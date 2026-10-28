Giá tiêu hôm nay 28/10: Áp lực nguồn cung gia tăng do nhu cầu vượt sản lượng

Giá tiêu hôm nay ngày 28/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm đi ngang, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 137.000 - 140.000 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang, hiện ở mức 140.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai đi ngang, hiện ở mức 137.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng đi ngang, hiện ở mức 139.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh đi ngang, hiện ở mức 137.500 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai đi ngang, hiện ở mức 137.000/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Giá tiêu hôm nay ngày 28/10/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất ngày 28/10/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang, đạt 6.850 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok đi ngang so với ngày trước đó, đạt 9.354 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ổn định, hiện ở mức 5.800 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia đi ngang ở mức 9.100 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang, đạt 12.000 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.950 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 5.995 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.

Theo Nedspice, sản lượng hồ tiêu của Việt Nam hiện ước đạt khoảng 155.000 tấn, Brazil đạt khoảng 118.000 tấn và Indonesia khoảng 32.000 tấn. Đây là những nguồn cung quan trọng, góp phần duy trì nguồn hàng cho thị trường quốc tế.

Ở chiều cầu, nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu toàn cầu tiếp tục tăng đều đặn. Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, lượng hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam đạt khoảng 217.000 tấn, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Mỹ, Trung Quốc và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tiếp tục là những thị trường tiêu thụ chủ lực.

Đáng chú ý, Nedspice dự báo nhu cầu hồ tiêu toàn cầu trong năm 2026 có thể vượt tổng nguồn cung. Trong bối cảnh lượng tồn kho chuyển tiếp giảm, khả năng bổ sung nguồn hàng cho thị trường ngày càng hạn chế. Diễn biến này có thể tạo áp lực lên cán cân cung - cầu, đồng thời khiến giá hồ tiêu nhạy cảm hơn trước những biến động về sản lượng và nhu cầu nhập khẩu.

Trên thị trường, giá hồ tiêu tại Việt Nam hiện tương đối ổn định. Tuy nhiên, diễn biến giá trong thời gian tới vẫn phụ thuộc đáng kể vào triển vọng mùa vụ tại các nước sản xuất lớn và khả năng đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Bên cạnh những yếu tố cung - cầu, thời tiết đang trở thành biến số đáng chú ý đối với triển vọng nguồn cung hồ tiêu toàn cầu. Hiện tượng El Niño được dự báo có thể ảnh hưởng đến vụ mùa năm tới tại Việt Nam và Brazil. Trong khi đó, Indonesia đã phải đối mặt với tình trạng thời tiết nóng và khô hạn.

Tại Việt Nam, giai đoạn hình thành trái hồ tiêu đang diễn ra tương đối bình thường. Dù vậy, lượng mưa phân bố không đồng đều cùng nền nhiệt cao đã khiến một số diện tích xuất hiện tình trạng rụng hoa, cây sinh trưởng thiếu đồng đều. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến quá trình đậu trái và năng suất nếu điều kiện thời tiết tiếp tục bất lợi.

Theo đánh giá của Nedspice, cây tiêu tại Việt Nam nhìn chung vẫn phát triển tương đối ổn định, với sản lượng dự kiến khoảng 155.000 tấn. Tuy nhiên, triển vọng này vẫn tiềm ẩn rủi ro khi tác động của El Niño trong thời gian tới chưa thể xác định đầy đủ.

Trong bối cảnh nhu cầu có khả năng vượt nguồn cung, tồn kho suy giảm và thời tiết khó lường, diễn biến mùa vụ tại Việt Nam, Brazil và Indonesia sẽ đóng vai trò quan trọng đối với thị trường hồ tiêu trong năm 2026 và thời gian tiếp theo.