Giá trị của AI không đo bằng số lượng chiến lược, dự án hay mô hình mới

AI đang làm thay đổi cách các nền kinh tế tăng trưởng

Sáng ngày 28/10, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức khai mạc Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam năm 2026 (Vietnam International Digital Week - VIDW 2026). Sự kiện diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30/10 tại thành phố Quảng Ninh, với sự phối hợp của UBND thành phố Quảng Ninh và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 500 đại biểu trong nước và quốc tế đến từ gần 30 quốc gia, gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học và các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan. Với chuỗi hội nghị, diễn đàn và hội thảo chuyên đề, VIDW 2026 là diễn đàn thúc đẩy đối thoại chính sách, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối đối tác và tăng cường hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặc biệt là phát triển, quản trị và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Toàn cảnh sự kiện khai mạc Tuần lễ Số Quốc tế tại Việt Nam 2026. Ảnh: PV

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Hải Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, trí tuệ nhân tạo không còn chỉ là một công nghệ mới. AI đang làm thay đổi cách các nền kinh tế tăng trưởng, cách chính phủ phục vụ người dân, cũng như cách các quốc gia cạnh tranh và hợp tác. AI tạo ra những cơ hội lớn, nhưng đồng thời cũng mang đến những rủi ro mới và những khoảng cách mới.

Kết nối thông minh là nền tảng. AI không thể phát triển nếu thiếu các mạng lưới có năng lực, năng lực tính toán, dữ liệu chất lượng và hạ tầng số đáng tin cậy. Những nguồn lực này không nên chỉ dành cho các doanh nghiệp lớn hoặc các nền kinh tế phát triển. Chúng cần có khả năng tiếp cận rộng rãi, chi phí hợp lý, bảo đảm an toàn và sử dụng năng lượng hiệu quả. Mục tiêu của chúng ta không đơn thuần là kết nối nhiều người hơn. Mục tiêu là kết nối con người, dữ liệu, hệ thống và ý tưởng theo cách tạo ra tri thức và giá trị.

AI phải phát triển theo cách vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, vừa bảo vệ con người. Các quy định cần rõ ràng, thiết thực và dựa trên mức độ rủi ro. Chúng cần khuyến khích thử nghiệm có trách nhiệm, đồng thời bảo đảm an toàn, trách nhiệm giải trình, quyền riêng tư và an ninh mạng.

Khi các hệ thống AI và dữ liệu vượt qua biên giới quốc gia, các quy định trong nước cần có khả năng phối hợp và tương thích với nhau. Nếu thiếu niềm tin, AI sẽ không thể được ứng dụng rộng rãi. Nếu thiếu hợp tác, sẽ không thể hình thành một hệ sinh thái AI toàn cầu thực sự.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu tại sự kiện sáng ngày 28/10. Ảnh: PV

"Giá trị của AI không được đo bằng số lượng chiến lược, dự án thí điểm hay mô hình mới. Giá trị đó phải được đo bằng chất lượng dịch vụ công tốt hơn, năng suất cao hơn, doanh nghiệp vững mạnh hơn và chất lượng cuộc sống được cải thiện. Chúng ta cần chuyển từ những dự án AI riêng lẻ sang chuyển đổi trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế và xã hội", Bộ trưởng Vũ Hải Quân nói.

Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực chủ yếu của mô hình tăng trưởng mới. AI đã được xác định là công nghệ chiến lược quốc gia. AI vì con người, AI cho tất cả mọi người, do Việt Nam làm chủ và đồng sáng tạo cùng thế giới.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết Việt Nam sẽ tập trung vào ba cam kết.

Thứ nhất, tăng cường năng lực AI quốc gia. Điều này bao gồm hạ tầng số, nguồn lực tính toán, dữ liệu chất lượng, các mô hình AI tiếng Việt và quan trọng nhất là nguồn nhân lực có kỹ năng.

Thứ hai, xây dựng môi trường đổi mới sáng tạo có tính chiến lược và cởi mở. Việt Nam đang phát triển cách tiếp cận quản lý dựa trên rủi ro, các quy định và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), cùng những chính sách hỗ trợ nghiên cứu, doanh nghiệp khởi nghiệp và việc ứng dụng AI có trách nhiệm.

Thứ ba, mở rộng hợp tác quốc tế. Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các chính phủ, tổ chức quốc tế, trường đại học và doanh nghiệp trong nghiên cứu, phát triển, đào tạo nhân lực, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, chia sẻ dữ liệu, thúc đẩy luồng dữ liệu xuyên biên giới và triển khai các ứng dụng AI thiết thực.

Chuyển đổi số để nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Ông Nguyễn Văn Công - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh cho biết, tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với Quảng Ninh. Từ ngày 1/9/2026, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, mở ra không gian và động lực phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, quản trị đô thị và năng lực cạnh tranh.

