Giá tiêu hôm nay 9.11.2026: Sức mua xuất khẩu quyết định nhịp đầu tuần?

Mặt bằng giá đã công bố cho thấy sự phân hóa giữa các vùng thu mua, trong khi tín hiệu xuất khẩu mang đến cả lực đỡ lẫn yếu tố cần theo dõi. Những mức giá dưới đây là bảng tham chiếu ngày 8.11, chưa phải kết quả khảo sát ngày 9.11.

Hình minh họa

Giá trong nước: Đắk Lắk cao hơn nhóm cuối 2.500 đồng/kg

Bảng tham chiếu ghi nhận Đắk Lắk ở mức 138.000 đồng/kg, cao hơn 2.500 đồng/kg so với Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai). Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) và Đắk Nông (Lâm Đồng) nằm giữa hai đầu khoảng giá.

Đơn vị: đồng/kg. Biến động tính từ hai bảng ngày 8.11 và 7.11 trong cùng bộ lịch sử giá.

Bình quân cộng năm mức giá ngày 8.11 đạt 136.300 đồng/kg. Mức tăng trong bảng thuộc ngày 8.11 so với 7.11, không phải biến động đã xảy ra trong ngày 9.11.

Giá quốc tế: Giữ riêng ngày báo giá và đơn vị

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 5.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:16 ngày 8.11.2026 chưa có bảng giá mới trên trang dữ liệu quốc tế được sử dụng dưới đây.

Đơn vị: USD/tấn. Ngày báo giá: 5.11.2026.

Báo giá Ấn Độ được trình bày riêng do sử dụng đơn vị khác:

Một tạ tương ứng 100 kg. Bài không quy đổi các báo giá quốc tế sang đồng/kg và không tính biến động mới khi chưa có hai bộ dữ liệu tương thích.

Dự báo 9.11: Cần thêm lực mua để duy trì đà phục hồi

Xuất khẩu tiếp tục là điểm tựa đáng chú ý. Lũy kế 10 tháng năm 2026, lượng hồ tiêu xuất khẩu đạt 237.706 tấn, tăng 15,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, riêng tháng 10, lượng xuất khẩu giảm 14,1% so với tháng 9. Hai chiều so sánh cho thấy nhu cầu vẫn hiện diện nhưng nhịp giao hàng chưa đồng đều.

Trong ngày 9.11, nếu doanh nghiệp tăng mua để đáp ứng đơn hàng và lượng bán ra không mở rộng tương ứng, giá có thể duy trì vùng tham chiếu hoặc nhích lên. Ngược lại, lực mua thận trọng trong lúc người giữ hàng đẩy mạnh bán sẽ tạo áp lực điều chỉnh. Chưa đủ cơ sở để đưa ra mức tăng, giảm cụ thể cho từng địa phương.