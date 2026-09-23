Giá tiêu hôm nay 23/9: Giảm tại các vùng trồng trọng điểm

Giá tiêu hôm nay ngày 23/9/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm đồng loạt giảm, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 136.000 - 140.500 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 138.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 136.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng giảm 500 đồng/kg, hiện ở mức 140.500 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 136.500 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai giảm 1.000 đồng/kg, hiện ở mức 136.000/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Hôm nay, giá hồ tiêu tại các địa phương sản xuất trọng điểm đồng loạt điều chỉnh giảm 500 - 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. Diễn biến này cho thấy thị trường hồ tiêu trong nước đang có xu hướng điều chỉnh sau giai đoạn duy trì tương đối ổn định quanh vùng 137.000 - 141.000 đồng/kg. Mức giảm không lớn nhưng xuất hiện tại nhiều vùng sản xuất cho thấy lực mua trên thị trường nội địa đang có phần chững lại.

Xét theo mặt bằng giá, khoảng cách giữa các địa phương tiếp tục được duy trì. Những khu vực có mức giá cao nhất vẫn nằm quanh ngưỡng 140.000 đồng/kg, trong khi một số địa phương giảm về 136.000 đồng/kg. Điều này phản ánh sự phân hóa nhất định giữa các vùng nguyên liệu, thay vì một đợt giảm giá mạnh trên diện rộng.

Trong ngắn hạn, diễn biến giá hồ tiêu sẽ tiếp tục phụ thuộc vào sức mua của các doanh nghiệp xuất khẩu, lượng hàng còn lại trong dân và biến động giá tiêu trên thị trường quốc tế. Nếu nhu cầu thu mua xuất khẩu được cải thiện, giá trong nước có thể được hỗ trợ; ngược lại, lực bán tăng trong khi sức mua chậm lại có thể tạo thêm áp lực điều chỉnh.

Giá tiêu hôm nay ngày 23/9/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 23/9/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia ổn định, đạt 6.886 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok ổn định so với hôm qua, đạt 9.428 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil đi ngang, hiện ở mức 5.750 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia đi ngang ở mức 9.250 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang, đạt 12.150 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.070 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.130 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.