Ông Nguyễn Văn Công - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh phát biểu tại sự kiện. Ảnh: PV

Trong 9 tháng đầu năm 2026, kinh tế thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; GRDP ước tăng 12,26%. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt gần 98 nghìn tỷ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ. Thành phố thu hút trên 1,3 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt trên 225 nghìn tỷ đồng. Những kết quả này phản ánh sức hấp dẫn của thị trường, sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và dư địa phát triển còn rất lớn của Quảng Ninh.

Du lịch, thương mại và dịch vụ tiếp tục là những động lực quan trọng. Trong 9 tháng, thành phố đón khoảng 18,8 triệu lượt khách, trong đó có 4,21 triệu lượt khách quốc tế; doanh thu du lịch ước đạt 56,4 nghìn tỷ đồng. Cùng với Vịnh Hạ Long, Yên Tử và các giá trị văn hóa đặc sắc, Quảng Ninh đang từng bước mở rộng các sản phẩm du lịch chất lượng cao, phát triển dịch vụ hiện đại và tăng cường kết nối với các thị trường quốc tế.

Thành phố cũng chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Trong 9 tháng đầu năm, có 2.715 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên gần 13.800. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền địa phương đã được cung cấp trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,7%. TP Quảng Ninh xác định cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp là những nhiệm vụ thường xuyên, nhằm tạo môi trường thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

TP Quảng Ninh xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững. Thành phố tập trung phát triển hạ tầng số, khai thác hiệu quả dữ liệu, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ mới trong quản lý đô thị, du lịch, công nghiệp, logistics, kinh tế cửa khẩu và bảo vệ môi trường.

Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng với chủ đề "Phát triển kết nối thông minh, Quản trị AI, Kiến tạo chuyển đổi AI" (Building smart connectivity, Governing AI, Enabling AI transformation) là hoạt động trọng tâm của VIDW 2026. Hội nghị tạo diễn đàn để đại diện lãnh đạo các chính phủ, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu trao đổi về vai trò của Chính phủ trong thúc đẩy chuyển đổi AI; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách, phát triển năng lực và ứng dụng AI; đồng thời thảo luận các cơ hội hợp tác giữa khu vực công, khu vực tư nhân và giới học thuật.

Thông qua đối thoại chính sách và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, Hội nghị hướng tới thúc đẩy các quan hệ đối tác, tìm kiếm giải pháp tăng cường năng lực quản trị và ứng dụng AI, qua đó phát huy tiềm năng của công nghệ này trong phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng, VIDW 2026 tổ chức chuỗi diễn đàn và hội thảo chuyên đề nhằm mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy trao đổi chính sách, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên.

Đối thoại liên khu vực về nâng cao năng lực trí tuệ nhân tạo, phối hợp với Văn phòng Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam, tập trung trao đổi về nhu cầu phát triển năng lực AI, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia, tổ chức quốc tế. Trong khi đó, Diễn đàn Đổi mới sáng tạo số ASEAN - EU và Diễn đàn Hợp tác số Việt Nam - Australia hướng tới tăng cường kết nối đối tác, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác trong phát triển kinh tế số, đổi mới sáng tạo.

Các hoạt động hợp tác chuyên ngành tiếp tục được triển khai thông qua Hội nghị 5G ASEAN; Diễn đàn Hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam - EU về vật liệu tiên tiến; Hội thảo về dịch vụ tin cậy xuyên biên giới và hạ tầng tin cậy số trong thời đại AI; Hội thảo Nghiên cứu và ứng dụng AI Việt Nam - Trung Quốc; Hội thảo về các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Nhóm Bạn bè Sáng kiến Tiến trình Hiroshima AI; và Diễn đàn Hợp tác số Việt Nam - Hàn Quốc.

Thông qua các hoạt động này, các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và đối tác quốc tế có cơ hội trao đổi về chính sách, công nghệ, tiêu chuẩn, nghiên cứu và ứng dụng; đồng thời xác định các lĩnh vực ưu tiên, mở rộng mạng lưới hợp tác và thúc đẩy triển khai các sáng kiến hợp tác cụ thể.

Song song với các hội nghị, diễn đàn và hội thảo, Triển lãm các sản phẩm, giải pháp công nghệ chiến lược tiêu biểu sẽ diễn ra trong hai ngày 28 và 29/10/2026, giới thiệu các kết quả nghiên cứu, sản phẩm và ứng dụng công nghệ; tạo điều kiện kết nối nhu cầu với năng lực cung cấp giải pháp của doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các tổ chức công nghệ.

Các cuộc gặp song phương giữa lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ với các đối tác quốc tế, cùng những hoạt động kết nối và giao lưu bên lề, sẽ góp phần tăng cường trao đổi, mở rộng mạng lưới đối tác và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.