Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026 khép lại sau hai đợt tổ chức tại TPHCM và Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Bộ VH-TT-DL tổ chức một cuộc thi quy mô toàn quốc dành riêng cho học sinh, sinh viên ngành múa.

Cuộc thi là dịp để người học thể hiện năng lực, còn các cơ sở đào tạo có thêm cơ sở nhìn lại chất lượng chuyên môn của mình. Những giải thưởng xứng đáng đã được trao cho nỗ lực của người học, đồng thời đặt ra câu hỏi cấp thiết: Sau ánh đèn sân khấu và phút vinh danh, các tài năng trẻ sẽ đi con đường nào để dấn thân, sáng tạo và sống được bằng nghề múa?

Một giải thưởng cho những nghệ sĩ trẻ chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo thêm cơ hội để họ được biểu diễn, được tuyển chọn vào đơn vị nghệ thuật, có cơ hội nhận học bổng… và đặc biệt là có thể hoàn thiện tác phẩm dự thi, đưa tác phẩm đến với công chúng.

Nghề múa có đặc thù là nghệ sĩ sử dụng chính cơ thể làm phương tiện biểu đạt. Do đó, tuổi nghề - nhất là thời gian biểu diễn chuyên nghiệp, có giới hạn và thu nhập phụ thuộc nhiều vào cơ hội việc làm.

Vì vậy, định hướng đào tạo không thể chỉ dừng ở mục tiêu trở thành diễn viên múa. Người học cần được tiếp cận thêm với biên đạo, giảng dạy, dàn dựng, quản lý và nhất là được tham gia làm nghề. Đó là những hướng đi cần thiết, thay vì mặc định rằng cứ có giải thưởng là sẽ có việc làm.

PGS-TS Nguyễn Thị Minh Thái (Phó Trưởng Ban Lý luận phê bình, Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam) nhấn mạnh: “Nếu sau cuộc thi, người đoạt giải có thêm đường đi, người chưa đoạt giải có thêm động lực và cơ hội trưởng thành, giá trị của cuộc thi mới thực sự vượt khỏi đêm trao thưởng”.

Cuộc thi đã tạo được một sân chơi chuyên môn cấp toàn quốc và ghi nhận những tìm tòi của học sinh, sinh viên. Bước tiếp theo là biến sân chơi ấy thành một mắt xích trong hệ sinh thái đào tạo và biểu diễn: từ giảng đường đến sàn tập, từ sàn tập đến sân khấu, từ giải thưởng đến cơ hội nghề nghiệp.

Khi các tài năng trẻ có nơi để tiếp tục học hỏi, làm nghề và được công chúng gặp gỡ, cuộc thi mới hoàn thành ý nghĩa phát hiện và bồi dưỡng lực lượng kế cận.