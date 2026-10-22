Giá tiêu hôm nay 22/10: Nguồn cung giảm, giá tiêu liệu có tăng vào cuối năm?

Giá tiêu hôm nay ngày 22/10/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm đi ngang, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 137.000 - 139.500 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang, hiện ở mức 138.500 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai đi ngang, hiện ở mức 137.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng đi ngang, hiện ở mức 139.500 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh đi ngang, hiện ở mức 137.000 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai đi ngang, hiện ở mức 137.000/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…Quý độc giả vui lòng liên hệ đến các doanh nghiệp, đại lý kinh doanh hồ tiêu gần nhất để được tư vấn cụ thể.

Theo báo cáo của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), biến đổi khí hậu đang tác động đáng kể đến hoạt động chăm sóc, bón phân cho cây hồ tiêu sau thu hoạch do lượng mưa phân bố không đồng đều. Đáng chú ý, mưa liên tục tại các tỉnh miền Đông và Tây Nguyên trong tháng 9 và tuần đầu tháng 10/2026 đã ảnh hưởng đến quá trình đậu quả của niên vụ 2027.

Bên cạnh đó, nguy cơ El Niño diễn biến mạnh vào cuối năm cũng làm gia tăng những lo ngại về điều kiện thời tiết tại các vùng trồng hồ tiêu trọng điểm. Nếu tình trạng thời tiết bất lợi kéo dài, quá trình sinh trưởng và phát triển của cây có thể chịu ảnh hưởng, tiềm ẩn rủi ro đối với năng suất và sản lượng vụ tới. Đây là yếu tố cần tiếp tục theo dõi bởi triển vọng nguồn cung niên vụ 2027 có thể tác động đến tâm lý thị trường trong thời gian tới.

Trong khi đó, vụ thu hoạch hồ tiêu năm 2026 đã kết thúc với sản lượng giảm so với năm 2025. Cùng với lượng tồn kho ở mức thấp, diễn biến này được kỳ vọng sẽ tạo áp lực lên nguồn cung trong những tháng cuối năm, qua đó hỗ trợ giá hồ tiêu. Trong bối cảnh nguồn hàng trong nước không còn dồi dào, khả năng phục hồi giá sẽ phụ thuộc đáng kể vào nhu cầu thu mua và diễn biến xuất khẩu.

Tuy nhiên, thực tế thị trường trong quý III/2026 cho thấy nguồn cung giảm chưa đủ tạo động lực để giá hồ tiêu tăng. Theo VPSA, xung đột kéo dài tại Trung Đông, sản lượng hồ tiêu Brazil thuận lợi và lượng hàng từ Campuchia được đưa ra thị trường với khối lượng lớn đã góp phần hạn chế đà tăng giá trong suốt quý.

Nguồn hàng từ các quốc gia sản xuất khác tạo thêm sức ép cạnh tranh, khiến lợi thế từ tình trạng nguồn cung trong nước suy giảm chưa thể chuyển hóa thành mức tăng giá rõ rệt. Bên cạnh đó, những bất ổn địa chính trị tiếp tục khiến triển vọng thương mại quốc tế khó đoán định, trong khi diễn biến nhu cầu nhập khẩu vẫn là yếu tố quan trọng quyết định sức mua trên thị trường.

Nhìn về những tháng cuối năm 2026, giá hồ tiêu được kỳ vọng có thêm động lực tăng nhờ sản lượng trong nước suy giảm và lượng tồn kho thấp. Rủi ro thời tiết đối với niên vụ 2027 cũng có thể củng cố tâm lý lo ngại về nguồn cung trong trung hạn. Dù vậy, khả năng tăng giá mạnh hay duy trì xu hướng đi lên vẫn phụ thuộc vào tương quan cung - cầu toàn cầu, lượng hàng xuất khẩu từ Brazil và Campuchia, cũng như diễn biến nhu cầu tại các thị trường nhập khẩu.

Trong bối cảnh đó, thị trường hồ tiêu nhiều khả năng tiếp tục chịu sự chi phối của các yếu tố trái chiều. Nguồn cung trong nước suy giảm tạo lực đỡ cho giá, nhưng nguồn hàng cạnh tranh từ bên ngoài và những bất định của thương mại quốc tế vẫn là các yếu tố cần theo dõi. Diễn biến xuất khẩu, tình hình thời tiết tại các vùng trồng trọng điểm và nhu cầu thu mua trong những tháng tới sẽ đóng vai trò quan trọng đối với triển vọng giá hồ tiêu cuối năm.

Giá tiêu hôm nay ngày 22/10/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất ngày 22/10/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia tăng 1,20%, đạt 6.850 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok tăng 0,93% so với ngày trước đó, đạt 9.354 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ổn định, hiện ở mức 5.800 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia đi ngang ở mức 9.100 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng đi ngang, đạt 12.000 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 5.950 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 5.995 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.