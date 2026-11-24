Bà Phạm Thị Minh Hường. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Những giá trị ấy trước hết được nuôi dưỡng ngay trong mỗi gia đình thông qua nếp nhà, việc duy trì tiếng Việt và truyền dạy phong tục, tập quán truyền thống cho con cháu, giúp các thế hệ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài hiểu, trân trọng nguồn cội dân tộc.

Bà Phạm Thị Minh Hường, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Gold Phuc, đã chia sẻ như vậy với phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn về vai trò của văn hóa trong việc gắn kết cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng như kết nối nguồn lực đóng góp cho quê hương.

Đánh giá về đóng góp của kiều bào trong việc quảng bá văn hóa và nâng cao vị thế quốc gia, bà Phạm Thị Minh Hường cho rằng cộng đồng người Việt ở nước ngoài có lợi thế am hiểu sâu sắc văn hóa và thị hiếu nước sở tại để giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam một cách gần gũi, phù hợp.

Ở góc độ một doanh nhân kiều bào hoạt động lâu năm tại Lào, bà nhấn mạnh văn hóa kinh doanh cũng là một kênh quảng bá giàu sức thuyết phục. Theo bà, làm ăn tử tế, minh bạch, giữ chữ tín, tôn trọng pháp luật và văn hóa bản địa, đồng thời có trách nhiệm với cộng đồng cũng chính là cách gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của con người Việt Nam, góp phần xây dựng niềm tin của đối tác và người dân sở tại đối với doanh nghiệp Việt, hàng hóa Việt và rộng hơn là hình ảnh đất nước Việt Nam. Từ sự tin cậy đó, kiều bào có thể kết nối đối tác, chuyên gia quốc tế, chia sẻ tri thức, kinh nghiệm quản lý và thu hút nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trong nước.

Để tăng cường phối hợp giữa kiều bào với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước, bà Phạm Thị Minh Hường cho rằng cần cụ thể hóa mục tiêu bằng những chương trình hợp tác thiết thực, có đầu mối phụ trách và đánh giá kết quả rõ ràng. Các đơn vị trong nước cần chia sẻ sớm nhu cầu quảng bá văn hóa, du lịch, sản phẩm địa phương để doanh nhân, trí thức kiều bào cùng tham gia tư vấn, kết nối thị trường; đồng thời bảo đảm chất lượng ổn định, nguồn gốc minh bạch và tiến độ cung ứng đúng cam kết để hàng hóa mang bản sắc Việt đứng vững tại thị trường nước sở tại.

Đề cập đến việc gắn kết các thế hệ trong cộng đồng, bà Phạm Thị Minh Hường cho rằng sự kết nối bền chặt chỉ hình thành khi mỗi thế hệ đều có cơ hội tham gia đóng góp theo thế mạnh riêng: người đi trước truyền đạt kinh nghiệm và truyền thống, còn thế hệ trẻ phát huy khả năng công nghệ, ngoại ngữ và cách tiếp cận mới. Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ thanh niên học tập, thực tập, tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp, các hoạt động thiện nguyện hướng về quê hương như đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, bão lũ hay xây dựng trường học ở vùng khó khăn giúp củng cố tình đoàn kết một cách tự nhiên và bền vững.

Từ thực tiễn sinh sống và làm việc nhiều năm tại Lào - nơi có các điểm đến di sản nổi tiếng như Luang Prabang hay Champasak, bà Phạm Thị Minh Hường cho rằng Việt Nam có thể tham khảo cách đặt người dân làm trung tâm của di sản, để di sản gắn liền với đời sống thường nhật thay vì tách rời cộng đồng. Cùng với đó là chú trọng tính nguyên bản, chiều sâu chất lượng sản phẩm du lịch, làng nghề thay vì chạy theo số lượng và lấy chính sự chân thành, mến khách trong ứng xử hằng ngày để tạo thiện cảm với bạn bè quốc tế.

Bày tỏ sự đồng tình với Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài - chủ trương đáp ứng đúng nguyện vọng của bà con trong việc gìn giữ tiếng Việt và bản sắc dân tộc qua các thế hệ, bà Phạm Thị Minh Hường đề xuất các hội đoàn tiếp tục mở rộng không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, duy trì đều đặn các lớp học tiếng Việt, tổ chức giao lưu với học sinh, sinh viên trong nước và các chương trình về nguồn phù hợp với từng lứa tuổi.

Nhấn mạnh vai trò đồng hành của Nhà nước và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, bà Phạm Thị Minh Hường kỳ vọng các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ học liệu tiếng Việt phù hợp với trẻ em lớn lên ở nước ngoài, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cộng đồng, đồng thời tạo thuận lợi về thông tin, thủ tục và kết nối nguồn lực cho các sáng kiến của kiều bào. Theo bà, điều thiết thực nhất là giúp một lớp học tiếng Việt được tổ chức đều đặn, một sáng kiến của người trẻ được triển khai và có người đồng hành khi gặp khó khăn. Khi người Việt trong và ngoài nước cùng làm, cùng thấy kết quả, sự đoàn kết sẽ được củng cố tự nhiên nhất.

Những ý kiến từ thực tiễn cộng đồng người Việt Nam tại Lào cho thấy văn hóa luôn giữ vai trò gắn kết các thế hệ kiều bào với quê hương. Khi các giá trị truyền thống được duy trì bằng những hoạt động cụ thể cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa trong và ngoài nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tiếp tục được củng cố, huy động hiệu quả hơn nguồn lực kiều bào đóng góp cho sự phát triển của đất nước.