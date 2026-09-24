Giá tiêu hôm nay 24.9: Thị trường chững lại, cao nhất 140.000 đồng/kg

Giá hồ tiêu hôm nay 24.9.2026 tiếp tục cho thấy trạng thái ổn định ở phần lớn vùng nguyên liệu trọng điểm. Mặt bằng giá trong nước hiện dao động từ 136.000 đến 140.000 đồng/kg, không thay đổi tại Gia Lai, Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM), Đắk Lắk và Bình Phước (Đồng Nai).

Hình minh họa

Điểm đáng chú ý nằm ở Đắk Nông (Lâm Đồng), nơi giá hồ tiêu giảm nhẹ 500 đồng/kg so với ngày trước đó. Dù vậy, khu vực này vẫn giữ vị trí cao nhất thị trường.

Bảng giá hồ tiêu trong nước ngày 24.9.2026

Giá tiêu xô được tính theo đầu giá, đơn vị VNĐ/kg.

Trong bảng giá hôm nay, Gia Lai và Bình Phước (Đồng Nai) cùng giữ mức 136.000 đồng/kg, là nhóm thấp nhất trong các địa phương được khảo sát. Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) giữ mức 136.500 đồng/kg, còn Đắk Lắk ổn định ở 138.000 đồng/kg.

Đắk Nông (Lâm Đồng) giảm nhẹ xuống 140.000 đồng/kg nhưng vẫn dẫn đầu thị trường. So với nhóm thấp nhất, giá tiêu tại khu vực này cao hơn khoảng 4.000 đồng/kg.

Mặt bằng giá ổn định, thị trường chờ thêm tín hiệu mới

Việc đa số địa phương không thay đổi giá cho thấy thị trường hồ tiêu trong nước đang bước vào nhịp chững lại sau phiên điều chỉnh trước đó. Mức giảm chỉ xuất hiện tại Đắk Nông (Lâm Đồng), nhưng biên độ không lớn, vì vậy chưa tạo ra xáo trộn mạnh về tương quan giá giữa các vùng.

Diễn biến này phần nào phản ánh tâm lý thận trọng của cả người bán lẫn doanh nghiệp thu mua. Khi thị trường chưa xuất hiện động lực đủ mạnh từ nhu cầu xuất khẩu hay tín hiệu mới từ thị trường thế giới, xu hướng đi ngang vẫn là trạng thái dễ thấy.

Giá tiêu Ấn Độ ngày 24.9.2026

Ở thị trường tham chiếu Ấn Độ, các loại hồ tiêu được cập nhật vẫn chưa ghi nhận biến động mới theo đồng Rupee. Giá quy đổi sang tiền Việt tiếp tục duy trì ở mức khá cao.

Đơn vị tính: Rupee (INR)/tạ.

Thay đổi: Rupee (INR)/tạ, so với ngày trước đó.

Giá quy đổi VNĐ/kg do giatieu.com thực hiện theo tỷ giá của ngân hàng Vietcombank.

Trong nhóm này, GARBLED tiếp tục là loại có giá quy đổi cao nhất, đạt 201.127 đồng/kg. UNGARBLED đứng ở mức 195.493 đồng/kg, còn Gram/lít đạt 192.676 đồng/kg.

Đắk Nông vẫn là điểm sáng của thị trường hồ tiêu

Dù vừa điều chỉnh giảm nhẹ, Đắk Nông (Lâm Đồng) vẫn là khu vực giữ mức giá cao nhất cả nước. Điều này cho thấy vùng nguyên liệu này tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong mặt bằng giá chung của thị trường hồ tiêu.

Trong khi đó, việc nhiều địa phương giữ nguyên giá có thể xem là tín hiệu cho thấy thị trường đang tìm điểm cân bằng mới. Nếu không có thêm biến động mạnh từ lực mua hay nguồn cung, giá hồ tiêu trong những phiên tới nhiều khả năng vẫn dao động trong biên độ hẹp.

Dự báo xu hướng giá hồ tiêu

Ngắn hạn, giá hồ tiêu trong nước có thể tiếp tục đi ngang, với một vài điều chỉnh nhỏ tại từng địa phương tùy theo nhu cầu thu mua thực tế. Đắk Nông (Lâm Đồng) và Đắk Lắk nhiều khả năng vẫn là hai khu vực nằm trong nhóm dẫn đầu về giá.

Với người trồng tiêu, giai đoạn này là lúc cần theo dõi sát diễn biến từng ngày để có kế hoạch bán hàng hợp lý. Còn với thị trường, sự ổn định hiện tại cho thấy giá chưa rơi vào áp lực giảm sâu, nhưng cũng chưa đủ mạnh để tạo ra một nhịp tăng mới.