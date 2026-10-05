Giá tiêu hôm nay 5/10: Giá trong nước tăng nhẹ trong tuần qua

Giá tiêu hôm nay ngày 5/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm ổn định, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 136.500 - 140.500 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang, hiện ở mức 138.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai đi ngang, hiện ở mức 136.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng đi ngang, hiện ở mức 140.500 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh ổn định, hiện ở mức 137.000 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai ổn định, hiện ở mức 136.500/kg.

Lưu ý : Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Trong tuần qua, giá hồ tiêu tại thị trường trong nước tăng nhẹ khoảng 500 đồng/kg, đưa mặt bằng giá lên 136.500-140.500 đồng/kg. Đà tăng diễn ra trong bối cảnh nguồn cung trong nước không còn dồi dào, trong khi hoạt động mua bán trên thị trường duy trì tương đối ổn định.

Diễn biến giá giữa thị trường trong nước và thế giới có sự phân hóa. Trong khi giá tiêu Việt Nam nhích lên, giá tiêu Brazil và Malaysia đồng loạt giảm. Điều này cho thấy thị trường hồ tiêu quốc tế vẫn chịu tác động bởi nhu cầu nhập khẩu, diễn biến nguồn cung tại các nước sản xuất và hoạt động giao dịch tại từng khu vực.

Tại Việt Nam, mặt bằng giá duy trì ở mức cao so với nhiều năm trước, song mức tăng 500 đồng/kg cho thấy lực tăng chưa thực sự mạnh. Thị trường có xu hướng ổn định trong vùng giá hiện tại khi người bán thận trọng trong việc đưa hàng ra thị trường, còn nhu cầu từ các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn được duy trì.

Trong thời gian tới, giá tiêu trong nước nhiều khả năng tiếp tục biến động trong biên độ hẹp và phụ thuộc đáng kể vào diễn biến giá tiêu thế giới, nhu cầu nhập khẩu của các thị trường lớn cũng như lượng hàng tồn trong nước. Việc giá Brazil và Malaysia giảm có thể tạo áp lực nhất định lên giá xuất khẩu, nhưng nguồn cung nội địa hạn chế có thể giúp giá tiêu Việt Nam duy trì tương đối ổn định.

Giá tiêu hôm nay ngày 5/10/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 3/10/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang, đạt 6.828 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok đi ngang so với ngày trước đó, đạt 9.348 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil đi ngang, hiện ở mức 5.800 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia ổn định ở mức 9.200 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng ổn định, đạt 12.100 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ghi nhận biến động, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.970 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.075 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.