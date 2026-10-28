Giá trị của AI không đo bằng số lượng dự án mà qua chất lượng sống của người dân

Nhận định trên được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đưa ra tại Lễ khai mạc Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 (VIDW 2026), sáng 28/10 tại Quảng Ninh với sự tham dự của 500 đại biểu từ gần 30 quốc gia.

Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức, diễn ra từ ngày 28 đến 30/10. Trọng tâm của tuần lễ là Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng với chủ đề “Phát triển kết nối thông minh, Quản trị AI, Kiến tạo chuyển đổi AI”.

Chuỗi hoạt động còn quy tụ Đối thoại liên khu vực về nâng cao năng lực AI phối hợp với Liên Hợp Quốc, Diễn đàn Đổi mới sáng tạo số ASEAN - EU, Diễn đàn Hợp tác số Việt Nam - Australia, Hội nghị 5G ASEAN và triển lãm giải pháp công nghệ chiến lược.

Ba ưu tiên phát triển AI và cam kết hành động của Việt Nam

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhấn mạnh trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ còn là một công nghệ mới mà đang làm thay đổi phương thức tăng trưởng của nền kinh tế, cách thức chính phủ phục vụ người dân, cũng như năng lực cạnh tranh và hợp tác giữa các quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu khai mạc Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026, sáng 28/10 tại Quảng Ninh. Ảnh: Bộ KH&CN

Theo Bộ trưởng, tuần lễ năm nay tập trung vào ba ưu tiên có mối quan hệ mật thiết: kết nối thông minh là nền tảng, quản trị hiệu quả để xây dựng niềm tin và chuyển đổi AI phải tạo ra kết quả thực chất.

Người đứng đầu ngành khoa học và công nghệ chỉ ra AI không thể phát triển nếu thiếu hạ tầng số an toàn, mạng viễn thông hiện đại, năng lực tính toán và dữ liệu có chất lượng: “Những nguồn lực này không nên chỉ dành cho các doanh nghiệp lớn hoặc các nền kinh tế đã phát triển, mà cần có khả năng tiếp cận rộng rãi với chi phí phù hợp, bảo đảm an toàn và tiết kiệm năng lượng”.

Ông khẳng định, không có niềm tin, AI sẽ không thể được ứng dụng một cách rộng rãi; không có hợp tác, sẽ không thể xây dựng được một hệ sinh thái AI toàn cầu và đáng tin cậy.

"Giá trị của AI không được đo bằng số lượng chiến lược, mô hình hay dự án thí điểm. Giá trị đó phải được thể hiện qua chất lượng dịch vụ công tốt hơn, năng suất lao động cao hơn, doanh nghiệp mạnh hơn và cuộc sống của người dân có chất lượng tốt hơn. Chúng ta cần chuyển từ những dự án AI riêng lẻ sang chuyển đổi AI một cách toàn diện trong cả nền kinh tế và xã hội", Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh.

Về định hướng quốc gia, Bộ trưởng chia sẻ tầm nhìn của Việt Nam là "AI vì con người, AI cho mọi người, AI do Việt Nam làm chủ và cùng thế giới kiến tạo".

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Việt Nam tập trung vào ba cam kết. Thứ nhất, nâng cao năng lực AI quốc gia, bao gồm hạ tầng số, năng lực tính toán, dữ liệu có chất lượng, các mô hình AI tiếng Việt và quan trọng nhất là nguồn nhân lực.

Tiếp đó, xây dựng môi trường tin cậy và cởi mở cho đổi mới sáng tạo. Việt Nam đang thúc đẩy phương thức quản lý dựa trên rủi ro, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát và các chính sách hỗ trợ nghiên cứu, doanh nghiệp khởi nghiệp và các ứng dụng AI có trách nhiệm.

Cuối cùng, mở rộng hợp tác quốc tế. Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các chính phủ, các tổ chức quốc tế, các trường đại học và các doanh nghiệp trong nghiên cứu chung, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, thúc đẩy dòng dữ liệu tin cậy và triển khai các ứng dụng AI thiết thực.

Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 có sự tham gia của 500 đại biểu trong và ngoài nước. Ảnh: Phạm Công

Dịp này, Hiệp hội Di động Toàn cầu (GSMA) cũng lần đầu trao Giải thưởng Lãnh đạo Chính phủ năm 2026 cho Việt Nam. Giải thưởng tôn vinh chính phủ có vai trò lãnh đạo chính sách bền bỉ, tầm nhìn chiến lược và kiến tạo môi trường pháp lý vượt trội để thúc đẩy phát triển di động và kỹ thuật số.

Hội đồng chuyên môn cùng Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) đánh giá cao năng lực biến tầm nhìn thành hành động thực tế của Việt Nam qua 3 trụ cột: mở rộng hạ tầng băng rộng và 5G tạo động lực kinh tế; hiện thực hóa chiến lược thành kết quả cụ thể; và lấy con người làm trung tâm, chú trọng cơ hội tiếp cận công nghệ của người dân.

Đại diện GSMA nhấn mạnh giải thưởng là bệ phóng để Việt Nam bứt phá vị thế quốc tế, tiếp tục đầu tư dài hạn vào AI, an toàn số và vươn ra thị trường toàn cầu.

Quảng Ninh đón đầu làn sóng số, hiện thực hóa các bài toán thực tiễn

Đại diện địa phương đăng cai, ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Quảng Ninh, cho biết VIDW 2026 là cơ hội quan trọng để địa phương tiếp cận các giải pháp công nghệ, thu hút nguồn lực và thúc đẩy hợp tác trong kỷ nguyên số.

Ảnh: Bộ KH&CN

Quảng Ninh đang duy trì đà tăng trưởng kinh tế tích cực với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng đầu năm 2026 ước tăng hơn 12%, dẫn đầu cả nước, đón trên 20,3 triệu lượt du khách. Thành phố định hướng trở thành đô thị hiện đại, thông minh, phát triển công nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển gắn liền với Khu công nghệ số tập trung Tuần Châu và mô hình khu kinh tế đặc biệt, chú trọng phát huy vai trò của AI, dữ liệu.

Để các giải pháp số và AI đi vào cuộc sống, ông Nguyễn Văn Công đề xuất ba trọng tâm hợp tác lớn, gồm ứng dụng AI trong quản trị, thúc đẩy các ngành thế mạnh và phát triển nguồn nhân lực số.

Cụ thể, thành phố tăng cường kết nối hạ tầng số, chia sẻ dữ liệu, ứng dụng AI phục vụ quản lý đô thị, hỗ trợ ra quyết định và nâng cao chất lượng dịch vụ công gắn với bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu. Đưa công nghệ số vào các lĩnh vực có lợi thế và nhu cầu lớn như cảng biển, logistics, du lịch, kinh tế cửa khẩu và bảo vệ môi trường theo hướng lựa chọn giải pháp cụ thể để nhân rộng. Bên cạnh đó, chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cho đội ngũ cán bộ, công chức và cộng đồng doanh nghiệp địa phương nhằm làm chủ công nghệ và vận hành hiệu quả các dịch vụ số.

Lãnh đạo UBND Thành phố Quảng Ninh cam kết sẵn sàng phối hợp kết nối, tạo điều kiện thuận lợi theo thẩm quyền để các chương trình hợp tác quốc tế và doanh nghiệp công nghệ được triển khai hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Du Lam