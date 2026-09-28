Giá tiêu hôm nay 28.9: Thị trường tiếp tục đi ngang tại các vùng trọng điểm

Giá hồ tiêu hôm nay 28.9.2026 chưa ghi nhận biến động mới tại các vùng nguyên liệu trọng điểm. Mặt bằng giá trong nước tiếp tục dao động trong khoảng 136.000–140.000 đồng/kg, cho thấy thị trường vẫn giữ trạng thái cân bằng sau chuỗi phiên đi ngang gần đây.

Hình minh họa

Việc các khu vực khảo sát cùng đứng giá phần nào phản ánh tâm lý thận trọng của cả người bán lẫn doanh nghiệp thu mua. Trong bối cảnh chưa xuất hiện thêm cú hích rõ rệt từ cung cầu, giá hồ tiêu trong nước đang duy trì nền ổn định tương đối.

Bảng giá hồ tiêu trong nước ngày 28.9.2026

Giá tiêu xô được tính theo đầu giá, đơn vị VNĐ/kg.

Tại Gia Lai, giá hồ tiêu hôm nay được thu mua ở mức 136.000 đồng/kg. Bình Phước (Đồng Nai) cũng giữ nguyên mức giá này, tiếp tục nằm trong nhóm thấp nhất của bảng khảo sát.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) đứng ở mức 136.500 đồng/kg, cao hơn 500 đồng/kg so với Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai). Trong khi đó, Đắk Lắk giữ mức 138.000 đồng/kg, tiếp tục nằm trong nhóm giá cao của thị trường.

Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn dẫn đầu với 140.000 đồng/kg. Đây là địa phương có mức giá cao nhất trong ngày, cao hơn 4.000 đồng/kg so với nhóm thấp nhất.

Đắk Nông tiếp tục là điểm sáng về giá

Việc Đắk Nông (Lâm Đồng) duy trì ngưỡng 140.000 đồng/kg cho thấy khu vực này tiếp tục đóng vai trò điểm tựa của mặt bằng giá hồ tiêu trong nước. Dù thị trường không tăng thêm, việc giữ được mức cao nhất nhiều ngày liên tiếp vẫn là tín hiệu đáng chú ý.

Trong khi đó, Đắk Lắk duy trì mức 138.000 đồng/kg, bám khá sát nhóm dẫn đầu. Còn Gia Lai, Bình Phước (Đồng Nai) và Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) vẫn cho thấy sự ổn định rõ nét ở mặt bằng thấp hơn.

Giá tiêu Ấn Độ ngày 28.9.2026

Ở thị trường tham chiếu Ấn Độ, giá các chủng loại hồ tiêu chính tiếp tục không thay đổi theo đồng Rupee.

Đơn vị tính: Rupee (INR)/tạ.

Mức thay đổi được tính theo Rupee (INR)/tạ, so với ngày trước đó.

Trong ba loại được cập nhật, GARBLED tiếp tục có giá quy đổi cao nhất, đạt 200.742 đồng/kg. UNGARBLED đứng ở mức 195.119 đồng/kg, còn Gram/lít đạt 192.307 đồng/kg.

Mức giá quy đổi sang tiền Việt vẫn cao hơn đáng kể so với mặt bằng thu mua trong nước. Tuy nhiên, chênh lệch này còn phụ thuộc vào chất lượng hàng hóa, thị trường giao dịch và yếu tố tỷ giá.

Thị trường hồ tiêu đang trong giai đoạn quan sát

Diễn biến ngày 28.9 cho thấy thị trường hồ tiêu tiếp tục ở trạng thái quan sát nhiều hơn là bứt phá. Cả trong nước và dữ liệu tham chiếu từ Ấn Độ đều chưa xuất hiện biến động đáng kể, cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn nghiêng về đi ngang.

Với người trồng tiêu, việc giá duy trì vùng 136.000–140.000 đồng/kg vẫn được xem là tín hiệu tương đối tích cực. Trong khi đó, doanh nghiệp thu mua có thể vẫn sẽ theo dõi sát thị trường để chờ tín hiệu rõ ràng hơn về nhu cầu và nguồn cung.

Dự báo xu hướng giá hồ tiêu

Trong ngắn hạn, giá hồ tiêu có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp nếu chưa có thêm tác động mới từ xuất khẩu, tỷ giá hay lực mua trên thị trường. Đắk Nông (Lâm Đồng) và Đắk Lắk vẫn nhiều khả năng là hai khu vực giữ mặt bằng cao hơn phần còn lại.

Nhìn chung, thị trường hiện chưa cho thấy dấu hiệu giảm sâu nhưng cũng chưa đủ động lực để bật tăng rõ rệt. Vì vậy, trạng thái đi ngang nhiều khả năng vẫn sẽ là xu hướng chủ đạo trong những phiên sắp tới.