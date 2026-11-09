Giá tiêu hôm nay 9/11: Việt Nam tiếp tục là thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Brazil

Giá tiêu hôm nay ngày 9/11/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm đi ngang, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 135.000 - 138.000 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang, hiện ở mức 138.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai đi ngang, hiện ở mức 135.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng đi ngang, hiện ở mức 136.500 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh đi ngang, hiện ở mức 136.000 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai đi ngang, hiện ở mức 135.500/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Giá tiêu hôm nay ngày 9/11/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất ngày 9/11/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang, đạt 6.799 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok đi ngang so với ngày trước đó, đạt 9.285 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ổn định, hiện ở mức 5.700 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia đi ngang ở mức 9.100 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang, đạt 12.000 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.950 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 5.995 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.

Theo số liệu từ Comexstat, xuất khẩu hồ tiêu của Brazil trong tháng 10/2026 đạt 6.562 tấn, tăng 44,9% so với tháng trước. Lũy kế 10 tháng, Brazil xuất khẩu 72.364 tấn hồ tiêu, trong đó Việt Nam tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất, dù lượng xuất khẩu sang thị trường này giảm so với cùng kỳ năm 2025.

Theo thống kê của Comexstat, trong tháng 10/2026, Brazil xuất khẩu 6.562 tấn hồ tiêu, đạt kim ngạch 39,2 triệu USD, tăng 44,9% về lượng và 41,0% về giá trị so với tháng 9/2026. So với tháng 10/2025, lượng xuất khẩu tăng 5,7%, trong khi kim ngạch chỉ tăng 0,8%.

Đáng chú ý, giá xuất khẩu hồ tiêu bình quân của Brazil trong tháng 10 đạt 5.974 USD/tấn, giảm 2,7% so với tháng trước và giảm 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy dù khối lượng xuất khẩu cải thiện, giá bán bình quân vẫn chịu áp lực, khiến tốc độ tăng trưởng kim ngạch thấp hơn đáng kể so với lượng hàng xuất khẩu.

Xét theo thị trường, Pakistan là khách hàng lớn nhất của Brazil trong tháng 10 với 918 tấn, chiếm 14,0% tổng lượng xuất khẩu, tăng 126,7% so với tháng trước và tăng 35,6% so với cùng kỳ năm 2025. Việt Nam đứng thứ hai với 782 tấn, trị giá 4,8 triệu USD, chiếm 11,9% tổng lượng xuất khẩu. Lượng hồ tiêu Brazil xuất sang Việt Nam tăng 132,0% so với tháng 9 và tăng 2,0% so với cùng kỳ.

Senegal đứng thứ ba với 761 tấn, tăng 47,8% so với tháng trước và tăng 116,8% so với cùng kỳ. Một số thị trường Trung Đông cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, trong đó xuất khẩu sang Saudi Arabia đạt 540 tấn, tăng 395,4%; Thổ Nhĩ Kỳ đạt 401 tấn, tăng 109,9% so với tháng 10/2025.

Ngược lại, xuất khẩu sang UAE, Đức và Ấn Độ giảm lần lượt 80,7%, 80,8% và 60,4%. Diễn biến này cho thấy sự phục hồi xuất khẩu hồ tiêu của Brazil trong tháng 10 chưa diễn ra đồng đều, mà tập trung chủ yếu tại một số thị trường châu Á, châu Phi và Trung Đông.

Tính chung 10 tháng năm 2026, Brazil xuất khẩu 72.364 tấn hồ tiêu, thu về 446,4 triệu USD, tăng 3,1% về lượng và 2,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Giá xuất khẩu bình quân đạt 6.169 USD/tấn, giảm 0,6%. So với cùng kỳ năm 2024, lượng xuất khẩu tăng 36,6%, trong khi kim ngạch tăng 94,4%, phản ánh mặt bằng giá xuất khẩu vẫn cao hơn đáng kể so với hai năm trước.

Việt Nam tiếp tục là thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Brazil trong 10 tháng với 16.637 tấn, đạt kim ngạch 101,1 triệu USD, chiếm 23,0% tổng lượng xuất khẩu. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2025, lượng xuất khẩu sang Việt Nam giảm 17,3% và kim ngạch giảm 12,1%.

Trong khi đó, xuất khẩu sang nhiều thị trường khác tăng trưởng tích cực. Senegal đạt 7.905 tấn, tăng 51,5%; Pakistan đạt 7.391 tấn, tăng 88,4%; Ai Cập đạt 6.023 tấn, tăng 101,8%. Đáng chú ý, xuất khẩu sang Mỹ đạt 2.518 tấn, tăng 113,6%; Thổ Nhĩ Kỳ đạt 2.452 tấn, tăng 73,7% và Hà Lan đạt 2.397 tấn, tăng 56,3%.

Ở chiều ngược lại, ngoài Việt Nam, xuất khẩu hồ tiêu Brazil sang UAE giảm 59,1%, Đức giảm 40,6%, Ấn Độ giảm 33,3% và Morocco giảm 12,8% so với cùng kỳ năm trước.

Xét theo địa phương, bang Espírito Santo tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong hoạt động xuất khẩu hồ tiêu của Brazil, với 52.708 tấn trong 10 tháng, tăng 9,4% so với cùng kỳ và chiếm 72,8% tổng lượng xuất khẩu. Bang Pará đứng thứ hai với 11.896 tấn, giảm 3,7%, chiếm 16,4%; bang Bahia đạt 7.565 tấn, giảm 20,6%, chiếm 10,5%.

Nhìn chung, xuất khẩu hồ tiêu Brazil trong 10 tháng năm 2026 duy trì tăng trưởng nhưng tốc độ còn khiêm tốn, trong khi giá xuất khẩu bình quân có xu hướng giảm. Việc gia tăng xuất khẩu sang Pakistan, Senegal, Ai Cập và một số thị trường mới cho thấy Brazil đang mở rộng mạng lưới tiêu thụ. Trong bối cảnh đó, Việt Nam vẫn giữ vị trí thị trường quan trọng hàng đầu, dù lượng nhập khẩu hồ tiêu từ Brazil đang có xu hướng thu hẹp so với năm trước.