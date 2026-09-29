Giá tiêu hôm nay 29/9: Thị trường toàn cầu duy trì ổn định

Giá tiêu hôm nay ngày 29/9/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm đi ngang, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 136.000 - 140.000 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang, hiện ở mức 138.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai đi ngang, hiện ở mức 136.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng đi ngang, hiện ở mức 140.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh đi ngang, hiện ở mức 136.500 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai ổn định, hiện ở mức 136.000/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Giá tiêu hôm nay ngày 29/9/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 29/9/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang, đạt 6.828 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok đi ngang so với ngày trước đó, đạt 9.348 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ổn định, hiện ở mức 5.850 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia đi ngang ở mức 9.250 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang, đạt 12.150 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ghi nhận biến động, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.970 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.075 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thị trường hồ tiêu toàn cầu tiếp tục duy trì khả năng chống chịu, với nguồn cung trong ngắn hạn tương đối cân bằng, nhu cầu ổn định và chi phí logistics ở mức cao. Trong bối cảnh này, giá hồ tiêu tại nhiều thị trường nhìn chung ít biến động.

Tại Ấn Độ, hoạt động giao dịch hồ tiêu trong tuần qua duy trì ổn định. Nhu cầu tiêu thụ nội địa ở mức cân bằng góp phần hạn chế biến động giá.

Thị trường Indonesia ghi nhận giá hồ tiêu giảm nhẹ trong tuần qua, trong bối cảnh đồng Rupiah mất khoảng 1% giá trị so với USD. Hoạt động thu hoạch vẫn đang diễn ra, song các dự báo hiện tại cho thấy sản lượng hồ tiêu của Indonesia trong năm nay khó cao hơn năm trước. Điều này phần nào hạn chế áp lực giảm giá từ phía nguồn cung.

Trái ngược với Indonesia, thị trường Sri Lanka tiếp tục cho thấy diễn biến tích cực khi giá hồ tiêu nội địa tăng và hoạt động giao dịch duy trì ổn định. Tại Malaysia, cả thị trường nội địa và xuất khẩu đều giữ trạng thái cân bằng, giá hồ tiêu ít biến động, phản ánh điều kiện giao dịch tương đối ổn định.

Tại Việt Nam, hoạt động giao dịch nội địa tiếp tục diễn ra ổn định, trong khi giá xuất khẩu giảm ở mức vừa phải. Một số khu vực chịu ảnh hưởng của mưa lớn và ngập lụt, tuy nhiên các vùng trồng hồ tiêu trọng điểm nhìn chung chưa ghi nhận tác động đáng kể. Đáng chú ý, lượng mưa giảm tại một số khu vực được cho là góp phần hạn chế hiện tượng rụng gié và giảm tỷ lệ phát sinh bệnh trên cây tiêu. Đây là yếu tố có thể hỗ trợ triển vọng nguồn cung trong thời gian tới, dù diễn biến thời tiết vẫn cần được theo dõi sát.

Tại Brazil, thị trường có dấu hiệu tích cực hơn khi hoạt động thu hoạch gia tăng. Lượng hồ tiêu mới thu hoạch tại bang Pará đang từng bước được đưa vào các kênh thương mại và sản lượng cả năm được dự báo tăng. Tuy nhiên, nguồn cung chào bán trong ngắn hạn vẫn tương đối hạn chế, qua đó giúp thị trường chưa chịu áp lực giảm giá lớn.

Theo IPC, trong ngắn hạn, sự cân bằng giữa cung và cầu tiếp tục là yếu tố quan trọng giúp thị trường hồ tiêu duy trì ổn định. Tuy nhiên, chi phí logistics vẫn ở mức cao và cước vận tải được dự báo tiếp tục biến động trong tháng 10. Do đó, các doanh nghiệp xuất khẩu có thể chủ động lên kế hoạch giao hàng sớm đối với những đơn hàng cần thời gian vận chuyển nhanh, qua đó nâng cao hiệu quả logistics và hạn chế tác động từ biến động cước vận tải.

Nhìn chung, thị trường hồ tiêu toàn cầu hiện chưa xuất hiện yếu tố đủ mạnh để tạo ra biến động giá lớn. Diễn biến sản lượng tại các nước sản xuất chủ chốt, sức mua của các thị trường nhập khẩu và chi phí logistics sẽ tiếp tục là những yếu tố cần theo dõi trong thời gian tới.