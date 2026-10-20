Giá trị của thị trường vàng kỹ thuật số tăng gấp 3 lần kể từ đầu năm 2025

Trang sức vàng được bày bán tại cửa hàng ở Yangon, Myanmar. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giá trị của thị trường vàng kỹ thuật số đã tăng gấp 3 lần kể từ đầu năm 2025, lên mức cao nhất khoảng 55 tỷ USD, khi ngành này tìm cách thu hút các nhà đầu tư trẻ tuổi tham gia thị trường thông qua những hình thức đầu tư vàng dễ giao dịch hơn.

Ngày 19/10, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) dự báo thị trường vàng kỹ thuật số có thể tăng trưởng khoảng 27% mỗi năm, đạt quy mô tối đa 170 tỷ USD vào năm 2031 theo kịch bản cơ sở.

Dự báo này được đưa ra trong bối cảnh các sản phẩm đầu tư được mã hóa bằng công nghệ blockchain ngày càng phổ biến.

Nhà đầu tư có thể mua một đơn vị “vàng kỹ thuật số” tương ứng với một phần vàng vật chất thực tế do một nhà cung cấp bên thứ ba hoặc cơ sở đúc vàng lưu giữ. Hình thức này khác với sản phẩm đầu tư vàng giao dịch trên sàn (ETP), trong đó nhà đầu tư nắm giữ cổ phần hoặc chứng chỉ quỹ.

Theo ước tính của WGC dựa trên khảo sát các nhà đầu tư, tổng giá trị thị trường vàng kỹ thuật số hiện vào khoảng 45-55 tỷ USD, tương đương khoảng 370 tấn vàng. Quy mô này bằng khoảng 8% lượng vàng do các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng toàn cầu nắm giữ.

ETF vàng là hình thức đầu tư đã phát triển từ lâu và phổ biến hơn nhiều. WGC cho biết thị trường vàng kỹ thuật số đã tăng quy mô gấp 2,5-3 lần kể từ đầu năm 2025.

WGC cho biết hiện có hơn 70 sản phẩm vàng kỹ thuật số được đưa ra thị trường trên toàn cầu. Nhu cầu gia tăng trong bối cảnh các nhà đầu tư tìm cách tiếp cận với vàng, kim loại quý từng lập mức giá cao kỷ lục vào đầu năm nay trước khi giảm khoảng 20% so với đỉnh.

Theo báo cáo của Tập đoàn Tư vấn Boston (BCG), tổng khối lượng giao dịch vàng mã hóa trên thị trường giao ngay đã vượt 90 tỷ USD trong quý I/2026, cao hơn mức ghi nhận trong cả năm 2025.

WGC đang nỗ lực mở rộng khả năng tiếp cận vàng kỹ thuật số tới đông đảo nhà đầu tư hơn. Đối với nhiều người, giá trị cốt lõi của vàng nằm ở đặc tính vật chất, giúp bảo toàn tài sản.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp trong ngành lo ngại các tài sản cạnh tranh như tiền mã hóa và stablecoin (tiền mã hóa có giá trị được neo vào các tài sản truyền thống) đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư trẻ.

Theo WGC, các nhà đầu tư trẻ có mức độ nhận biết cao về vàng kỹ thuật số. Sản phẩm này thường được phân phối thông qua các ứng dụng mạng xã hội, nền tảng thanh toán và ứng dụng ngân hàng tại Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia.

Thị trường ETF vàng được bảo chứng bằng vàng vật chất trên toàn cầu cũng ghi nhận quý có dòng vốn mạnh nhất từ trước đến nay trong 3 tháng tính đến cuối tháng 9/2026, sau hai quý nhu cầu suy giảm.

Diễn biến này cho thấy sức hấp dẫn của vàng đang phục hồi trong bối cảnh bất ổn và lo ngại lạm phát gia tăng, đồng thời một số nhà đầu tư tranh thủ mua vào khi giá giảm.

Ông David Tait, Giám đốc điều hành WGC, cho biết các bên đang nỗ lực xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết cho thị trường vàng kỹ thuật số. Ông nhấn mạnh sự quan tâm đáng kể của nhà đầu tư đối với hình thức này đã khá rõ ràng, nhưng nhu cầu khó có thể mở rộng quy mô nếu thiếu hạ tầng phù hợp.

Một số stablecoin được bảo chứng bằng vàng từng gặp khó khăn trong quá khứ. Tuy nhiên, các sản phẩm lớn nhất đang được giao dịch trên thị trường, trong đó có sản phẩm của sàn giao dịch tiền mã hóa Tether, đã ghi nhận tăng trưởng mạnh kể từ năm ngoái.

Tháng 5 vừa qua, Tether cho biết giá trị dự trữ vàng của công ty đạt 19,8 tỷ USD vào cuối tháng 3, sau khi nhu cầu tăng lên mức kỷ lục trong quý 1. Trong khi đó, giá trị thị trường của sản phẩm vàng mã hóa Tether Gold đạt 3,3 tỷ USD./.