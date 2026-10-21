Giá trị nhân văn không thể xuyên tạc của Chiến dịch '500 ngày đêm'

Tuy nhiên, trên không gian mạng, các thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc về Chiến dịch “500 ngày đêm” nhằm hạ thấp ý nghĩa, phủ nhận tính nhân văn và xuyên tạc hiệu quả của công tác tri ân liệt sĩ. Một số cách diễn giải sai lệch cho rằng việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sau nhiều năm là không còn cần thiết; xuyên tạc, bóp méo các số liệu, kết quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính; hoài nghi, phủ nhận giá trị của việc lấy mẫu, giám định AND. Đồng thời, lợi dụng những khó khăn, trường hợp chưa có kết quả để quy kết, phủ nhận sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công và thân nhân liệt sĩ. Một số thông tin còn cố tình tách rời từng vụ việc, từng địa bàn khỏi bức tranh tổng thể, từ đó, tạo nhận thức sai lệch về mục tiêu, quy mô và kết quả của chiến dịch.

Thực chất, những cách diễn giải này đều hướng tới làm suy giảm niềm tin, tình cảm và sự trân trọng của xã hội đối với công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, qua đó, làm lu mờ giá trị lịch sử, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhưng thực tế, mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi cái tên được xác định không chỉ xoa dịu nỗi đau của thân nhân sau nhiều thập kỷ chờ đợi, mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Đó là giá trị nhân văn hiện hữu bằng hành động và bằng những con số biết nói và cũng là bằng chứng phản bác đanh thép mọi mưu toan xuyên tạc, phủ nhận nỗ lực tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Ở nơi địa đầu Tổ quốc, Lai Châu từng chứng kiến nhiều trận chiến ác liệt trong kháng chiến chống thực dân Pháp, chiến đấu bảo vệ biên giới. Địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, nhiều nhân chứng tuổi đã cao, thông tin chủ yếu lưu giữ qua ký ức truyền miệng khiến công tác tìm kiếm trên địa bàn tỉnh gian nan. Chính trong hoàn cảnh ấy, sự nỗ lực của lực lượng làm nhiệm vụ càng khẳng định chiều sâu nhân văn của chiến dịch.

Theo Đại tá Triệu Kim Thắng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, tỉnh Lai Châu đã triển khai quyết liệt chiến dịch với tinh thần “làm đến đâu gọn đến đó”. Toàn tỉnh có 9 nghĩa trang liệt sĩ với 1.152 phần mộ, trong đó 152 phần mộ liệt sĩ cần xác định danh tính. Ngày 27/8/2026, tỉnh đã hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu đối với 152/152 phần mộ liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch. Qua đó, thu được 55 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện để bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, phục vụ công tác xét nghiệm AND xác định danh tính.

Không dừng lại ở các nghĩa trang, tỉnh còn tiếp nhận, khảo sát, xác minh 13 thông tin về mộ liệt sĩ (gồm 37 mộ) do nhân dân cung cấp tại các địa phương; đã khảo sát, xác minh chính xác danh tính 3 liệt sĩ và vị trí phần mộ thuộc địa bàn các xã: Pa Tần, Bum Tở, Dào San.

Sức mạnh của chiến dịch tại tỉnh còn đến từ sự chung tay của cộng đồng. Nếu hồ sơ lưu trữ, bản đồ quân sự là cơ sở ban đầu thì nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và người dân địa phương chính là những “kho tư liệu sống” vô giá. Hội Cựu chiến binh các xã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên cung cấp thông tin về nơi từng diễn ra chiến sự, nơi an táng liệt sĩ, phối hợp cùng lực lượng chức năng khoanh vùng, xác minh từng vị trí.

Chiến dịch “500 ngày đêm” đã và đang chứng minh một chân lý giản dị mà sâu sắc, đền ơn đáp nghĩa là truyền thống, là bản chất nhân văn cao đẹp của dân tộc Việt Nam và của Đảng, Nhà nước ta. Mỗi kết quả đạt được là một bông hoa tri ân dâng lên các anh hùng liệt sĩ, là câu trả lời thuyết phục nhất trước mọi luận điệu xuyên tạc. Hơn bao giờ hết, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân hãy tiếp tục chung tay hưởng ứng, tích cực cung cấp thông tin, phối hợp với các cơ quan chức năng; bởi giữ gìn và lan tỏa giá trị nhân văn ấy cũng chính là góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.