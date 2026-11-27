Truyền thông Hoa ngữ đưa tin Giả Tịnh Văn đã lên tiếng trước những đồn đoán xoay quanh cuộc sống hôn nhân với diễn viên Tu Kiệt Khải. Trước đó, một số trang tin tại Đài Loan đăng tải thông tin nam diễn viên bị bắt gặp có hành động thân mật với một phụ nữ tại quán bar. Theo lời kể của nhân chứng, cả hai có cử chỉ gần gũi, khoác tay nhau và cùng lên xe rời khỏi địa điểm này.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, kéo theo nhiều suy đoán về mối quan hệ giữa hai vợ chồng. Một số nguồn tin còn cho rằng tính cách Tu Kiệt Khải có nhiều thay đổi trong khoảng một năm trở lại đây, trở nên nóng nảy và ít quan tâm đến vợ. Từ đó, những đồn đoán về tình trạng hôn nhân của cặp đôi xuất hiện ngày càng nhiều.

Giả Tịnh Văn lên tiếng giữa tin đồn hôn nhân trục trặc với Tu Kiệt Khải.

Trước những thông tin trên, Giả Tịnh Văn cho biết cô đã biết về buổi gặp gỡ được nhắc đến. Nữ diễn viên giải thích đây là một buổi tụ tập hiếm hoi vào ban đêm của chồng cùng bạn bè từ nhiều năm trước. Cô cũng bày tỏ sự bất ngờ khi đoạn video được khơi lại và trở thành chủ đề bàn tán, đồng thời đặt câu hỏi về mục đích của người đưa ra những lời kể này.

Đáng chú ý, Giả Tịnh Văn chủ động lên tiếng bảo vệ chồng trước những cáo buộc liên quan đến đời sống gia đình. Cô khẳng định Tu Kiệt Khải luôn đặt gia đình lên hàng đầu, đồng thời là người chu toàn trong việc chăm sóc vợ con. Nữ diễn viên cũng bác bỏ thông tin chồng bạc đãi gia đình hoặc âm thầm giành lấy hợp đồng quảng cáo vốn được dành cho cô.

Chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, Giả Tịnh Văn cho rằng mỗi gia đình đều có cách duy trì sự hòa hợp riêng. Cuộc sống vợ chồng không phải lúc nào cũng chỉ có niềm vui mà còn tồn tại những thời điểm buồn bã, giận dỗi và áp lực. Điều quan trọng là cả hai có thể thấu hiểu, động viên và đồng hành cùng nhau trong những giai đoạn không thuận lợi.

Giả Tịnh Văn và Tu Kiệt Khải kết hôn năm 2015, có hai con gái chung. Nữ diễn viên còn có một con gái riêng từ cuộc hôn nhân trước. Cặp đôi từng nhận được sự quan tâm bởi khoảng cách tuổi tác 9 năm, song vẫn thường chia sẻ những khoảnh khắc gia đình gần gũi trước công chúng.

Cuộc hôn nhân của Giả Tịnh Văn và Tu Kiệt Khải thu hút sự chú ý.

Trong nhiều năm qua, Giả Tịnh Văn thường nhắc đến sự đồng hành của chồng, đặc biệt trong việc chăm sóc các con và vun đắp cuộc sống chung. Cả hai cũng từng xuất hiện cùng nhau tại nhiều sự kiện, cho thấy sự gắn bó trong cuộc sống lẫn công việc.

Giữa những đồn đoán về đời tư, phản hồi lần này của Giả Tịnh Văn cho thấy cô không muốn những đoạn video cũ và lời kể chưa được kiểm chứng trở thành căn cứ để đánh giá cuộc hôn nhân. Nữ diễn viên vẫn thể hiện quan điểm trân trọng gia đình, đồng thời mong muốn những câu chuyện riêng tư được nhìn nhận một cách thận trọng.