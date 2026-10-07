Giá tiêu hôm nay 7/10/2026: Đồng loạt giảm tới 1.500 đồng/kg, Lâm Đồng vẫn giữ mức cao nhất

Thị trường hồ tiêu trong nước đã xuất hiện nhịp điều chỉnh mới sau những phiên khá ổn định. Giá thu mua tại các vùng trọng điểm hiện dao động 135.500–139.000 đồng/kg, thấp hơn từ 1.000 đến 1.500 đồng/kg so với lần cập nhật trước.

Giá tiêu hôm nay 7/10/2026 giảm đồng loạt

Ở lần cập nhật mới nhất, giá tiêu tại các vùng sản xuất lớn cùng đi xuống thay vì duy trì trạng thái đi ngang như trước.

Đắk Nông ghi nhận mức giảm đáng kể nhất khi mất 1.500 đồng/kg, kéo giá thu mua về 139.000 đồng/kg. Dù giảm sâu hơn các khu vực còn lại, đây vẫn là mức cao nhất trong bảng khảo sát.

Tại Đắk Lắk, hồ tiêu được thu mua quanh 137.500 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg. Mức giá này thấp hơn Đắk Nông 1.500 đồng/kg nhưng vẫn cao hơn phần lớn các vùng còn lại.

Bà Rịa - Vũng Tàu cũng giảm 1.000 đồng/kg, xuống 136.000 đồng/kg.

Gia Lai và Bình Phước cùng đứng ở cuối bảng với 135.500 đồng/kg, sau khi đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg.

Như vậy, biên độ giữa nơi có giá cao nhất và thấp nhất hiện vào khoảng 3.500 đồng/kg.

Lâm Đồng vẫn có vùng giá tiêu cao nhất thị trường

Một chi tiết đáng chú ý trong phiên hôm nay là khu vực Đắk Nông cũ, nay thuộc địa bàn Lâm Đồng, vẫn giữ vị trí dẫn đầu về giá thu mua hồ tiêu.

Mức 139.000 đồng/kg tại đây cao hơn Đắk Lắk 1.500 đồng/kg, cao hơn Bà Rịa - Vũng Tàu 3.000 đồng/kg và vượt Gia Lai, Bình Phước 3.500 đồng/kg.

Đây cũng là khu vực duy nhất trong nhóm khảo sát còn giữ giá sát mốc 140.000 đồng/kg sau đợt điều chỉnh mới.

So với mức 140.500 đồng/kg trước đó, giá tiêu tại khu vực này đã mất 1.500 đồng/kg. Tuy nhiên, mức giảm chưa làm thay đổi vị trí dẫn đầu của địa phương trên bản đồ giá hồ tiêu trong nước.

Giá tiêu thế giới hôm nay 7/10/2026 chưa có thay đổi mới

Trong khi thị trường nội địa giảm giá, bảng giá hồ tiêu quốc tế gần nhất vẫn duy trì trạng thái ổn định.

Đối với tiêu đen, Malaysia đang có mức báo giá cao nhất với 9.200 USD/tấn. Tiêu đen Indonesia đạt 6.828 USD/tấn, trong khi Brazil ASTA 570 ở mức 5.800 USD/tấn.

Hồ tiêu Việt Nam loại 500 g/l được báo giá 5.970 USD/tấn, còn loại 550 g/l ở mức 6.075 USD/tấn.

Với nhóm tiêu trắng, Malaysia tiếp tục đứng ở mức cao nhất với 12.100 USD/tấn. Indonesia đạt 9.348 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Việt Nam được báo giá 8.450 USD/tấn.

Theo mức quy đổi 26.190 đồng/USD, tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l tương đương khoảng 156.355 đồng/kg, còn loại 550 g/l vào khoảng 159.105 đồng/kg.

Nhập khẩu hồ tiêu 9 tháng tiến sát 50.000 tấn

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam nhập khoảng 48.654 tấn hồ tiêu, với tổng giá trị khoảng 280,3 triệu USD. Khối lượng tăng 34,7% so với cùng kỳ, trong khi kim ngạch tăng 24,2%.

Đáng chú ý, lượng nhập khẩu chỉ sau 9 tháng đã vượt tổng khối lượng của cả năm trước. Campuchia là nguồn cung lớn nhất với khoảng 27.846 tấn, chiếm hơn một nửa tổng lượng hồ tiêu nhập vào Việt Nam. Brazil đứng tiếp theo với 12.715 tấn, còn Indonesia đạt hơn 5.000 tấn.

Sự gia tăng mạnh của nguyên liệu nhập khẩu cho thấy các doanh nghiệp vẫn chủ động bổ sung nguồn cung phục vụ chế biến và xuất khẩu.

Riêng tháng 9, lượng hồ tiêu nhập khẩu chỉ khoảng 1.652 tấn, giảm mạnh so với tháng trước. Trong số này, tiêu đen chiếm phần lớn với khoảng 1.395 tấn, còn tiêu trắng đạt 257 tấn.

Như vậy, có thể thấy hai diễn biến đang tồn tại song song: tổng lượng nhập khẩu 9 tháng tăng mạnh, nhưng tốc độ đưa hàng về trong tháng 9 lại chậm xuống đáng kể.

Xuất khẩu hồ tiêu vẫn duy trì ở mức cao

Trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu khoảng 215.733 tấn hồ tiêu, tăng hơn 15% so với cùng kỳ. Kim ngạch đạt trên 1,22 tỷ USD.

Riêng tháng 9, lượng xuất khẩu đạt khoảng 25.580 tấn, tăng khá rõ so với tháng trước. Diễn biến này cho thấy nhu cầu đối với hồ tiêu Việt Nam vẫn duy trì tích cực, ngay cả khi thị trường nội địa vừa xuất hiện đợt giảm giá mới.

Sự đối lập giữa xuất khẩu tăng, nhập khẩu lũy kế cao và giá thu mua trong nước giảm khiến những phiên tiếp theo trở nên đáng chú ý hơn.

Giá tiêu những ngày tới sẽ phụ thuộc vào yếu tố nào?

Nếu giá tại khu vực dẫn đầu tiếp tục mất mốc này, mặt bằng hồ tiêu trong nước có thể chịu thêm áp lực điều chỉnh. Ngược lại, nếu lực mua quay trở lại và giá quốc tế tiếp tục ổn định, thị trường có khả năng sớm cân bằng sau nhịp giảm hiện tại.

Trong ngắn hạn, giá tiêu sẽ chịu tác động từ lượng hàng bán ra trong dân, nhu cầu gom hàng của doanh nghiệp xuất khẩu, tốc độ nhập khẩu nguyên liệu và diễn biến giá trên thị trường thế giới.

Điểm đáng chú ý lúc này là giá thế giới chưa thay đổi đáng kể nhưng giá trong nước đã bắt đầu giảm. Vì vậy, những lần cập nhật tiếp theo sẽ cho thấy đợt điều chỉnh ngày 7/10 chỉ mang tính ngắn hạn hay sẽ kéo dài sang các phiên sau.