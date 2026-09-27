Giá tiêu hôm nay 27.9.2026: Mặt bằng giữ ở 136.000–140.000 đồng/kg

Theo dữ liệu cập nhật cho ngày 27.9.2026, giá hồ tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục không có biến động mới. Mặt bằng giá trong nước dao động từ 136.000 đến 140.000 đồng/kg, cho thấy thị trường vẫn đang duy trì trạng thái khá cân bằng.

Hình minh họa

Sau những phiên điều chỉnh trước đó, việc giá đồng loạt đứng yên giúp thị trường có thêm thời gian xác lập vùng cân bằng mới. Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu với mức 140.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) nằm ở nhóm thấp nhất.

Bảng giá hồ tiêu trong nước ngày 27.9.2026

Giá tiêu xô được tính theo đầu giá, đơn vị VNĐ/kg.

Gia Lai tiếp tục giao dịch ở mức 136.000 đồng/kg. Bình Phước (Đồng Nai) cũng giữ cùng mức giá này, thấp nhất trong số các khu vực được khảo sát.

Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) duy trì 136.500 đồng/kg, cao hơn hai khu vực trên khoảng 500 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá tiêu đứng ở 138.000 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục giữ mức 140.000 đồng/kg, cao nhất thị trường và cao hơn vùng thấp nhất khoảng 4.000 đồng/kg.

Đắk Nông vẫn dẫn đầu, thị trường chưa xuất hiện nhịp tăng mới

Diễn biến ngày 27.9 cho thấy sự phân hóa giá giữa các vùng vẫn được duy trì nhưng chưa có thay đổi đáng kể. Đắk Nông (Lâm Đồng) tiếp tục tạo khoảng cách so với phần còn lại, trong khi Đắk Lắk giữ vị trí thứ hai với mức 138.000 đồng/kg.

Việc toàn bộ các khu vực khảo sát cùng đứng giá cho thấy người bán và doanh nghiệp thu mua vẫn đang khá thận trọng. Nguồn cung chưa tạo sức ép đủ lớn để kéo giá xuống sâu hơn, nhưng lực mua cũng chưa mạnh tới mức hình thành một nhịp tăng mới.

Với người trồng tiêu, mặt bằng hiện nay vẫn là vùng giá đáng chú ý. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường ít biến động, quyết định bán hàng có thể tiếp tục phụ thuộc vào nhu cầu tiền mặt, lượng hàng còn giữ trong dân và kỳ vọng về những phiên tiếp theo.

Giá tiêu Ấn Độ ngày 27.9.2026

Tại thị trường tham chiếu Ấn Độ, giá các chủng loại hồ tiêu chính tiếp tục không thay đổi theo đồng Rupee.

Đơn vị tính: Rupee (INR)/tạ.

Mức thay đổi được tính theo Rupee (INR)/tạ so với ngày trước đó.

Trong ba chủng loại được cập nhật, GARBLED có giá quy đổi cao nhất, đạt 200.742 đồng/kg. UNGARBLED ở mức 195.119 đồng/kg, còn Gram/lít đạt 192.307 đồng/kg.

Giá quy đổi sang VNĐ có thể thay đổi theo tỷ giá ngay cả khi giá niêm yết tại thị trường Ấn Độ chưa biến động.

Giá hồ tiêu đang trong giai đoạn tích lũy

Sau nhiều phiên ít biến động, thị trường hồ tiêu đang cho thấy dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy. Mặt bằng 136.000–140.000 đồng/kg được duy trì tương đối ổn định, trong khi chênh lệch giữa các vùng không có thay đổi lớn.

Ở góc độ thị trường, trạng thái đi ngang kéo dài thường khiến cả người mua và người bán có xu hướng quan sát nhiều hơn. Một nhịp biến động mới có thể chỉ hình thành khi xuất hiện thay đổi rõ rệt về nhu cầu thu mua, xuất khẩu hoặc nguồn hàng đưa ra thị trường.

Trong ngắn hạn, Đắk Nông (Lâm Đồng) và Đắk Lắk vẫn là hai khu vực đáng chú ý khi duy trì mặt bằng giá cao hơn các vùng còn lại.