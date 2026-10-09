Giá tiêu hôm nay 9/10: Việt Nam chiếm hơn 80% thị phần hạt tiêu nhập khẩu của Mỹ

Giá tiêu hôm nay ngày 9/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm đi ngang, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 135.500 - 139.000 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang, hiện ở mức 137.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai đi ngang, hiện ở mức 135.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng đi ngang, hiện ở mức 139.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh đi ngang, hiện ở mức 136.000 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai đi ngang, hiện ở mức 135.500/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam tiếp tục là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất của Mỹ, với lượng xuất khẩu tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2025, đưa thị phần lên 80,4%.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), dẫn số liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ, trong 7 tháng đầu năm 2026, Mỹ nhập khẩu 54,88 nghìn tấn hạt tiêu, trị giá 409,60 triệu USD, tăng 4,9% về lượng và tăng 5,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí nhà cung cấp hạt tiêu lớn nhất cho thị trường Mỹ, với lượng xuất khẩu đạt 44,12 nghìn tấn, trị giá 330,84 triệu USD, tăng lần lượt 22,1% và 20,6% so với cùng kỳ năm trước. Thị phần hạt tiêu Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Mỹ tăng từ 69,1% trong 7 tháng đầu năm 2025 lên 80,4% trong cùng kỳ năm 2026. Tỷ trọng về trị giá cũng tăng từ 70,6% lên 80,8%. Diễn biến trên cho thấy Việt Nam đang đóng góp phần lớn vào mức tăng nhập khẩu hạt tiêu của Mỹ. Trong bối cảnh tổng lượng nhập khẩu của thị trường này chỉ tăng 4,9%, lượng nhập khẩu từ Việt Nam tăng 22,1%, cho thấy vị thế của hạt tiêu Việt Nam tiếp tục được củng cố.

Về giá, giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu từ Việt Nam đạt 7.499 USD/tấn, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, giá nhập khẩu bình quân từ Indonesia tăng 18,0%, lên 8.691 USD/tấn; từ Trung Quốc tăng 6,2% và từ Brazil tăng 2,6%. Riêng giá nhập khẩu từ Ấn Độ giảm 3,9%, xuống còn 6.521 USD/tấn. Mức giảm nhẹ của giá nhập khẩu bình quân từ Việt Nam, trong bối cảnh giá từ một số nguồn cung khác tăng, góp phần duy trì sức cạnh tranh của hạt tiêu Việt Nam tại thị trường Mỹ. Bên cạnh yếu tố giá, khả năng đáp ứng đơn hàng với khối lượng lớn và duy trì nguồn cung cũng là những yếu tố quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu.

Trong những tháng cuối năm 2026, Việt Nam có cơ sở để tiếp tục duy trì vị trí nhà cung cấp hạt tiêu lớn nhất cho Mỹ. Tuy nhiên, khi thị phần đã vượt 80%, dư địa mở rộng thị phần về lượng không còn nhiều. Tăng trưởng xuất khẩu vì vậy sẽ phụ thuộc đáng kể vào khả năng duy trì nguồn cung, đáp ứng yêu cầu chất lượng và nâng cao giá trị sản phẩm.

Để củng cố vị thế tại thị trường Mỹ, doanh nghiệp xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam cần tiếp tục tuân thủ các quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc; đồng thời chú trọng chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao giá trị gia tăng. Đây là những hướng đi quan trọng nhằm duy trì khả năng cạnh tranh và phát triển xuất khẩu bền vững tại thị trường này.

Giá tiêu hôm nay ngày 9/10/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 9/10/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang, đạt 6.834 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok đi ngang so với ngày trước đó, đạt 9.357 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil đi ngang, hiện ở mức 5.800 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia ổn định ở mức 9.200 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng ổn định, đạt 12.100 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.950 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 5.995 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.