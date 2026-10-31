Giá trị của một bữa ăn gia đình

Tạp chí Trẻ em Việt Nam trân trọng gửi tới quý độc giả tác phẩm dự thi của học sinh Phan Anh Tuấn - Lớp 10T2 - Trường THPT Trần Nguyên Hãn (TP.HCM) tại hạng mục "Viết về trường học hạnh phúc" trong Cuộc thi "Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026".

Bài dự thi “Năm năm một chặng đường – mái trường hạnh phúc trong tôi” của học sinh Phan Anh Tuấn - Lớp: 10T2 - Trường: THPT Trần Nguyên Hãn.

Trong cuộc sống, có những điều tưởng chừng rất bình thường nhưng đến khi thay đổi, chúng ta mới nhận ra giá trị của nó. Với em, đó là sức khoẻ và những bữa cơm gia đình được quây quần bên nhau chính là những thứ giá trị nhất và không thể nào mua được bằng tiền.

Chính vì thế em chỉ nghĩ đơn giản là ăn để no, để lấp đầy chiếc bụng chứ chưa từng nghĩ đến liệu nó có tốt cho cơ thể. Nhưng từ khi ông nội em bị suy thận, em mới thực sự ngẫm lại liệu nó có tốt cho sức khoẻ, lúc đó em mới thấm thía rằng một bữa ăn không chỉ để no, để tiếp năng lượng mà nó còn mang ý nghĩa rất lớn đối với sức khoẻ và cuộc sống mỗi người.

Ông nội là thành viên trong nhà mà em luôn yêu quý và giành hết sự tôn trọng cho ông. Từ nhỏ em đã quen với hình ảnh ông ngồi trước hiên nhà, kể cho em nghe những câu chuyện về thời tháng chiến chống quân xâm lược, ông rất giỏi, chính vì vậy ông luôn nhắc em phải cố gắng học thật giỏi để không phụ công của cha mẹ.

Ông cũng luôn quan tâm các thành viên trong gia đình, ông luôn hỏi han các thành viên trong gia đình, mà quên mất chính mình đang gặp phải khó khăn gì.

Vì vậy, khi ông mắc bệnh, em cảm thấy rất buồn và lo lắng. Nhìn ông phải thay đổi thói quen ăn uống sinh hoạt trong cuộc sống mà trong lòng em lại nhói lên một cơn đau, rưng rưng nước mắt khi phải nhìn ông bị giày vò bởi căn bệnh. Lúc đó, em mới nhận ra sức khoẻ là thứ vô cùng quý giá mà ta chưa bao giờ thật sự biết trân trọng.

Em để ý những món ăn của ông. Trước đây, ông có thể ăn những món mình thích, nhưng khi ông mắc bệnh gia đình em phải tìm hiểu và thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng để lựa chọn những món phù hợp với tình trạng sức khoẻ của ông.

Có những món lẽ những món rất quen thuộc, nhưng cách nấu để khác đi: nhạt hơn, ít gia vị hơn, và khẩu phần của ông cũng bị cắt giảm đi nhiều. Em nhớ có lần ông nhìn món mình từng thích và nói: “ Giờ phải biết ăn vì sức khoẻ”. Lúc đó, trái tim em như bị thắt lại, cổ họng nghẹn lại, vì em hiểu ông đang phải trải qua những gì, ông bất lực khi bị căn bệnh giày vò, vì ngay cả những món ăn bình thường với ông giờ đây nó quá xa xỉ.

Nhìn những thay đổi ấy, em cũng bắt đầu nhìn lại bản thân, trước đây em ăn uống thế vô tư, thấy thèm là ăn. Vì em nghĩ mình còn trẻ, còn khoẻ nên không nghĩ tới ăn vầy có ảnh hưởng gì không. Bây giờ thì em đã suy nghĩ thấu đáo hơn. Từ đó, em mới biết quý trọng từng bữa ăn bình thường và hiểu rằng chăm sóc sức khoẻ không phải là chuyện để đến khi bệnh tật rồi mới nghĩ tới.

Và chính lúc đó, em bắt đầu chú ý hơn đến cách ăn uống và những thói quen hằng ngày của mình. Em hiểu rằng một bữa ăn không cần cầ kỳ, quan trọng là phải đủ chất, cung cấp đủ dinh dưỡng để hoạt động, học tập, vận động.

Những thay đổi ấy tuy nhỏ nhưng giúp em hiểu rằng sức khoẻ nên được trân trọng và duy trì nó mỗi ngày. Vì vậy, em sẽ ăn uống, ngủ đủ giấc để duy trì một sức khoẻ lành mạnh. Còn với ông, chế độ ăn phải phù hợp với tình trạng bệnh của ông. Vì vậy, cả nhà cũng dần thay đổi những bữa ăn để cùng đồng hành với ông.

Và qua thời gian ấy, em càng cảm nhận rõ vai trò của gia đình. Mỗi bữa ăn dành cho ông đều có cả mồ hôi, công sức, tình yêu của mọi thành viên trong gia đình.

Có những lúc ông thấy mệt, chán nản vì phải kiêng nhiều thứ, cả nhà lại động viên để ông cố gắng. Ban đầu, mọi người chưa quen đến những bữa ăn nhạt vị hơn trước, nhưng rồi cả nhà dần dần thay đổi để ông không cảm thấy mình là gánh nặng trong gia đình.

Em cũng cố gắng ngồi ăn với ông nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn để bữa ăn bớt nặng nề, em cũng thường hỏi ông về tình hình sức khoẻ, ông chỉ làm có mệt không. Có lúc chỉ là một câu hỏi nhỏ nhưng em cảm thấy ông rất vui, tấm trạng cũng tốt lên nhiều.

Nhìn những điều nhỏ ấy em mới chợt nhận ra mình đã lớn thêm nhiều , đã ngộ ra nhiều điều rằng: chăm sóc người thân đôi khi không chỉ là đưa họ đi khám, cho uống thuốc mà còn là cho họ được yêu thương, luôn là thành viên trong gia đình, đó mới là liều thuốc tốt nhất giúp người bệnh không cảm thấy cô đơn và tủi thân.

Từ câu chuyện của ông, em mới ngộ ra sức khoẻ về một bữa cơm gia đình bình thường đều là đáng quý. Em muốn tập chăm sóc bản thân từ những việc nhỏ mỗi ngày và trân trọng hơn những giây phút khi còn được ngồi bên người thân.

Bởi đôi khi, hạnh phúc chỉ là những điều giản dị mà ta hay bỏ qua như lời cảm ơn, lời xin lỗi và lời hỏi thăm, và cả nhà cùng nhau quây quần bên mâm cơm.

Dành cho thí sinh dự thi "Viết và bình chọn trường học hạnh phúc 2026" 1. Gửi bài lên diễn đàn để lưu giữ kỷ niệm đẹp khi tham gia cuộc thi: https://web.facebook.com/groups/2375985202597241 2. Gửi bài lên chuyên trang để được tải Giấy chứng nhận miễn phí mà không cần chờ tới kết quả chấm giải:https://treemvietnam.net.vn/truong-hoc-hanh-phuc