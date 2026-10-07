Giá tiêu hôm nay 7/10: Nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm 2026

Giá tiêu hôm nay ngày 7/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm ổn định, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 136.500 - 140.500 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang, hiện ở mức 138.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai đi ngang, hiện ở mức 136.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng đi ngang, hiện ở mức 140.500 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh ổn định, hiện ở mức 137.000 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai ổn định, hiện ở mức 136.500/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), tháng 9/2026, Việt Nam nhập khẩu 1.652 tấn hồ tiêu, với kim ngạch 9,9 triệu USD, gồm 1.395 tấn tiêu đen và 257 tấn tiêu trắng. So với tháng 8/2026, lượng hồ tiêu nhập khẩu giảm 42,7%, tương đương 1.231 tấn; kim ngạch giảm 44,8%. Tuy nhiên, so với tháng 9/2025, lượng nhập khẩu vẫn tăng 4%, tương đương 64 tấn.

Campuchia tiếp tục là nguồn cung hồ tiêu lớn nhất trong tháng 9 với 866 tấn, chiếm 52,4% tổng lượng nhập khẩu. Lượng nhập khẩu từ thị trường này giảm 48,6% so với tháng trước nhưng tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2025. Indonesia đứng thứ hai với 351 tấn, chiếm 21,2% tổng lượng nhập khẩu, giảm 30,8% so với tháng 8 nhưng tăng 17,8% so với tháng 9/2025. Trong đó, Việt Nam nhập khẩu 143 tấn tiêu đen và 208 tấn tiêu trắng từ Indonesia. Riêng nguồn cung từ Indonesia chiếm khoảng 80,9% tổng lượng tiêu trắng nhập khẩu trong tháng.

Xét theo nhóm doanh nghiệp, các doanh nghiệp ngoài VPSA nhập khẩu 966 tấn, chiếm 58,5% tổng lượng, giảm 42,8% so với tháng trước nhưng tăng 30,7% so với cùng kỳ. Trong khi đó, các doanh nghiệp là hội viên VPSA nhập khẩu 686 tấn, chiếm 41,5%, giảm 42,5% so với tháng 8 và giảm 19,2% so với tháng 9/2025. KSS Việt Nam và Olam Việt Nam lần lượt nhập khẩu 230 tấn và 136 tấn hồ tiêu trong tháng 9. Mặc dù lượng nhập khẩu giảm mạnh so với tháng trước, hai doanh nghiệp vẫn ghi nhận mức tăng lần lượt 40,2% và 30,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập khẩu 48.654 tấn hồ tiêu, với kim ngạch 280,3 triệu USD, tăng 34,7% về lượng, tương đương tăng 12.542 tấn, và tăng 24,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. So với 9 tháng đầu năm 2024, lượng hồ tiêu nhập khẩu đã tăng hơn gấp đôi.

Tuy nhiên, hoạt động nhập khẩu có xu hướng chậm lại trong những tháng gần đây. Lượng nhập khẩu giảm từ 8.010 tấn trong tháng 5 xuống 6.225 tấn trong tháng 6 và tiếp tục giảm còn 1.652 tấn trong tháng 9. Tính chung 9 tháng, lượng hồ tiêu nhập khẩu tương đương khoảng 22,5% lượng xuất khẩu trong cùng kỳ, tức gần 1/4 lượng xuất khẩu. Đáng chú ý, đây là khối lượng nhập khẩu cao nhất trong lịch sử, vượt mức 42.688 tấn của cả năm 2025.

Về nguồn cung, Campuchia tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với 27.846 tấn trong 9 tháng, tăng 200,4%, tương đương tăng 18.576 tấn, chiếm 57,2% tổng lượng nhập khẩu. Trong khi đó, nhập khẩu từ Brazil đạt 12.715 tấn, giảm 28,7%, chiếm 26,1%; Indonesia đạt 5.035 tấn, giảm 24%, chiếm 10,3%. Ba thị trường Campuchia, Brazil và Indonesia cung cấp tổng cộng 45.596 tấn, chiếm 93,7% tổng lượng hồ tiêu nhập khẩu của Việt Nam.

Như vậy, tăng trưởng nhập khẩu hồ tiêu trong 9 tháng đầu năm chủ yếu đến từ nguồn cung Campuchia, qua đó bù đắp sự sụt giảm từ Brazil và Indonesia, đồng thời làm thay đổi đáng kể cơ cấu nguồn cung hồ tiêu nhập khẩu của Việt Nam.

Giá tiêu hôm nay ngày 7/10/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 7/10/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang, đạt 6.828 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok đi ngang so với ngày trước đó, đạt 9.348 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil đi ngang, hiện ở mức 5.800 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia ổn định ở mức 9.200 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng ổn định, đạt 12.100 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ghi nhận biến động, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.970 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.075 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.