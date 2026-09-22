Giá tiêu hôm nay 22/9: Việt Nam giảm nhập khẩu tiêu trong nửa đầu tháng 9

Giá tiêu hôm nay ngày 22/9/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm ổn định, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 137.000 - 141.000 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang, hiện ở mức 139.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai đi ngang, hiện ở mức 137.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng ổn định, hiện ở mức 141.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh đi ngang, hiện ở mức 137.500 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai đi ngang, hiện ở mức 137.000/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), nhập khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong 15 ngày đầu tháng 9/2026 có xu hướng giảm rõ rệt so với nửa đầu tháng 8. Cụ thể, các doanh nghiệp đã nhập khẩu 959 tấn hồ tiêu, với kim ngạch 5,3 triệu USD, giảm 40,9% về lượng so với 1.623 tấn của cùng kỳ tháng 8.

Diễn biến này cho thấy hoạt động nhập khẩu hồ tiêu trong ngắn hạn đang chậm lại. Nếu so với lượng nhập khẩu 1.623 tấn trong 15 ngày đầu tháng 8, khối lượng nhập khẩu nửa đầu tháng 9 đã giảm 664 tấn. Tuy nhiên, mức giảm trong tháng không làm thay đổi xu hướng chung của hoạt động nhập khẩu từ đầu năm.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/9/2026, Việt Nam đã nhập khẩu 47.961 tấn hồ tiêu, tăng khoảng 35% so với cùng kỳ năm 2025. Như vậy, dù nhập khẩu có dấu hiệu giảm trong nửa đầu tháng 9, lượng tiêu nhập khẩu vào Việt Nam vẫn đang duy trì ở mức cao nếu xét trên phạm vi cả năm.

Xét về diễn biến thị trường, sự trái chiều giữa mức giảm ngắn hạn và mức tăng lũy kế cho thấy nhu cầu nhập khẩu hồ tiêu của doanh nghiệp vẫn hiện hữu, nhưng tiến độ nhập hàng có thể đang được điều chỉnh theo tình hình nguồn cung, giá cả và nhu cầu chế biến, xuất khẩu. Do đó, cần tiếp tục theo dõi diễn biến nhập khẩu trong những tuần cuối tháng 9 để đánh giá liệu mức giảm trong nửa đầu tháng chỉ mang tính thời điểm hay phản ánh xu hướng chậm lại của hoạt động nhập khẩu.

Giá tiêu hôm nay ngày 22/9/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 22/9/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia ổn định, đạt 6.886 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok ổn định so với hôm qua, đạt 9.428 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil đi ngang, hiện ở mức 5.750 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia đi ngang ở mức 9.250 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang, đạt 12.150 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.070 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.130 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.