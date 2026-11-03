Giá tiêu hôm nay 3/11: Việt Nam đứng đầu nguồn cung hồ tiêu vào thị trường Đức

Giá tiêu hôm nay ngày 3/11/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm đi ngang, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 134.000 - 136.500 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang, hiện ở mức 136.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai đi ngang, hiện ở mức 134.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng đi ngang, hiện ở mức 135.500 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh đi ngang, hiện ở mức 134.500 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai đi ngang, hiện ở mức 134.000/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 8 tháng năm 2026, nhập khẩu hồ tiêu của Đức giảm so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do lượng nhập khẩu từ Việt Nam và Brazil sụt giảm. Tuy nhiên, nhờ mức giảm thấp hơn tốc độ suy giảm chung của thị trường, Việt Nam tiếp tục củng cố vị trí nhà cung cấp hồ tiêu lớn nhất tại thị trường này.

Theo số liệu từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), tháng 8/2026, Đức nhập khẩu 2.093 tấn hồ tiêu, trị giá 17,4 triệu USD, giảm 438 tấn so với tháng 7/2026. Trong đó, nhập khẩu từ Việt Nam giảm 350 tấn, xuống còn 1.449 tấn; từ Brazil giảm 154 tấn, xuống 147 tấn. Nhập khẩu từ Indonesia, Ấn Độ và Cộng hòa Séc cũng giảm lần lượt 72,3%, 29,6% và 37,1%.

So với tháng 8/2025, lượng hồ tiêu nhập khẩu của Đức giảm 990 tấn. Riêng Việt Nam giảm 693 tấn, Brazil giảm 175 tấn. Như vậy, hai nguồn cung này đóng góp khoảng 87,7% mức giảm ròng của toàn thị trường, cho thấy sự suy giảm nhập khẩu tập trung chủ yếu ở hai nhà cung cấp lớn.

Tính chung 8 tháng năm 2026, Đức nhập khẩu 18.154 tấn hồ tiêu, trị giá 147 triệu USD, giảm 2.803 tấn so với cùng kỳ năm 2025. So với cùng kỳ năm 2024, lượng nhập khẩu cũng thấp hơn khoảng 4%. Diễn biến này phản ánh nhu cầu nhập khẩu hồ tiêu của Đức đang có xu hướng thu hẹp, trong bối cảnh các nguồn cung chủ lực đều ghi nhận mức giảm.

Việt Nam tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với 11.254 tấn, giảm 1.350 tấn, tương đương 10,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do mức giảm thấp hơn tốc độ suy giảm chung của thị trường, thị phần hồ tiêu Việt Nam tại Đức tăng từ 60,1% lên 62%, tương ứng tăng 1,9 điểm phần trăm.

Brazil đứng thứ hai với 3.286 tấn, giảm 28,2%, khiến thị phần giảm từ 21,8% xuống 18,1%. Riêng Việt Nam và Brazil chiếm tổng cộng 80,1% lượng hồ tiêu nhập khẩu của Đức, đồng thời đóng góp khoảng 94,2% mức giảm ròng của thị trường trong 8 tháng.

Ở nhóm nguồn cung còn lại, Sri Lanka và Cộng hòa Séc ghi nhận tăng trưởng lần lượt 17,3% và 9,6%, đạt 630 tấn và 446 tấn. Romania và Tây Ban Nha cũng tăng lượng xuất khẩu sang Đức, dù quy mô còn khiêm tốn. Ngược lại, nhập khẩu từ Ấn Độ, Indonesia và Campuchia tiếp tục giảm.

Nhìn chung, dù lượng hồ tiêu xuất khẩu sang Đức suy giảm, Việt Nam vẫn duy trì lợi thế cạnh tranh và gia tăng thị phần tại thị trường này. Tuy nhiên, mức giảm nhập khẩu kéo dài cho thấy doanh nghiệp cần theo dõi sát diễn biến nhu cầu, đồng thời chú trọng chất lượng, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và khả năng đáp ứng các yêu cầu của thị trường châu Âu để duy trì vị thế nhà cung cấp.

Giá tiêu hôm nay ngày 3/11/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất ngày 3/11/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang, đạt 6.800 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok đi ngang so với ngày trước đó, đạt 9.286 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ổn định, hiện ở mức 5.800 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia đi ngang ở mức 9.100 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang, đạt 12.000 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.950 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 5.995 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.