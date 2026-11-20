Tiết mục văn nghệ chúc mừng tại buổi họp mặt

Tại buổi họp mặt, TS. Lê Thị Thanh Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM đã đọc thư chúc mừng của Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh gửi các thế hệ lãnh đạo, thầy giáo, cô giáo, huấn luyện viên, viên chức và người lao động tại các cơ sở đào tạo, trung tâm huấn luyện thuộc Bộ VHTTDL nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Trong thư, Bộ trưởng nhấn mạnh những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của đội ngũ nhà giáo trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng nhân tài.

Bộ trưởng viết: “Để một em hát trọn câu chèo, thầy cô đã bao lần hát mẫu, chỉ cho em từng chỗ lấy hơi. Để một vận động viên tự tin trở lại sân đấu sau thất bại, huấn luyện viên đã kiên nhẫn cùng em tập lại từng động tác. Tôi cảm ơn thầy cô đã nhìn thấy ở học trò những khả năng mà đôi khi chính các em còn chưa nhận ra”.

“Tôi mong thầy cô nuôi dưỡng tinh thần đổi mới sáng tạo bằng những bài tập gắn với nghề. Trên sân tập, thầy trò có thể vận dụng khoa học thể thao, theo dõi nhịp tim để điều chỉnh bài tập cho từng vận động viên. Sinh viên du lịch có thể cùng người dân làm bản đồ số kể chuyện di sản quê mình. Khi học trò dùng trí tuệ nhân tạo, xin thầy cô dạy các em biết kiểm chứng thông tin, tôn trọng quyền tác giả và tự tin vào ý tưởng của chính mình.

Bộ sẽ tiếp tục chăm lo điều kiện giảng dạy, nghiên cứu và huấn luyện để thầy cô có thêm cơ hội thử nghiệm, chia sẻ những cách làm hay”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

PGS.TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM phát biểu

Phát biểu tại buổi họp mặt, PGS.TS Lâm Nhân, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM cho biết, đây là dịp tôn vinh nghề dạy học, tri ân những người đã và đang cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, đồng thời nhìn lại trách nhiệm của người thầy trước những đổi thay của xã hội.

Theo PGS.TS Lâm Nhân, trong bối cảnh tri thức và công nghệ không ngừng phát triển, người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn định hướng tư duy, bồi dưỡng nhân cách, khơi dậy khát vọng và truyền cảm hứng cho người học. Với Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, sứ mệnh ấy còn gắn với việc gìn giữ, trao truyền và sáng tạo các giá trị văn hóa dân tộc.

Năm 2026 đánh dấu 50 năm hình thành và phát triển của Nhà trường. Qua nhiều thế hệ, đội ngũ lãnh đạo, nhà giáo, viên chức và người lao động đã góp phần xây dựng truyền thống, bản sắc của một ngôi trường văn hóa phương Nam giàu nghĩa tình, trách nhiệm và khát vọng vươn lên. Mỗi bài giảng, công trình nghiên cứu và hoạt động thực hành nghề nghiệp đều góp phần vào sự nghiệp phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Các cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL với thành tích “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ” năm 2025

Các cá nhân nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL với thành tích xuất sắc trong 2 năm liên tục (2024 - 2025)

Nhìn lại năm học vừa qua, Hiệu trưởng Lâm Nhân cho biết, công tác tuyển sinh của Trường đạt nhiều kết quả tích cực. Nhà trường tuyển được 1.436 tân sinh viên đại học chính quy, đạt 110,46% chỉ tiêu, tăng 430 sinh viên so với năm trước; tuyển sinh tiến sĩ đạt 100%, thạc sĩ đạt 96,7% chỉ tiêu. Đến tháng 9.2026, tổng số người học của Trường là 4.464.

Theo Hiệu trưởng, những kết quả này thể hiện niềm tin của người học và xã hội đối với uy tín, chất lượng đào tạo của Nhà trường, đồng thời cho thấy sự chủ động, trách nhiệm của các đơn vị trong bối cảnh giáo dục đại học đang đứng trước nhiều yêu cầu đổi mới.

Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM tặng giấy khen cho các tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Nhấn mạnh giá trị cốt lõi của giáo dục đại học, PGS.TS Lâm Nhân chia sẻ: “Giá trị của một trường đại học không chỉ được đo bằng quy mô đào tạo hay số lượng công trình khoa học, mà còn ở chất lượng con người được đào tạo và những giá trị tốt đẹp được trao truyền”.

Nhân dịp này, Hiệu trưởng Nhà trường bày tỏ lòng tri ân đến các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo đã nghỉ hưu, những người đặt nền móng cho sự phát triển của Trường; đồng thời cảm ơn đội ngũ giảng viên, viên chức và người lao động đang tận tụy cống hiến ở mọi vị trí công tác.

Đại diện sinh viên tặng quà tri ân thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11

Bước vào năm học 2026 - 2027, Hiệu trưởng mong muốn mỗi thầy cô tiếp tục giữ vững tình yêu nghề, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực nghiên cứu và thích ứng với chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo.

Dù công nghệ thay đổi, nhân cách, trách nhiệm, sự thấu cảm và khả năng truyền cảm hứng vẫn là những giá trị không thể thay thế của người thầy.

Dịp này, nhiều cá nhân của Nhà trường nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL với thành tích “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ” năm 2025; Bộ trưởng Bộ VHTTDL cũng tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 năm liên tục (2024 - 2025).

Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM tặng giấy khen cho 11 lượt tập thể, gồm 9 đơn vị và 2 tổ chuyên đề, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.