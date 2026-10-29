Giá tiêu hôm nay 29/10: Thị trường hồ tiêu chờ lực đẩy từ nhu cầu nhập khẩu cuối năm

Giá tiêu hôm nay ngày 29/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm đi ngang, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 137.000 - 140.000 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang, hiện ở mức 140.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai đi ngang, hiện ở mức 137.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng đi ngang, hiện ở mức 139.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh đi ngang, hiện ở mức 137.500 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai đi ngang, hiện ở mức 137.000/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Giá tiêu hôm nay ngày 29/10/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất ngày 29/10/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang, đạt 6.850 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok đi ngang so với ngày trước đó, đạt 9.354 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ổn định, hiện ở mức 5.800 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia đi ngang ở mức 9.100 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang, đạt 12.000 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.950 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 5.995 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.

Theo báo cáo mới đây của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), sản lượng hồ tiêu Việt Nam niên vụ 2026 giảm so với năm 2025, trong khi lượng tồn kho ở mức thấp. Đây là những yếu tố được kỳ vọng tạo lực hỗ trợ cho giá hồ tiêu trong những tháng cuối năm.

Tuy nhiên, diễn biến thị trường quốc tế đang hạn chế khả năng phục hồi của mặt hàng này. Xung đột kéo dài tại Trung Đông, sản lượng hồ tiêu Brazil được mùa cùng lượng hàng từ Campuchia được đưa ra thị trường với khối lượng lớn đã gia tăng áp lực nguồn cung. Trong bối cảnh đó, sản lượng trong nước suy giảm chưa đủ tạo động lực để giá tăng rõ rệt.

Tính đến ngày 29/10, giá hồ tiêu trong nước dao động trong khoảng 137.000 - 140.000 đồng/kg, tương đối ổn định so với cuối quý III/2026. Diễn biến này cho thấy thị trường đang duy trì trạng thái tích lũy, khi các yếu tố hỗ trợ từ nguồn cung trong nước chưa thể lấn át sức ép cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Trong quý IV/2026, lượng tồn kho thấp và sản lượng giảm có thể tiếp tục hỗ trợ giá. Dù vậy, triển vọng tăng giá vẫn phụ thuộc vào diễn biến nguồn cung từ Brazil, Campuchia và nhu cầu nhập khẩu của các thị trường lớn. Nếu nguồn hàng quốc tế thu hẹp trong khi sức mua cải thiện, giá hồ tiêu có thể phục hồi vào cuối năm. Ngược lại, khi nguồn cung vẫn dồi dào và nhu cầu chưa có chuyển biến tích cực, thị trường nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp.