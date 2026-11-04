Giá tiêu hôm nay 4/11: Cảnh báo của EU đối với hồ tiêu và gia vị Việt Nam giảm trong 9 tháng năm 2026

Giá tiêu hôm nay ngày 4/11/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm đi ngang, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 134.000 - 136.500 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang, hiện ở mức 136.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai đi ngang, hiện ở mức 134.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng đi ngang, hiện ở mức 135.500 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh đi ngang, hiện ở mức 134.500 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai đi ngang, hiện ở mức 134.000/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 9 tháng năm 2026, số lượng cảnh báo của Liên minh châu Âu (EU) đối với mặt hàng hồ tiêu và gia vị giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu tích cực đối với hoạt động xuất khẩu, song cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục kiểm soát chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm tại thị trường này.

Cụ thể, trong 9 tháng năm 2026, EU ghi nhận 33 trường hợp cảnh báo liên quan đến hồ tiêu và gia vị, giảm 18 trường hợp so với mức 51 trường hợp của cùng kỳ năm 2025, tương đương giảm 35,3%. Trong đó, Việt Nam có 4 trường hợp bị cảnh báo, gồm 2 trường hợp đối với hồ tiêu và 2 trường hợp đối với quế.

Việc số cảnh báo giảm cho thấy những chuyển biến tích cực trong kiểm soát chất lượng hàng hóa xuất khẩu của các nước cung ứng, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, các cảnh báo từ EU vẫn là vấn đề doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm, bởi thị trường này áp dụng những quy định nghiêm ngặt về an toàn thực phẩm, giới hạn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chất gây ô nhiễm và khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Trong bối cảnh các quy định nhập khẩu của EU ngày càng được siết chặt, việc đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật không chỉ là điều kiện để duy trì hoạt động xuất khẩu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh của hồ tiêu và gia vị Việt Nam. Doanh nghiệp cần tăng cường kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật ngay từ vùng nguyên liệu, thực hiện kiểm nghiệm trước khi xuất khẩu, đồng thời hoàn thiện quy trình sơ chế, bảo quản và truy xuất nguồn gốc.

Giá tiêu hôm nay ngày 4/11/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất ngày 4/11/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang, đạt 6.800 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok đi ngang so với ngày trước đó, đạt 9.286 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ổn định, hiện ở mức 5.800 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia đi ngang ở mức 9.100 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang, đạt 12.000 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.950 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 5.995 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.