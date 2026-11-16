Giá trị bất động sản ven sông nước từ góc nhìn quy hoạch đô thị TP.HCM

Cùng với yêu cầu nâng cao chất lượng sống và ứng phó biến đổi khí hậu, tư duy quy hoạch đang chuyển dần sang cách tiếp cận rộng hơn: Xem hệ thống mặt nước và không gian xanh là một phần nền tảng để tổ chức đô thị.

BƯỚC CHUYỂN TRONG CHIẾN LƯỢC QUY HOẠCH CỦA TP.HCM

Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 định hướng phát triển hành lang xanh - sinh thái dọc vùng sông Đồng Nai - Sài Gòn - Thị Vải - Soài Rạp. Không gian này vừa phục vụ kết nối đô thị, phát triển dịch vụ và du lịch liên tỉnh; vừa được định hướng thành khung hạ tầng sinh thái nền, điều tiết nước, giảm ngập.

Ở quy mô rộng hơn, Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua hồi cuối tháng 10/2026, tiếp tục nhấn mạnh vai trò của hệ thống sông Sài Gòn, sông Đồng Nai cùng mạng lưới kênh, rạch trong cấu trúc sinh thái và cảnh quan chiến lược.

Sự thay đổi trong tư duy quy hoạch có ý nghĩa đáng chú ý với Nam Sài Gòn - khu vực sở hữu mạng lưới sông rạch chằng chịt, kết nối với nhiều không gian đô thị và khu vực tự nhiên. Đây là lợi thế để phát triển các khu đô thị gắn với cảnh quan mặt nước, đồng thời đặt ra yêu cầu cân bằng giữa khai thác quỹ đất và bảo tồn hệ sinh thái sẵn có.

Việc bảo tồn mặt nước, phát triển hành lang xanh và mở rộng không gian công cộng ven sông trở thành yêu cầu tối quan trọng trong quy hoạch đô thị.

Từ góc nhìn bất động sản, điều này cũng mở rộng cách đánh giá giá trị của một dự án ven nước. Tầm nhìn hướng sông hay khoảng cách gần mặt nước có thể tạo sức hút ban đầu, nhưng chưa đủ để bảo đảm chất lượng sống trong dài hạn. Giá trị bền vững hơn phụ thuộc vào cách dự án giữ gìn dòng chảy tự nhiên, tổ chức không gian mở, kết nối cảnh quan với tiện ích và đưa mặt nước cùng mảng xanh vào sinh hoạt thường nhật của cư dân.

MIZUKI PARK - ĐÔ THỊ ĐƯỢC KIẾN TẠO NƯƠNG THEO ĐỊA THẾ TỰ NHIÊN

Tư duy quy hoạch đô thị nhấn mạnh triết lý quy hoạch “thuận dòng” được Mizuki Park lựa chọn từ ngày đầu phát triển dự án tại Nam Sài Gòn. Thời điểm đó, khu vực Bình Chánh cũ vẫn mang đặc trưng địa hình trũng thấp với mạng lưới kênh rạch đan xen. Thay vì san lấp, dự án giữ lại rạch Bà Lào, rạch Ngang và phát triển thêm hệ thống kênh đào nội khu kết nối với dòng chảy tự nhiên.

Cách tiếp cận này còn thể hiện ở việc tổ chức không gian dự án nương theo địa thế sẵn có. Với khoảng 17.000 m2 kênh đào kết hợp hệ thống cây xanh và mật độ xây dựng khoảng 29%, Mizuki Park dành phần lớn diện tích cho không gian mở, cảnh quan và tiện ích ngoài trời. Cấu trúc này tạo ra nhiều lớp không gian đan xen giữa mặt nước, thảm xanh và khu nhà ở, góp phần hình thành môi trường sống giao hòa thiên nhiên.

Ở góc độ quy hoạch, để duy trì cấu trúc này, ông Nguyễn Ngọc Thanh - KTS trưởng Nam Long - cho biết đội ngũ chọn giữ địa hình gốc và tính toán cốt nền theo hướng dài hạn ngay từ đầu. “Có thể thi công sẽ khó khăn hơn, nhưng điều đó đảm bảo sự bền vững hơn” - giá trị mà vị kiến trúc sư tin rằng sẽ giúp khu đô thị thích ứng tốt hơn với điều kiện tự nhiên tại chỗ và tác động của biến đổi khí hậu.

Đường dạo bộ, công viên, Đảo Nhật, vườn Nhật tại Mizuki Park đưa cây xanh và mặt nước vào nhịp sinh hoạt thường nhật của cư dân.

Nếu Mizuki Park cho thấy mặt nước có thể định hình cấu trúc của cả một khu đô thị, thì phân khu compound cuối cùng tiếp nối lợi thế ấy ở vị trí gần gũi hơn, ngay ngưỡng cửa của từng tổ ấm.

Phân khu Trellia Cove và đặc biệt là toà tháp Trellia Vista sở hữu địa thế hai mặt hướng thủy đắt giá. Một mặt hướng ra rạch Bà Lào với dòng chảy tự nhiên, mặt nước tĩnh lặng và những hàng cây xanh ven bờ; mặt còn lại mở ra kênh đào nội khu, nơi nhịp sống đô thị hiện diện qua đường dạo ven nước, công viên và nhịp sinh hoạt cộng đồng mỗi chiều.

Hai mặt nước mang hai sắc thái riêng, tạo nên lợi thế cảnh quan đặc trưng cho tháp Trellia Vista.

Ngay trong phân khu, công viên bờ sông rộng khoảng 3.500 m2 mở rộng không gian sinh hoạt ngoài trời cho cư dân. Tại đây, chuỗi hoạt động thường ngày như đi dạo, thư giãn, tập luyện, vui chơi cũng gắn với cảnh quan ven sông, đưa thiên nhiên đến gần hơn với nhịp sống đô thị.

Vị trí gần mặt nước có thể tạo sức hút ban đầu, nhưng trải nghiệm sống lâu dài còn phụ thuộc vào cách tổ chức cảnh quan, chất lượng không gian công cộng, tiện ích và khả năng kết nối. Trellia Vista và phân khu compound Trellia Cove vừa có lợi thế riêng với địa thế hai mặt hướng thủy, vừa thừa hưởng trọn vẹn những lớp giá trị từ một khu đô thị đã vận hành ổn định sau 8 năm, hiện là chốn an cư của hơn 4.000 gia đình tại Nam Sài Gòn.

VỪA TẦM SỞ HỮU, ĐÚNG NHỊP AN CƯ

Khi thị trường ưu tiên giá trị thực và người mua ngày càng cân nhắc kỹ bài toán tài chính, phân khu compound cuối cùng Trellia Cove mang đến lựa chọn vừa tầm sở hữu: Căn hộ 2 phòng ngủ có giá chỉ từ 4,6 tỷ đồng, thanh toán từ 34 triệu đồng mỗi tháng.

Đặc biệt, khách hàng được hỗ trợ vay đến 65% giá trị căn hộ và hỗ trợ lãi suất 9% trong 24 tháng, giảm áp lực tài chính ban đầu, chủ động hơn trong kế hoạch sở hữu nhà. Đến Mizuki Park, tham quan căn hộ mẫu và trực tiếp trải nghiệm không gian sống hiện hữu từ bây giờ!