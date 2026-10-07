Giá trị pháp lý của sổ bảo hiểm xã hội điện tử và thời hạn cấp sổ bảo hiểm xã hội

Trả lời: Khoản 2, Điều 25 Luật BHXH năm 2024 quy định sổ BHXH bản điện tử và bản giấy có giá trị pháp lý như nhau. Vì vậy, người tham gia BHXH có thể sử dụng sổ BHXH điện tử trong các giao dịch và thực hiện chế độ BHXH theo quy định của pháp luật. Luật BHXH năm 2024 cũng quy định, sau thời điểm thực hiện cấp sổ BHXH điện tử, sổ BHXH bản giấy vẫn được cấp nếu người tham gia BHXH có yêu cầu. Quy định này tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình chuyển đổi số lĩnh vực BHXH.

Bà Nguyễn Thị Thanh ở phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh, hỏi: Trong thời hạn bao lâu kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH phải cấp sổ BHXH cho người tham gia?

Trả lời: Khoản 4, Điều 28 Luật BHXH năm 2024 quy định trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan BHXH có trách nhiệm cấp sổ BHXH; trường hợp không cấp thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Luật BHXH cũng quy định, dữ liệu về sổ BHXH phải được cập nhật chính xác, kịp thời, đối chiếu thông tin và quản lý theo quy định. Đây là cơ sở để bảo đảm tính thống nhất, minh bạch trong quản lý thông tin người tham gia BHXH.

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