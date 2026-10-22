Giá trị giao dịch qua Agriseco gấp 3,9 lần, dư nợ vay ngắn hạn vọt lên 3.721 tỷ đồng

Báo cáo tài chính quý III/2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank (Agriseco, HoSE: AGR) công bố ngày 20/10 cho thấy tổng doanh thu hoạt động quý III đạt 169,6 tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế lại giảm từ 68,6 tỷ đồng xuống 29,2 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu giảm từ 319 đồng xuống 128 đồng.

Khoảng chênh giữa doanh thu tăng và lợi nhuận giảm nằm ở phía chi phí. Đáng chú ý hơn, các con số về hạ tầng công nghệ, nền móng của mọi giao dịch chứng khoán trực tuyến, gần như đứng yên trong khi dòng vốn vay của Agriseco tăng mạnh.

Chi phí lãi vay một quý vượt tổng giá trị phần mềm Agriseco đang dùng

Riêng quý III/2026, chi phí lãi vay của Agriseco lên 62,4 tỷ đồng, gấp gần 5,8 lần mức 10,7 tỷ đồng cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, khoản chi trả lãi vay đạt 141,3 tỷ đồng, gấp 6,5 lần con số 21,8 tỷ đồng của 9 tháng năm 2025.

Nguồn gốc của khoản chi phí trên nằm ở bảng cân đối. Tại ngày 30/9/2026, dư nợ vay ngắn hạn của Agriseco đạt 3.721,7 tỷ đồng, gấp 2,2 lần đầu năm. Thuyết minh báo cáo ghi nhận các khoản vay tại tổ chức tín dụng có lãi suất từ 6,3% đến 8,95% mỗi năm.

Phần lớn số tiền vay chảy vào hoạt động cho nhà đầu tư vay tiền mua cổ phiếu, hay còn gọi là cho vay ký quỹ. Dư nợ gốc mảng cho vay ký quỹ tăng từ 2.240,3 tỷ đồng đầu năm lên 3.160,4 tỷ đồng. Các khoản tiền gửi có kỳ hạn và trái phiếu công ty nắm giữ đến khi đáo hạn cũng tăng từ 925,8 tỷ đồng lên 2.105,5 tỷ đồng.

Nguyên giá phần mềm và mạng tin học của Agriseco giữ nguyên 59,7 tỷ đồng trong chín tháng, không phát sinh mua mới. Ảnh chụp BCTC

Tiền lãi từ cho vay trong quý III đạt 80 tỷ đồng, cao hơn mức 49,9 tỷ đồng cùng kỳ, song phần lớn khoản tăng thêm đã chuyển sang chi phí trả lãi. Cùng lúc, chi phí quản lý doanh nghiệp quý III tăng 85,1%, từ 26 tỷ đồng lên 48,1 tỷ đồng, trong đó chi phí nhân viên gián tiếp và quản lý chiếm 32,6 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Agriseco tăng từ 4.433,8 tỷ đồng lên 6.495,6 tỷ đồng sau 9 tháng. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng âm 2.061,7 tỷ đồng, trái ngược mức dương 327 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Hạ tầng giao dịch số khấu hao gần ba phần tư, đầu tư mới thu hẹp

Trái với tốc độ tăng vốn vay, tài sản công nghệ của Agriseco gần như không thay đổi. Nguyên giá nhóm “phần mềm và mạng tin học” giữ nguyên 59,7 tỷ đồng từ đầu năm đến ngày 30/9/2026, không phát sinh khoản mua mới nào trong 9 tháng.

Giá trị hao mòn lũy kế của nhóm tài sản phần mềm đã lên 43,7 tỷ đồng, tương đương 73,2% nguyên giá. Giá trị còn lại giảm từ 21,1 tỷ đồng xuống 16 tỷ đồng. Như vậy, chi phí lãi vay của Agriseco chỉ riêng quý III đã vượt toàn bộ nguyên giá phần mềm và mạng tin học công ty tích lũy qua nhiều năm.

