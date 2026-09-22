Giá trị nhân văn không thể xuyên tạc của Chiến dịch '500 ngày đêm'

Ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chiến dịch

Được Ban Chỉ đạo quốc gia phát động ngày 2/4/2026 và triển khai từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027 - hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), Chiến dịch "500 ngày đêm" là chiến dịch có tính toàn diện, quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Chiến dịch đặt ra 5 mục tiêu trọng tâm: quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành lấy mẫu khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu; xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ; hoàn thành rà phá bom mìn tại các vùng lõi như Vị Xuyên (Tuyên Quang), Lào Cai và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ.

Điều làm nên chiều sâu của chiến dịch không nằm ở những con số, mà ở ý nghĩa nhân văn mà nó theo đuổi. Đây không đơn thuần là một nhiệm vụ chuyên môn của lực lượng vũ trang, mà là nhiệm vụ chính trị mang ý nghĩa nhân văn đặc biệt sâu sắc, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, các lực lượng và đông đảo nhân dân trong, ngoài nước.

Tuy nhiên, trên không gian mạng, các thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc về Chiến dịch “500 ngày đêm” nhằm hạ thấp ý nghĩa, phủ nhận tính nhân văn và xuyên tạc hiệu quả của công tác tri ân liệt sĩ. Một số cách diễn giải sai lệch cho rằng chiến dịch chỉ mang tính hình thức, phục vụ tuyên truyền; cho rằng việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sau nhiều năm là không còn cần thiết; xuyên tạc, bóp méo các số liệu, kết quả tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính; hoài nghi, phủ nhận giá trị của việc lấy mẫu, giám định ADN; đồng thời, lợi dụng những khó khăn, trường hợp chưa có kết quả để quy kết, phủ nhận sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công và thân nhân liệt sĩ. Một số thông tin còn cố tình tách rời từng vụ việc, từng địa bàn khỏi bức tranh tổng thể, từ đó, tạo nhận thức sai lệch về mục tiêu, quy mô và kết quả của chiến dịch.

Thực chất, những cách diễn giải này đều hướng tới làm suy giảm niềm tin, tình cảm và sự trân trọng của xã hội đối với công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, qua đó, làm lu mờ giá trị lịch sử, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhưng thực tế, những kết quả cập nhật mới nhất là bằng chứng thuyết phục nhất phản bác lại các luận điệu xuyên tạc vô căn cứ. Theo Ban Chỉ đạo quốc gia, tính đến ngày 4/9/2026, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 2.120 hài cốt liệt sĩ - đạt khoảng 30% mục tiêu toàn chiến dịch, trong đó, 1.096 hài cốt trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia. Nhiều địa bàn ghi dấu kết quả nổi bật: tại Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh) - nơi từng là nghĩa trang Chí Hòa gắn với cuộc Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968 - đã quy tập 553 hài cốt; tại khu vực Vị Xuyên (Tuyên Quang) phát hiện 5 mộ tập thể với khoảng 23 hài cốt. Đến nay, các địa phương đã tổ chức 18 lễ truy điệu, đón 892 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Công tác xác định danh tính bằng công nghệ ADN là khâu then chốt để “trả lại tên” cho các liệt sĩ cũng được đẩy mạnh. Cả nước đã lấy mẫu tại 175.448 mộ liệt sĩ, đạt 82,53% tiến độ; 19/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc lấy mẫu. Ngành chức năng đã thu nhận 265.761 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, phân tích và đồng bộ hàng chục nghìn mẫu vào cơ sở dữ liệu phục vụ đối sánh. Việc đưa khoa học - công nghệ trực tiếp tham gia một nhiệm vụ giàu ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn chính là bước tiến đưa hy vọng đến gần hơn với hàng vạn gia đình.

Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi cái tên được xác định không chỉ xoa dịu nỗi đau của thân nhân sau nhiều thập kỷ chờ đợi, mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Đó là giá trị nhân văn hiện hữu bằng hành động và bằng những con số biết nói và cũng là bằng chứng phản bác đanh thép mọi mưu toan xuyên tạc, phủ nhận nỗ lực tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Những nỗ lực nghĩa tình tại quê hương cội nguồn cách mạng

Là mảnh đất địa đầu Tổ quốc, căn cứ địa cách mạng, từng chứng kiến nhiều trận chiến ác liệt trong kháng chiến chống thực dân Pháp, chiến đấu bảo vệ biên giới và làm nhiệm vụ quốc tế, Cao Bằng mang trong mình những vết thương chiến tranh chưa thể khép lại. Địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, nhiều nhân chứng tuổi đã cao, thông tin chủ yếu lưu giữ qua ký ức truyền miệng khiến công tác tìm kiếm nơi đây gian nan hơn bội phần. Chính trong hoàn cảnh ấy, sự nỗ lực của lực lượng làm nhiệm vụ càng khẳng định chiều sâu nhân văn của chiến dịch.

Tỉnh hoàn thành đóng gói mẫu đối với 670/670 phần mộ liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Theo Đại tá Ma Công Học, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia 515, tỉnh Cao Bằng đã triển khai quyết liệt chiến dịch với tinh thần “làm đến đâu gọn đến đó”. Toàn tỉnh hiện có 14 nghĩa trang liệt sĩ với 2.863 phần mộ, trong đó, có 670 phần mộ liệt sĩ cần xác định danh tính tại 9 nghĩa trang. Đến ngày 31/8/2026, Tổ khai quật, lấy mẫu sinh phẩm đã hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu đối với 670/670 phần mộ liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch. Qua đó, thu được 590 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện để bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, phục vụ công tác xét nghiệm AND.

Không dừng lại ở các nghĩa trang, tỉnh còn tổ chức tìm kiếm, quy tập 18 phần mộ liệt sĩ hiện nằm ngoài nghĩa trang, phấn đấu hoàn thành trong tháng 4/2027, đồng thời, triển khai 5 tổ rà phá bom mìn, vật nổ tại khu vực biên giới từng xảy ra chiến sự, đến nay đạt khoảng 55 - 60% khối lượng, vừa mở đường an toàn cho việc tìm kiếm, vừa tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Sức mạnh của chiến dịch tại tỉnh còn đến từ sự chung tay của cộng đồng. Nếu hồ sơ lưu trữ, bản đồ quân sự là cơ sở ban đầu thì nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và người dân địa phương chính là những “kho tư liệu sống” vô giá. Hội Cựu chiến binh các xã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên cung cấp thông tin về nơi từng diễn ra chiến sự, nơi an táng liệt sĩ, phối hợp cùng lực lượng chức năng khoanh vùng, xác minh từng vị trí.

Chiến dịch “500 ngày đêm” đã và đang chứng minh một chân lý giản dị mà sâu sắc, đền ơn đáp nghĩa là truyền thống, là bản chất nhân văn cao đẹp của dân tộc Việt Nam và của Đảng, Nhà nước ta. Mỗi kết quả đạt được là một bông hoa tri ân dâng lên các anh hùng liệt sĩ, là câu trả lời thuyết phục nhất trước mọi luận điệu xuyên tạc. Hơn bao giờ hết, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân hãy tiếp tục chung tay hưởng ứng, tích cực cung cấp thông tin, phối hợp với các cơ quan chức năng; bởi giữ gìn và lan tỏa giá trị nhân văn ấy cũng chính là góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.