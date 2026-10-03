Giá tiêu hôm nay 3/10: Thị trường thế giới diễn biến trái chiều

Giá tiêu hôm nay ngày 3/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm ổn định, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 136.500 - 140.500 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang, hiện ở mức 138.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai đi ngang, hiện ở mức 136.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng đi ngang, hiện ở mức 140.500 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh ổn định, hiện ở mức 137.000 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai ổn định, hiện ở mức 136.500/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Giá tiêu hôm nay ngày 3/10/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 3/10/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang, đạt 6.828 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok đi ngang so với ngày trước đó, đạt 9.348 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil giảm 0,85%, hiện ở mức 5.800 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia giảm 0,85% ở mức 9.200 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng giảm 0,41%, đạt 12.100 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ghi nhận biến động, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.970 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.075 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.

Giá tiêu thế giới hôm nay diễn biến trái chiều, Indonesia và Việt Nam ổn định trong khi giá tiêu tại Brazil, Malaysia đồng loạt giảm.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu trong phiên 3/10 tiếp tục diễn biến phân hóa giữa các nguồn cung. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu Indonesia giữ ổn định, trong khi Brazil và Malaysia cùng điều chỉnh giảm 50 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam vẫn đứng giá. Diễn biến này cho thấy thị trường chưa hình thành xu hướng giảm đồng loạt, mà chủ yếu đang điều chỉnh cục bộ theo từng nguồn cung.

Nền tảng của thị trường tiêu toàn cầu nhìn chung vẫn tương đối vững. Trong báo cáo tuần gần nhất, IPC nhận định thị trường được hỗ trợ bởi nguồn cung ngắn hạn cân bằng, nhu cầu ổn định và chi phí logistics ở mức cao; đồng thời, cước vận tải biển được dự báo tiếp tục có những điều chỉnh trong tháng 10.

Trong tuần tới, giá tiêu thế giới nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp và phân hóa giữa các nguồn cung, thay vì xuất hiện một đợt tăng hoặc giảm mạnh trên diện rộng.

Đối với Việt Nam, việc giá xuất khẩu vẫn ổn định trong khi giá Brazil và Malaysia giảm cho thấy áp lực điều chỉnh hiện chưa lan rộng sang nguồn cung Việt Nam. Cùng với nhu cầu xuất khẩu duy trì, giá tiêu Việt Nam có cơ sở để tiếp tục giữ tương đối ổn định trong ngắn hạn.