Chi phí lãi vay quý III/2026 của Agriseco tăng từ 10,7 tỷ đồng lên 62,4 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng lên 48,1 tỷ đồng. Ảnh chụp BCTC

Nhóm máy móc, thiết bị giữ nguyên giá 79,2 tỷ đồng, giá trị còn lại giảm từ 31,9 tỷ đồng xuống 23 tỷ đồng. Tài sản cố định mua mới duy nhất trong kỳ là 1,24 tỷ đồng thiết bị dụng cụ quản lý. Tiền chi mua sắm tài sản 9 tháng chỉ còn 1,24 tỷ đồng, so với 20,9 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Khoản chi phí trả trước cho dịch vụ công nghệ tin học, viễn thông cũng giảm từ 4,17 tỷ đồng xuống 2,03 tỷ đồng.

Ở mảng giao dịch số, dòng tiền khách hàng mua bán chứng khoán qua Agriseco 9 tháng đạt khoảng 39.882 tỷ đồng, gấp gần 3,9 lần mức 10.300 tỷ đồng cùng kỳ. Doanh thu môi giới 9 tháng lại giảm 18,2%, còn 56,2 tỷ đồng, riêng quý III giảm 57,8% xuống 14,9 tỷ đồng. Một cách lý giải là mặt bằng phí giao dịch trực tuyến giảm do cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán.

Doanh thu lưu ký quý III giảm từ 6,1 tỷ đồng xuống 2,6 tỷ đồng. Tiền gửi giao dịch của nhà đầu tư do công ty quản lý giảm 52%, từ 931,5 tỷ đồng đầu năm xuống 447 tỷ đồng, dù số lượng chứng khoán khách hàng lưu ký tăng từ 906,5 triệu lên gần 1 tỷ đơn vị.

Hơn 1.000 tỷ đồng nợ khó đòi vẫn nằm trên sổ sách Agriseco

Văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các sở giao dịch, Agriseco nêu: “Thị trường chứng khoán trong Quý 3 diễn biến kém tích cực, sụt giảm cả thanh khoản và điểm số”. Văn bản dừng ở nguyên nhân thị trường, chưa nhắc tới hai khoản tăng lớn nhất là chi phí lãi vay và chi phí quản lý.

Trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, dòng “lãi vay đã trả” 9 tháng năm 2026 để trống, trong khi cùng kỳ năm trước ghi 12,5 tỷ đồng. Chi phí lãi vay phải trả còn lại tại ngày 30/9/2026 ở mức 11,4 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với 141,3 tỷ đồng chi phí lãi vay phát sinh. Cách trình bày có thể liên quan đến việc gộp dòng tiền trả lãi vào khoản mục khác.

Agriseco vẫn mang khoản phải thu 599 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn và hơn 463 tỷ đồng cam kết mua bán lại chưa thu hồi. Ảnh chụp BCTC

Bảng cân đối còn mang theo nhiều khoản tồn đọng cũ. Agriseco đang giữ khoản phải thu 599 tỷ đồng từ trái phiếu Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam đã đáo hạn, công ty đánh giá không có khả năng thu hồi và đã trích lập dự phòng 100%. Thêm 463,9 tỷ đồng các khoản cam kết mua và bán lại chứng khoán phát sinh trước khi Thông tư 210/2012/TT-BTC có hiệu lực, đến nay công ty vẫn chưa thu hồi.

Tổng dự phòng phải thu khó đòi ở mức 1.061,6 tỷ đồng, tương đương khoảng 40% vốn chủ sở hữu 2.651,7 tỷ đồng. Nợ khó đòi đã xử lý theo dõi ngoài bảng tăng từ 356,9 tỷ đồng lên 364,7 tỷ đồng, trong đó phí chưa thu của các hợp đồng cho vay ký quỹ lên 24,8 tỷ đồng và phí lưu ký chưa thu phát sinh mới 1,45 tỷ đồng.

Về nhân sự, ông Trương Ngọc Lân giữ chức Quyền Tổng Giám đốc từ ngày 14/9/2026 và ký báo cáo tài chính theo ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị Phan Văn Tuấn. Công ty có 172 lao động tại ngày lập báo cáo.

9 tháng năm 2026, Agriseco chi 141,3 tỷ đồng trả lãi vay, trong khi nguyên giá phần mềm và mạng tin học vẫn đứng ở 59,7 tỷ đồng. Diễn biến trên xuất hiện đúng giai đoạn thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức lên hạng thị trường mới nổi thứ cấp theo FTSE Russell từ ngày 21/9/2026, khi phần lớn giao dịch của nhà đầu tư đã diễn ra trên nền tảng số.