Giá tiêu hôm nay 26/9: Trung Quốc có thể tăng mua trở lại từ đầu tháng 10

Giá tiêu hôm nay ngày 26/9/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm đi ngang, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 136.000 - 140.000 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang, hiện ở mức 138.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai đi ngang, hiện ở mức 136.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng đi ngang, hiện ở mức 140.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh đi ngang, hiện ở mức 136.500 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai ổn định, hiện ở mức 136.000/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục dao động trong khoảng 136.000 - 140.000 đồng/kg. Trong ngắn hạn, thị trường chịu tác động bởi việc Trung Quốc tạm thời giảm mua do kỳ nghỉ Tết Trung thu và Quốc khánh. Tuy nhiên, diễn biến xuất khẩu cho thấy nhu cầu quốc tế đối với hồ tiêu Việt Nam vẫn khá tích cực, đặc biệt từ Mỹ và Trung Quốc.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 190.153 tấn hồ tiêu, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất với 44.349 tấn.

Đáng chú ý, hoạt động xuất khẩu tiếp tục tăng tốc trong nửa đầu tháng 9. Trong 15 ngày đầu tháng 9, Việt Nam xuất khẩu 10.915 tấn hồ tiêu, trị giá khoảng 70 triệu USD. Trong đó, lượng xuất khẩu sang Mỹ tăng 62,4%, còn xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 34,1%.

Đặc biệt, lượng hồ tiêu Trung Quốc mua từ Việt Nam trong năm 2026 đã vượt tổng lượng nhập khẩu của cả năm 2025. Đây là tín hiệu đáng chú ý đối với thị trường bởi Trung Quốc vốn là một trong những thị trường tiêu thụ lớn và có khả năng tác động đáng kể đến nhu cầu trong khu vực.

Việc Trung Quốc tạm chững mua hiện nay vì vậy có thể được xem là yếu tố mang tính thời điểm, thay vì phản ánh sự suy yếu rõ rệt của nhu cầu. Sau kỳ nghỉ lễ, nếu các nhà nhập khẩu Trung Quốc quay trở lại thị trường để bổ sung tồn kho cho quý IV, lực mua có thể tăng lên.

Điều này cũng có thể làm cạnh tranh nguồn cung trở nên rõ nét hơn trong đầu tháng 10, nhất là khi lượng tiêu xuất khẩu của Việt Nam đang tăng và nguồn cung trong nước không còn ở giai đoạn dồi dào nhất sau vụ thu hoạch.

Giá tiêu hôm nay ngày 26/9/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 26/9/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang, đạt 6.828 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok đi ngang so với hôm qua, đạt 9.348 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ổn định, hiện ở mức 5.850 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia đi ngang ở mức 9.250 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang, đạt 12.150 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ghi nhận biến động, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.970 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.075 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.