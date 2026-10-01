Giá treo CPU HyperWork CPH01 ra mắt: Khớp xoay 360 độ, chịu tải 10kg với giá 519.000 đồng

Thương hiệu HyperWork vừa chính thức giới thiệu mẫu giá treo CPU CPH01, phụ kiện chuyên dụng nhằm tối ưu diện tích khu vực làm việc và bảo vệ vỏ máy tính khỏi các tác động từ sàn nhà. Thiết bị sở hữu kết cấu kim loại chịu lực, khả năng xoay tròn linh hoạt cùng cơ chế lắp đặt đa dạng, phục vụ hiệu quả cho cả bàn làm việc thông thường lẫn hệ bàn nâng hạ thông minh.

HyperWork ra mắt giá treo CPU CPH01

Cơ chế lắp đặt hai trong một tối ưu cho bàn nâng hạ

HyperWork CPH01 được phát triển với tính năng lắp đặt kép linh hoạt. Người dùng có thể bắt vít cố định giá treo ngay dưới mặt bàn gỗ hoặc gắn thẳng lên bề mặt tường kế bên. Tùy chọn bắt tường đặc biệt hữu ích đối với những mẫu bàn sử dụng mặt kính cường lực, mặt đá hoặc các loại mặt bàn quá mỏng không đáp ứng tiêu chuẩn bắt vít gầm.

Sản phẩm có thiết kế lắp đặt linh hoạt

Đặc biệt, phụ kiện này giải quyết triệt để vấn đề dây kết nối trên bàn nâng hạ. Khi thùng máy được treo cố định và nâng hạ đồng bộ theo chuyển động của mặt bàn, hệ thống dây nguồn cùng dây cáp ngoại vi sẽ duy trì khoảng cách ổn định, loại bỏ hoàn toàn nguy cơ căng giật cáp, tuột cổng kết nối hay đổ vỡ thiết bị.

Khớp xoay 360 độ và biên độ tùy chỉnh kích thước đa dạng

Nhằm khắc phục khó khăn khi thao tác với các cổng cắm ở mặt sau thùng máy, HyperWork tích hợp trục xoay 360 độ trơn tru cho CPH01. Người dùng chỉ cần xoay nhẹ case máy tính để cắm cáp kết nối, thiết bị ngoại vi hoặc dây mạng LAN mà không cần phải chui xuống gầm bàn. Ngay cả với những loại bàn có thanh giằng chắn ngang chịu lực, người dùng vẫn có thể xoay nghiêng thùng máy một góc vừa phải để thao tác thuận tiện.

HyperWord CPH01 hỗ trợ xoay tự do 360 độ

Khung kẹp của CPH01 có khả năng thay đổi kích thước linh hoạt với chiều cao dao động từ 30 đến 53,3 cm và chiều sâu từ 8,8 đến 20,3 cm. Khoảng tùy chỉnh rộng này cho phép sản phẩm tương thích với phần lớn thùng máy hiện nay, từ case chuẩn nhỏ gọn Slim/SFF đến các mẫu Mid-Tower tiêu chuẩn.

Khung thép sơn tĩnh điện bền bỉ và giá bán cạnh tranh

Toàn bộ thân giá đỡ được gia công từ thép tấm dày dặn, bên ngoài phủ lớp sơn tĩnh điện chống trầy xước và chống oxy hóa. Kết cấu cơ học vững chắc mang lại tải trọng tối đa lên đến 10 kg, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho linh kiện phần cứng bên trong thùng máy qua thời gian dài vận hành.

Sản phẩm có thiết kế bền bỉ

Việc treo thùng máy tách biệt khỏi mặt đất cũng loại trừ nguy cơ ẩm thấp, giảm thiểu bụi bẩn tích tụ vào hệ thống quạt tản nhiệt và hạn chế rủi ro khi có sự cố tràn nước sàn nhà. Không gian phòng làm việc nhờ đó cũng trở nên thông thoáng và dễ vệ sinh hơn đáng kể.

Mẫu giá treo CPU HyperWork CPH01 hiện được phân phối chính thức với mức giá 519.000 đồng, đi kèm chính sách bảo hành 36 tháng từ nhà sản xuất.