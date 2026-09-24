Giá tiêu hôm nay 24/9: Nguồn cung hạn chế, giá hồ tiêu có thể duy trì mặt bằng cao

Giá tiêu hôm nay ngày 24/9/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm giảm nhẹ, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 136.000 - 140.000 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang, hiện ở mức 138.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai đi ngang, hiện ở mức 136.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng giảm 500 đồng/kg, hiện ở mức 140.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh đi ngang, hiện ở mức 136.500 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai ổn định, hiện ở mức 136.000/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong thời gian tới, giá hồ tiêu được dự báo tiếp tục duy trì ổn định quanh mặt bằng hiện nay nếu tình hình xung đột tại các khu vực trọng điểm trên thế giới không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, nếu căng thẳng tại Trung Đông được giải quyết, giá hồ tiêu có thể có xu hướng tăng trở lại do lượng tồn kho tại các thị trường nhập khẩu đã giảm xuống mức thấp, trong khi nguồn cung từ các quốc gia sản xuất chủ chốt tiếp tục bị hạn chế.

VPSA cho biết sản lượng hồ tiêu toàn cầu năm 2026 được dự báo thấp hơn so với các ước tính đưa ra vào đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự suy giảm sản lượng tại Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ do thời tiết bất lợi và năng suất vườn tiêu giảm. Mặc dù Brazil được ghi nhận có sản lượng tăng, mức tăng này vẫn chưa đủ để bù đắp phần thiếu hụt từ các quốc gia sản xuất lớn.

Đáng chú ý, triển vọng nguồn cung trong thời gian tới còn chịu tác động từ diễn biến thời tiết. Các dự báo khí hậu cho thấy hiện tượng El Niño có khả năng xuất hiện với cường độ mạnh trong năm tới, làm gia tăng nguy cơ khô hạn tại nhiều vùng trồng hồ tiêu. Nếu xảy ra trên diện rộng, tình trạng này có thể tiếp tục gây áp lực lên năng suất và sản lượng, đặc biệt tại những quốc gia có diện tích vườn tiêu già cỗi như Việt Nam.

Theo ước tính tổng hợp của VPSA, lượng tồn kho hồ tiêu tại các nước sản xuất hiện vào khoảng 170.000 tấn, mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Riêng lượng tồn kho tại Việt Nam được ước tính khoảng 50.000 - 60.000 tấn. Trong khi đó, sản lượng hồ tiêu vụ thu hoạch năm 2026 của Việt Nam ước đạt khoảng 170.000 tấn, giảm 12,8% so với năm 2025.

Diễn biến này cho thấy thị trường hồ tiêu đang đứng trước bài toán nguồn cung tương đối hạn chế. Trong điều kiện nhu cầu nhập khẩu không suy giảm mạnh, lượng tồn kho thấp có thể trở thành yếu tố hỗ trợ giá, đặc biệt khi nguồn cung của các nước sản xuất lớn chưa có dấu hiệu phục hồi rõ rệt.

Giá tiêu hôm nay ngày 24/9/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 24/9/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia ổn định, đạt 6.886 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok ổn định so với hôm qua, đạt 9.428 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil đi ngang, hiện ở mức 5.750 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia đi ngang ở mức 9.250 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang, đạt 12.150 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.070 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.130 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.