Giá tiêu hôm nay 21/9: Mỹ, Trung Quốc tăng nhập khẩu tiêu Việt Nam trong nửa đầu tháng 9

Giá tiêu hôm nay ngày 21/9/2026 tại thị trường trong nước

Giá tiêu hôm nay tại một số vùng trồng trọng điểm ổn định, qua đó duy trì mặt bằng giá tiêu trong nước ở mức từ 137.000 - 141.000 đồng/kg. Cụ thể:

Tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk đi ngang, hiện ở mức 139.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai đi ngang, hiện ở mức 137.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tỉnh Lâm Đồng ổn định, hiện ở mức 141.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá tiêu ở TP. Hồ Chí Minh đi ngang, hiện ở mức 137.500 đồng/kg; giá tiêu tại tỉnh Đồng Nai đi ngang, hiện ở mức 137.000/kg.

Lưu ý: Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, mức giá thực tế sẽ có sự chênh lệch theo từng địa phương, phương thức vận chuyển, phương thức thanh toán, khối lượng giao dịch…

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Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 15 ngày đầu tháng 9/2026, Việt Nam xuất khẩu 10.915 tấn hồ tiêu, kim ngạch đạt 70,0 triệu USD, tăng 3,8% về lượng so với 10.514 tấn trong nửa đầu tháng 8/2026.

Châu Á tiếp tục là khu vực xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam trong nửa đầu tháng 9, với 5.741 tấn, chiếm 52,6% tổng lượng xuất khẩu và tăng 1,6% so với cùng kỳ tháng trước.

Trong khu vực này, Trung Quốc ghi nhận mức tăng đáng chú ý khi nhập khẩu 2.125 tấn hồ tiêu, tăng 34,1%. Ngược lại, lượng hồ tiêu xuất khẩu sang UAE giảm 42,1%, xuống còn 570 tấn.

Tại châu Mỹ, xuất khẩu hồ tiêu tăng 44,2%, đạt 3.111 tấn. Riêng thị trường Mỹ đạt 2.905 tấn, tăng 62,4% và chiếm 26,6% tổng lượng hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam trong 15 ngày đầu tháng 9.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu sang châu Âu giảm 26,3%, xuống 1.594 tấn; châu Phi giảm 13,8%, còn 469 tấn. Như vậy, mức tăng tại Mỹ và Trung Quốc là những yếu tố chính góp phần bù đắp sự sụt giảm tại một số thị trường khác, qua đó giúp tổng lượng xuất khẩu hồ tiêu trong nửa đầu tháng 9 của Việt Nam vẫn tăng so với nửa đầu tháng 8/2026.

Xét theo nhóm doanh nghiệp, các doanh nghiệp thuộc VPSA xuất khẩu 8.568 tấn, tăng 1,8% và chiếm 78,5% tổng lượng xuất khẩu. Nhóm doanh nghiệp ngoài VPSA đạt 2.347 tấn, tăng 11,7%.

Trong nhóm doanh nghiệp xuất khẩu lớn, Phúc Sinh dẫn đầu với 1.071 tấn, tiếp đến là Olam Việt Nam với 1.049 tấn và Nedspice Việt Nam với 932 tấn.

Nhìn tổng thể, số liệu nửa đầu tháng 9 cho thấy xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam đang được nâng đỡ bởi nhu cầu tại Mỹ và Trung Quốc, trong khi một số thị trường khác có xu hướng chững lại hoặc giảm. Điều này cũng cho thấy kết quả xuất khẩu trong từng giai đoạn ngắn đang phụ thuộc khá lớn vào biến động đơn hàng tại các thị trường chủ lực, thay vì diễn ra đồng đều giữa các khu vực.

Giá tiêu hôm nay ngày 21/9/2026 trên thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, dựa trên báo giá của các doanh nghiệp xuất khẩu và giá xuất cảng tại các nước, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) cập nhật giá tiêu mới nhất tính đến ngày 19/9/2026 so với ngày trước đó. Cụ thể như sau:

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia ổn định, đạt 6.886 USD/tấn. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok ổn định so với hôm qua, đạt 9.428 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil đi ngang, hiện ở mức 5.750 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia đi ngang ở mức 9.250 USD/tấn. Ngoài ra, giá tiêu trắng ASTA của nước này cũng giảm 0,41%, đạt 12.150 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.070 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.130 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 8.450 USD/tấn.