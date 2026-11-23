Giá tiêu hôm nay ngày 23/11/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm ổn định, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 128.000 - 130.000 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang, hiện ở mức 130.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai đi ngang, hiện ở mức 128.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng đi ngang, hiện ở mức 130.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh ổn định, hiện ở mức 128.500 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai ổn định, hiện ở mức 128.000/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch… Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Theo dự báo của Nedspice, sản lượng hồ tiêu toàn cầu trong niên vụ 2026-2027 có thể đạt 434.000-464.000 tấn. Trong đó, sản lượng hồ tiêu Việt Nam ước tính chỉ còn khoảng 155.000 tấn, giảm hơn 50% so với mức đỉnh 322.000 tấn niên vụ 2018-2019. Triển vọng nguồn cung tiếp tục đối mặt với những bất ổn do ảnh hưởng của hiện tượng El Niño.

Theo báo cáo mới đây của Nedspice, tốc độ tăng trưởng sản lượng hồ tiêu toàn cầu hiện được đánh giá ở mức bình thường. Tuy nhiên, những diễn biến khó lường của thời tiết, đặc biệt là hiện tượng El Niño, đang làm gia tăng rủi ro đối với triển vọng nguồn cung trong niên vụ 2026-2027.

Tại Việt Nam, sản lượng hồ tiêu được dự báo đạt khoảng 155.000 tấn, thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh 322.000 tấn ghi nhận trong niên vụ 2018-2019. Mức sụt giảm này cho thấy những thay đổi đáng kể về quy mô nguồn cung sau nhiều năm sản xuất biến động, đồng thời khiến lượng tồn kho chuyển tiếp ngày càng thu hẹp.

Đáng chú ý, dù sản lượng có xu hướng giảm, năng suất hồ tiêu bình quân cả nước vẫn duy trì tương đối ổn định so với năm trước, ở mức khoảng 2,1 tấn/ha. Điều này cho thấy áp lực lên sản lượng không chỉ nằm ở năng suất mà còn liên quan đến quy mô diện tích và tình trạng vườn cây.

Trước thực tế đó, hoạt động tái canh và trồng xen canh đang được nông dân đẩy mạnh. Nhiều hộ tiến hành trồng lại hồ tiêu tại những vườn cây bị thiệt hại do dịch bệnh, đồng thời kết hợp trồng hồ tiêu với các loại cây công nghiệp khác, trong đó có cà phê. Xu hướng này góp phần duy trì sản xuất và đa dạng hóa mô hình canh tác, song cần thời gian để diện tích tái canh bước vào giai đoạn kinh doanh ổn định.

Về triển vọng vụ thu hoạch tiếp theo, dự kiến bắt đầu vào tháng 1/2027, Nedspice đánh giá El Niño đặt ra rủi ro ở mức vừa phải đối với các vùng trồng hồ tiêu tại Việt Nam. Hệ thống tưới tiêu hiện có được kỳ vọng giúp nông dân giảm thiểu những tác động bất lợi do thời tiết khô hạn.

Tuy nhiên, rủi ro đáng chú ý hơn có thể xuất hiện trong chu kỳ sản xuất tiếp theo. Nếu tình trạng khô hạn kéo dài, quá trình ra hoa và phát triển quả của vụ 2027-2028 có thể bị ảnh hưởng, tiềm ẩn nguy cơ làm giảm sản lượng hồ tiêu Việt Nam trong năm 2028.

Bên cạnh yếu tố thời tiết, tình trạng thiếu hụt lao động trong cao điểm thu hoạch tháng 2-3 tiếp tục gây áp lực lên chi phí sản xuất, đặc biệt là chi phí thuê nhân công thu hoạch.

Nhìn chung, theo dự báo, nguồn cung hồ tiêu Việt Nam đang đối mặt đồng thời với áp lực từ sản lượng suy giảm, tồn kho chuyển tiếp thu hẹp và rủi ro thời tiết. Trong bối cảnh đó, diễn biến El Niño và khả năng duy trì ổn định năng suất sẽ là những yếu tố quan trọng cần theo dõi để đánh giá triển vọng nguồn cung trong các niên vụ tới.

Giá tiêu hôm nay ngày 23/11/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất ngày 23/11/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia đi ngang, đạt 6.748 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok đi ngang so với ngày trước đó, đạt 9.184 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ổn định, hiện ở mức 5.550 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia đi ngang ở mức 9.100 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang, đạt 12.000 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam đồng loạt, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.700 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 5.900 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.300 USD/tấn.