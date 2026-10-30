Giá tiêu hôm nay 30/10: Brazil gia tăng sản lượng hồ tiêu, tạo áp lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu

Giá tiêu hôm nay ngày 30/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm đồng loạt giảm, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 136.000 - 138.500 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk giảm 1.500 đồng/kg, hiện ở mức 138.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 136.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng giảm 1.500 đồng/kg, hiện ở mức 137.500 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 136.500 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 136.000/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Giá tiêu hôm nay ngày 30/10/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất ngày 30/10/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang, đạt 6.850 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok đi ngang so với ngày trước đó, đạt 9.354 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ổn định, hiện ở mức 5.800 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia đi ngang ở mức 9.100 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang, đạt 12.000 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.950 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 5.995 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), sản lượng hồ tiêu Brazil năm 2026 ước đạt hơn 100.000 tấn, tăng so với năm trước nhờ thời tiết thuận lợi và diện tích trồng mới mở rộng. Trong khi đó, sản lượng Indonesia kém tích cực hơn kỳ vọng, khiến nguồn cung hồ tiêu toàn cầu vẫn được đánh giá giảm nhẹ so với năm 2025.

Theo VPSA, vụ thu hoạch hồ tiêu tại Brazil đã kết thúc với kết quả khả quan hơn năm trước. Điều kiện thời tiết thuận lợi cùng diện tích trồng mới được mở rộng đã tạo điều kiện để quốc gia Nam Mỹ này gia tăng sản lượng, bổ sung nguồn hàng cho thị trường quốc tế.

Cụ thể, tại bang Espírito Santo ở miền Nam Brazil, sản lượng hồ tiêu thu hoạch tăng so với năm trước. Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận tại bang Pará ở miền Bắc sau khi vụ thu hoạch vừa kết thúc. Tính chung, sản lượng hồ tiêu Brazil năm 2026 ước đạt hơn 100.000 tấn.

Diễn biến này cho thấy Brazil tiếp tục củng cố vai trò là một trong những quốc gia cung ứng hồ tiêu quan trọng trên thị trường thế giới. Việc nguồn hàng được bổ sung với sản lượng lớn, cùng mức giá chào bán cạnh tranh hơn so với nhiều quốc gia sản xuất khác, đang tạo thêm sức ép đối với mặt bằng giá hồ tiêu quốc tế.

Ở chiều ngược lại, sản lượng hồ tiêu Indonesia trong năm 2026 diễn biến kém tích cực hơn so với kỳ vọng tăng trưởng được đưa ra hồi đầu năm. Sự khác biệt về kết quả sản xuất giữa các quốc gia cho thấy nguồn cung hồ tiêu toàn cầu đang có sự phân hóa rõ nét.

Mặc dù Brazil và một số quốc gia bổ sung thêm nguồn hàng trong các tháng, tổng nguồn cung hồ tiêu toàn cầu năm 2026 vẫn được đánh giá giảm nhẹ so với năm trước. Điều này cho thấy sự gia tăng sản lượng tại một số khu vực chưa đủ để bù đắp những thiếu hụt tại các vùng sản xuất khác.

Theo VPSA, nguồn cung dồi dào từ Brazil, kết hợp với những bất ổn địa chính trị kéo dài, là những yếu tố khiến thị trường hồ tiêu kém sôi động trong quý III/2026. Đặc biệt, lợi thế về giá chào bán của Brazil đang gia tăng áp lực cạnh tranh giữa các quốc gia xuất khẩu, trong bối cảnh hoạt động giao dịch quốc tế chưa thực sự khởi sắc.

Đối với Việt Nam, diễn biến sản lượng và chính sách chào bán của Brazil là yếu tố cần tiếp tục theo dõi. Khi Brazil có thêm nguồn hàng với mức giá cạnh tranh, các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam có thể đối mặt với áp lực trong việc duy trì giá bán và thị phần tại một số thị trường nhập khẩu.

Trong thời gian tới, diễn biến giá hồ tiêu thế giới sẽ phụ thuộc vào khả năng cân đối cung - cầu, nhu cầu nhập khẩu của các thị trường lớn và mức độ cạnh tranh giữa những quốc gia sản xuất chủ chốt. Dù tổng nguồn cung toàn cầu được dự báo giảm nhẹ, áp lực từ nguồn hàng Brazil vẫn có thể hạn chế khả năng phục hồi của giá hồ tiêu trong ngắn hạn.