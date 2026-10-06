Giá tiêu hôm nay 6/10/2026: Cao nhất 140.500 đồng/kg, thị trường trong nước đi ngang

Giá tiêu hôm nay 6/10/2026 dao động từ 136.500 - 140.500 đồng/kg, không ghi nhận thay đổi mới so với phiên trước. Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen và tiêu trắng tại Indonesia, Brazil, Malaysia và Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định.

Giá tiêu hôm nay trong nước cao nhất 140.500 đồng/kg

Thị trường hồ tiêu trong nước ngày 6/10 tiếp tục duy trì mặt bằng giá dao động từ 136.500 - 140.500 đồng/kg.

Lâm Đồng hiện là khu vực có giá tiêu cao nhất, đạt 140.500 đồng/kg. Mức giá này bao gồm các vùng trồng tiêu thuộc Đắk Nông cũ trước đây như Đạ Huoai và Gia Nghĩa.

Tại Đắk Lắk, giá tiêu được thu mua ở mức 138.500 đồng/kg, giữ nguyên so với phiên trước.

Khu vực TP.HCM, bao gồm các vùng trồng tiêu thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây như Châu Đức và Xuyên Mộc, hiện ghi nhận mức 137.000 đồng/kg.

Gia Lai có giá tiêu 136.500 đồng/kg. Đây cũng là mức thu mua tại Đồng Nai, trong đó bao gồm các vùng trồng tiêu thuộc Bình Phước trước đây như Lộc Ninh và Bù Đốp.

Cập nhật lúc 11h30 ngày 6/10/2026.

Như vậy, giá tiêu thấp nhất trong bảng khảo sát hiện ở mức 136.500 đồng/kg, thấp hơn vùng cao nhất 4.000 đồng/kg.

Giá tiêu thế giới hôm nay ổn định

Cập nhật thị trường hồ tiêu quốc tế ngày 6/10 cho thấy giá tiêu tại các nước sản xuất lớn chưa xuất hiện biến động mới.

Với nhóm tiêu đen, tiêu đen Lampung của Indonesia đang ở mức 6.828 USD/tấn, quy đổi khoảng 178.826 đồng/kg.

Tiêu đen Brazil ASTA 570 giữ ở 5.800 USD/tấn, tương đương khoảng 151.902 đồng/kg.

Tại Malaysia, tiêu đen ASTA được niêm yết ở mức 9.200 USD/tấn, quy đổi khoảng 240.948 đồng/kg.

Đối với Việt Nam, tiêu đen loại 500 g/l hiện ở mức 5.970 USD/tấn, tương đương khoảng 156.355 đồng/kg. Loại 550 g/l đạt 6.075 USD/tấn, quy đổi khoảng 159.105 đồng/kg.

Ở nhóm tiêu trắng, tiêu trắng Muntok Indonesia đứng ở mức 9.348 USD/tấn, tương đương khoảng 244.825 đồng/kg.

Tiêu trắng Malaysia ASTA hiện có giá 12.100 USD/tấn, quy đổi khoảng 316.899 đồng/kg, cao nhất trong nhóm sản phẩm được theo dõi.

Trong khi đó, tiêu trắng Việt Nam ASTA giữ mức 8.450 USD/tấn, tương đương khoảng 221.306 đồng/kg.

Xuất khẩu hồ tiêu 9 tháng đạt khoảng 1,4 tỷ USD

Theo số liệu sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong tháng 9/2026, Việt Nam xuất khẩu 25.580 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 164,9 triệu USD.

So với tháng 8/2026, lượng xuất khẩu tăng 17,7%, còn giá trị tăng 17,0%. Nếu so với tháng 9/2025, lượng hồ tiêu xuất khẩu tăng 24,9%.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 9/2026, Việt Nam xuất khẩu 215.733 tấn hồ tiêu, mang về khoảng 1,4 tỷ USD. So với cùng kỳ năm 2025, lượng xuất khẩu tăng 15,4%, còn kim ngạch tăng 10,2%.

Động lực cho xuất khẩu hồ tiêu thời gian qua chủ yếu đến từ các thị trường như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Thái Lan và Hà Lan.

Nguồn cung vụ tiêu 2027 tiếp tục được chú ý

Việt Nam đã kết thúc vụ thu hoạch hồ tiêu năm 2026 với sản lượng khoảng 155.000 tấn. Tuy nhiên, thị trường đang bắt đầu hướng sự chú ý sang triển vọng nguồn cung của vụ kế tiếp.

Theo các đánh giá được VPSA dẫn lại, lượng mưa phân bố không đồng đều cùng nền nhiệt cao kéo dài đã tác động tới quá trình ra hoa của cây tiêu ở một số khu vực. Hiện tượng rụng bông và ra hoa không đồng đều có thể ảnh hưởng tới khả năng đậu quả sớm của vụ 2027.

Ở thời điểm hiện tại, tác động tới vụ mùa mới vẫn được đánh giá ở mức vừa phải. Tuy nhiên, diễn biến thời tiết từ cuối năm, đặc biệt nếu El Niño mạnh lên từ tháng 12, sẽ là yếu tố cần tiếp tục theo dõi đối với nguồn cung hồ tiêu trong năm 2027.