Giá tiêu hôm nay ngày 25/11/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm tiếp tục giảm, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 126.000 - 130.000 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk giảm 2.000 đồng/kg, hiện ở mức 130.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai giảm 2.000 đồng/kg, hiện ở mức 126.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng giảm 2.000 đồng/kg, hiện ở mức 128.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh giảm 2.000 đồng/kg, hiện ở mức 126.500 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai giảm 2.000 đồng/kg, hiện ở mức 126.000/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch… Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Giá tiêu hôm nay ngày 25/11/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất ngày 25/11/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang, đạt 6.748 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok đi ngang so với ngày trước đó, đạt 9.184 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ổn định, hiện ở mức 5.550 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia đi ngang ở mức 9.100 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang, đạt 12.000 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam đồng loạt, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.700 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 5.900 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.300 USD/tấn.

Theo báo cáo mới nhất của Công ty gia vị Harris Spice, thị trường hồ tiêu thế giới đang duy trì trạng thái trầm lắng khi người mua thận trọng chờ nguồn cung mới từ Brazil và Việt Nam. Trong ngắn hạn, triển vọng gia tăng sản lượng tại Brazil có thể tạo áp lực giảm giá, trong khi rủi ro thời tiết tại Đông Nam Á được kỳ vọng sẽ hỗ trợ thị trường về dài hạn.

Theo Harris Spice, lượng hàng đưa ra thị trường tại các quốc gia sản xuất còn hạn chế, trong khi nhu cầu chưa có nhiều biến động. Hoạt động giao dịch diễn ra chậm, người mua chủ yếu duy trì tâm lý quan sát và chưa đẩy mạnh thu mua. Cán cân cung - cầu tương đối cân bằng là nguyên nhân khiến giá hồ tiêu thế giới chủ yếu dao động trong biên độ hẹp thời gian qua.

Tại Brazil, hoạt động thu hoạch đã bắt đầu ở các khu vực phía Bắc trong giai đoạn tháng 8 - 9. Trong khi đó, các bang phía Nam như Espírito Santo và Bahia dự kiến bước vào thu hoạch vào cuối tháng 11. Sản lượng tại những khu vực này được kỳ vọng tăng trưởng tích cực trong năm nay nhờ đóng góp từ các vườn tiêu trẻ bước vào giai đoạn khai thác.

Nguồn hàng mới từ khu vực phía Bắc Brazil đã góp phần duy trì sự ổn định của nguồn cung trên thị trường. Tuy nhiên, Harris Spice cho biết hoạt động giao dịch hạn chế khiến giá hồ tiêu gần như không thay đổi trong tháng vừa qua. Đáng chú ý, việc người mua tiếp tục đứng ngoài thị trường để chờ nguồn cung từ các vụ thu hoạch tại Brazil và Việt Nam đang tạo thêm áp lực lên giá.

Trong ngắn và trung hạn, triển vọng nguồn cung mới được bổ sung có thể khiến thị trường hồ tiêu đối mặt với sức ép điều chỉnh. Khi hoạt động thu hoạch tại Brazil và Việt Nam diễn ra, người mua có thêm lựa chọn về nguồn hàng, qua đó làm giảm nhu cầu mua vào trước mắt. Harris Spice dự báo cán cân cung – cầu nhiều khả năng tiếp tục duy trì tương đối cân bằng, nhưng giá vẫn có thể chịu áp lực giảm do tâm lý chờ đợi của thị trường.

Ở chiều ngược lại, triển vọng dài hạn vẫn tiềm ẩn những yếu tố hỗ trợ giá. Đặc biệt, diễn biến thời tiết tại Đông Nam Á dưới tác động của hiện tượng El Niño có thể ảnh hưởng đến điều kiện sinh trưởng và năng suất tại các vùng trồng hồ tiêu trọng điểm. Nếu thời tiết bất lợi kéo dài, nguồn cung của khu vực có nguy cơ bị tác động, qua đó tạo động lực hỗ trợ giá phục hồi.

Như vậy, thị trường hồ tiêu đang đứng trước hai xu hướng trái chiều: nguồn cung từ các vụ thu hoạch mới có thể gây sức ép lên giá trong ngắn hạn, trong khi rủi ro thời tiết có thể trở thành yếu tố nâng đỡ thị trường về dài hạn. Diễn biến sản lượng thực tế tại Brazil và Việt Nam, cùng tình hình thời tiết tại Đông Nam Á, sẽ là những yếu tố quan trọng định hình xu hướng giá hồ tiêu trong thời gian tới.