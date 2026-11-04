Giá trị cốt lõi làm nên sự khác biệt Hoa hậu Việt Nam

Chỉ còn bốn ngày trước đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, 25 thí sinh đang bước vào chặng nước rút để chinh phục vương miện danh giá.

Tại họp báo sáng 3/11 ở Hà Nội, Ban tổ chức công bố những thông tin về công tác chuẩn bị, sân khấu và phần thi ứng xử, đồng thời khẳng định tiếp tục kiên định với bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến trong hành trình tìm kiếm người đẹp đăng quang.

25 cô gái ngày một trưởng thành

Phát biểu khai mạc họp báo, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - nhìn lại hành trình 6 tháng kể từ ngày cuộc thi được phát động tại Hà Nội.

Theo ông, 25 thí sinh vào chung kết đã trải qua ba tháng sinh hoạt, tập luyện tại nhà chung và vượt qua vòng chung khảo toàn quốc tại TP Hải Phòng. Từ những cô gái còn bỡ ngỡ, các thí sinh đã trưởng thành về phong thái, kỹ năng và sự tự tin.

Trưởng Ban tổ chức khẳng định công tác chuẩn bị cho đêm chung kết ngày 7/11 tại Quảng trường Danh Vọng, Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, TP Hải Phòng đã sẵn sàng.

Nhà báo Phùng Công Sưởng nhắn nhủ các thí sinh rằng kết quả cuộc thi không phải đích đến cuối cùng. Những trải nghiệm có được trong hành trình Hoa hậu Việt Nam sẽ là hành trang quý giá để các cô gái tiếp tục phát triển.

Sân khấu gợi ký ức thanh xuân

Trả lời câu hỏi về sức hấp dẫn của đêm chung kết, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết Ban tổ chức hướng tới kết hợp tính nghiêm túc của một cuộc thi nhan sắc với cảm xúc của chương trình nghệ thuật.

Sân khấu chung kết được xây dựng theo ý tưởng Dệt miền thanh xuân, lấy cảm hứng từ hình ảnh người con gái dệt lụa trong quá khứ, kết nối với vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam thời hội nhập.

Các tiết mục, hình ảnh trình chiếu, âm thanh và ánh sáng được tính toán nhằm tạo nên không gian biểu diễn hấp dẫn, thay vì chỉ để thí sinh lần lượt xuất hiện trên sân khấu. Dù vậy, 25 người đẹp vẫn là trung tâm của chương trình.

Ông Hoàng Thọ Ninh - Chủ tịch HĐQT Hoàng Thành Media, Phó Trưởng Ban tổ chức - cho biết đơn vị tham gia đầu tư, sản xuất và đồng hành xuyên suốt các hoạt động của cuộc thi. Do sân khấu được đặt ngoài trời, gần biển, Ban tổ chức đã chuẩn bị các phương án dự phòng trước những diễn biến bất lợi của thời tiết như mưa, gió hoặc sự cố kỹ thuật.

Các quyết định điều chỉnh, nếu cần thiết, sẽ căn cứ vào tình hình thực tế và những phương án đã thống nhất nhằm bảo đảm an toàn cho chương trình.

Hải Phòng hỗ trợ hết mức cho đêm chung kết

Tại họp báo, ông Đỗ Thanh Bình - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng - khẳng định thành phố đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hỗ trợ đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và y tế đã được xây dựng. Những đơn vị liên quan sẵn sàng hỗ trợ 24/24 giờ để xử lý các tình huống phát sinh.

Theo ông Đỗ Thanh Bình, việc đăng cai cuộc thi là cơ hội để TP Hải Phòng quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng du lịch, di sản và khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện quy mô lớn.

Nhà báo Phùng Công Sưởng đánh giá Hải Phòng có nhiều lợi thế về hạ tầng, cảnh quan, văn hóa và lịch sử. Tinh thần năng động, sáng tạo cùng khát vọng phát triển của thành phố cũng phù hợp với định hướng của Hoa hậu Việt Nam. Đáng chú ý, trong số 25 thí sinh vào chung kết năm nay có bốn đại diện đến từ Hải Phòng.

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Giá trị cốt lõi của danh hiệu Hoa hậu Việt Nam

Tại họp báo, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh nhận được câu hỏi về việc chưa tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế trong nhiệm kỳ.

Người đẹp khẳng định luôn trân trọng danh hiệu Hoa hậu Việt Nam. Nếu có cơ hội đại diện Việt Nam tranh tài quốc tế, cô sẵn sàng tham gia. Tuy nhiên, Hà Trúc Linh cho rằng việc có thi quốc tế hay không không làm thay đổi giá trị cốt lõi của danh hiệu.

Theo Trúc Linh, hoa hậu có thể quảng bá hình ảnh đất nước, phụng sự cộng đồng thông qua nhiều hoạt động, trong đó có các diễn đàn văn hóa, học thuật. Vì vậy, cô không xem việc chưa có cơ hội thi quốc tế là sự thiệt thòi.

Nhà báo Phùng Công Sưởng đánh giá Hà Trúc Linh đã nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm trong nhiệm kỳ ngắn nhất lịch sử cuộc thi, đồng thời cho biết nếu có cơ hội phù hợp, Ban tổ chức sẽ tạo điều kiện để các người đẹp tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế.

Trước thời điểm trao lại vương miện, Hà Trúc Linh cũng bày tỏ nhiều cảm xúc đan xen, đồng thời trân trọng những trải nghiệm, tình bạn và bài học có được trong hành trình đương nhiệm.