản hay giá trị vốn hóa của ngân hàng.

Cùng với sự gia tăng giá trị thương hiệu, quy mô hoạt động của ACB tiếp tục mở rộng. Năm 2025, tổng tài sản ngân hàng vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Đến tháng 9/2026, tín dụng tăng 11,5%.

Những kết quả nổi bật khẳng định uy tín và vị thế của ACB trên thị trường tài chính quốc tế.

Ở góc độ đánh giá tín nhiệm, Fitch Ratings đã nâng xếp hạng tín nhiệm của ACB lên mức BB, triển vọng Ổn định. Ngân hàng cũng tăng 18 bậc trong bảng xếp hạng Brand Finance Global Banking 500 năm 2026.

Bên cạnh hoạt động ngân hàng bán lẻ, ACB cho biết đang tiếp tục đầu tư vào công nghệ, dữ liệu và các nền tảng số nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngành ngân hàng ngày càng gắn với chất lượng dịch vụ, năng lực số và quản trị rủi ro, sự gia tăng giá trị thương hiệu là một chỉ dấu đáng chú ý. Tuy nhiên, khả năng duy trì giá trị này về dài hạn vẫn phụ thuộc vào hiệu quả kinh doanh, chất lượng tài sản và mức độ tin cậy của khách hàng.